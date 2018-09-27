КДК рассмотрит поведение фанатов «Торпедо» на матче с «Динамо». Они ухали хавбеку Соу и жгли фаеры

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит поведение фанатов «Торпедо» во время матча 1/16 финала Кубка России против «Динамо» (0:1).

– Мы получили рапорт этого матча. Рассмотрим его на ближайшем заседании в среду.

– Какие дисциплинарные нарушения указаны в рапорте матча?

– Первое – это использование и бросание на поле пиротехники, второе – скандирования болельщиков, в том числе, так называемое, уханье. Все это отражено в рапорте комиссара матча.

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