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КДК рассмотрит поведение фанатов «Торпедо» на матче с «Динамо». Они ухали хавбеку Соу и жгли фаеры

27 сентября 2018, 19:38
11

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит поведение фанатов «Торпедо» во время матча 1/16 финала Кубка России против «Динамо» (0:1).

– Мы получили рапорт этого матча. Рассмотрим его на ближайшем заседании в среду.

– Какие дисциплинарные нарушения указаны в рапорте матча?

– Первое – это использование и бросание на поле пиротехники, второе – скандирования болельщиков, в том числе, так называемое, уханье. Все это отражено в рапорте комиссара матча.

Могила, бензопила и беспорядки. Самая горячая игра Кубка России

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Динамо Торпедо Григорьянц Артур
Комментарии (11)
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Freyk
1538067018
Таких пора пожизненно дисквалифицировать.
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shinnik
1538067910
За время отсутствия в "элите") великое Торпедо растеряло всё...в том числе и болельщиков.. ,нормальных,пусть,не кузьмичей..(( Последнее достойное было.. "СЕМШОВ НЕ ПРОДАЁТСЯ!!!".. а без вас скучно...
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absent32
1538068895
я думаю за расизм нужно наказывать не деньгами или закрытием трибуны, а очками. конечно в кубке нет ни каких очков. но можно придумать что нить жесткое. сейчас в РПЛ ни кто не ухает, но однажды лет так через ...натцать туда вернется Торпедо - центр расизма!!! и к этому нужно быть готовым
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Vitaly1960
1538072669
Фанатам "Торпедо" нужно устроить аттестацию с выдачей удостоверения болельщика или же, наоборот, волчьего билета,запрещающего посещать игры клуба .Если он сейчас немного потратится на материалы видеонаблюдения, то впоследствии может сэкономить на штрафах и оздоровит атмосферу на трибунах. Этих подонков-расистов всего-то десяток-другой, а мнение складывается обо всех...
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AHTUNGBOL
1538076076
Команду распустить, ухальщиков отправить в африканские тюрьмы..
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richi
1538077063
Бомбардир это футбольный сайт. Зачем описывать эту хрень между 4-м и 5-м колесами столичного недофутбола...
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alex1951
1538159108
Прав был Чарльз Дарвин,когда пришел к выводу ,что некоторые людские существа произошли от обезьян. Поэтому ,,торпеносных обезьян ,, надо не наказывать,а поместить в зоопарке в обезьянник. С табличкой ,,говорящие обезьяны,, . И посетителям интерес и какой ни на есть доход от продажи билетов. Уж на них народ повалит,будьте уверены.Там пусть и ,,ухают,,
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