Джикия: «Узнав о потенциальном трансфере Терри в «Спартак», я обрадовался, что не женат»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о мыслях, когда клуб пытался договориться о подписании контракта с британцем Джоном Терри. Англичанин в итоге отказался ехать в Россию.

– О чем подумали, когда узнали, что Терри может приехать в «Спартак»?

– Во-первых, обрадовался, что не женат (смеется). А во-вторых, я расстроился за ребят, что они почти все женатые. Да нет, на самом деле, у этой истории две стороны.

С одной стороны, Терри супер, поиграть с ним интересно. С другой, у нас есть защитники, вот-вот вернется Илья Кутепов, есть Артем Мамин, с нетерпением ждем Самуэля Жиго. И если так все сложилось с Терри, все к лучшему.