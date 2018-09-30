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  • Тренер вратарей Кафанов: «Голкиперам не обязательна игровая практика, чтобы прогрессировать»

Тренер вратарей Кафанов: «Голкиперам не обязательна игровая практика, чтобы прогрессировать»

30 сентября 2018, 11:27
4

Тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов рассказал об особенностях подготовки голкиперов. По мнению специалиста, остро в игровой практике они не нуждаются.

«В футболе популярен стереотип: без игровой практики вратарь прогрессировать не может. Сейчас я могу себе позволить с этим не согласиться. О чeм тоже долго беседовал с европейскими коллегами. Сильнее можно становиться и за счeт тренировочного процесса. Даже если не играешь.

При условии соответствующего настроя, конечно. Если футболист на каждое занятие выходит как на последнее, если любое упражнение выполняет по максимуму, то постепенно все качества растут и голкипер прогрессирует.

Пример? Никита Медведев в «Ростове». После прихода в команду он год не играл, и ему я тогда говорил то же самое. Когда он заменил травмированного Сослана Джанаева, сразу заиграл на уровне вратаря, у которого за спиной несколько сезонов на высшем уровне. Хотя начинал Медведев со сложных матчей — в плей-офф Лиги Европы против «Спарты» и «Манчестер Юнайтед», потом была серия удачных матчей в чемпионате России», – считает Кафанов.

Специалист работает тренером вратарей 16 лет.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (4)
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acer2003
1538296459
Новая тактика от Кафанова, сиди на лавке и прогрессируй. Наверное Да Хеа так и тренировался (((
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fanchik
1538299444
Вратарь становится сильней и уверенней, лишь имея хорошую игровую практику,остальное из категорий случайностей. Психология тренировки одна,игровая психология совсем другая.На тренировке ответственности никакой,только трудолюбие,в игре добавляется ответственность за результат,и право на ошибку отсутствует
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Cules2013
1538311342
Правильнее, наверное, было бы сказать, что вратарь меньше полевых игроков зависит от игровой практики, но зависят от неё все игроки, если собираются прогрессировать. Дело же не только в мастерстве как таковом, а и опыте, умении совладать со своими эмоциями в статусных матчах.
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yorgenbarenz
1538313432
Если бы Медведев тогда и за основу играл,то стал бы ещё сильнее.После длительной полировки скамьи вполне можно провалить игру из-за обязательного стартового волнения.
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