Ковач: «Матч с «Гертой» – настоящий вызов для «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач оценил игру «Герты», с которой его команда встретится в матче шестого тура Бундеслиги.

«В игровом плане они показали себя очень хорошо. Мне очень понравилось как они действовали. Они очень техничны при работе с мячом, дисциплинированны и стараются побеждать в родных стенах.

Поэтому нам предстоит настоящий вызов. Мы должны снова выложиться на все сто процентов», – заявил Ковач.

Матч шестого тура немецкой Бундеслиги «Герта» – «Бавария» состоится в пятницу, 28 сентября, в 21:30 по московскому времени.