Алисон: «Я очень доволен возросшим признанием вратарей, которое они получают сейчас»

Голкипер «Ливерпуль» Алисон считает, что уже никого не должны удивлять трансферные суммы за футболистов его амплуа.

Бразилец перешел в английский клуб из «Ромы» этим летом за 66 миллионов фунтов стерлингов, установив мировой трансферный рекорд среди вратаря. Несколькими днями позже этот рекорд перебил Кепа Аррисабалага, которого «Челси» купил у «Атлетика» за 71 миллион фунтов.

«Вратарь – это очень важная позиция в команде, и сейчас это становится признанным.

В последнее время все изменилось. Открываться под мяч при необходимости, технические способности и общение с командой становятся все более востребованными для вратарей в мировом футболе.

Это не только технические качества, которые им нужны, но и лидерские качества, чтобы помочь команде, и их коммуникативные навыки. Конечно, я очень доволен возросшим признанием, которое вратари получают сейчас. И я рад быть ведущей частью этого», – сказал Алисон.