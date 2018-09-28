Азар: «Сарри может заменить Мартинеса в сборной Бельгии»

Полузащитник «Челси» Эден Азар хотел бы видеть главного тренера своей команды Маурицио Сарри в сборной Бельгии.

«Сарри – тренер, которому нравится, когда его команда играет с мячом. Это очень важно.

Кроме того, он итальянец. В его тренировках много тактики, поэтому приходится много работать. Мне не хочется говорить, что при других тренерах у меня не было свободы. Конте и Моуринью также позволяли мне делать то, что я хотел.

Я не хочу проявлять неуважение к Роберто Мартинесу, но, может быть, когда его работа со сборной Бельгии закончится, его может заменить Сарри», – считает Азар.