Тренер вратарей Кафанов: «Голкиперам не обязательна игровая практика, чтобы прогрессировать»

Тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов рассказал об особенностях подготовки голкиперов. По мнению специалиста, остро в игровой практике они не нуждаются.

«В футболе популярен стереотип: без игровой практики вратарь прогрессировать не может. Сейчас я могу себе позволить с этим не согласиться. О чeм тоже долго беседовал с европейскими коллегами. Сильнее можно становиться и за счeт тренировочного процесса. Даже если не играешь.

При условии соответствующего настроя, конечно. Если футболист на каждое занятие выходит как на последнее, если любое упражнение выполняет по максимуму, то постепенно все качества растут и голкипер прогрессирует.

Пример? Никита Медведев в «Ростове». После прихода в команду он год не играл, и ему я тогда говорил то же самое. Когда он заменил травмированного Сослана Джанаева, сразу заиграл на уровне вратаря, у которого за спиной несколько сезонов на высшем уровне. Хотя начинал Медведев со сложных матчей — в плей-офф Лиги Европы против «Спарты» и «Манчестер Юнайтед», потом была серия удачных матчей в чемпионате России», – считает Кафанов.

Специалист работает тренером вратарей 16 лет.