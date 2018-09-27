Баркли: «По игре Азар сейчас лучший футболист мира. Месси и Роналду больше эгоисты»

Полузащитник «Челси» Росс Баркли заявил, что считает своего партнера по команде Эдена Азара лучшим футболистом в мире. По его мнению, бельгиец демонстрирует игру лучше, чем нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Азар один из лучших игроков в мире, и он показывает это в последние пять или шесть лет. Он зарекомендовал себя в тройке лучших игроков мира. По игре, на данный момент он, вероятно, лучший в мире.

Может ли Азар сравниться с Лионелем Месси и Криштиану Роналду? Конечно. Они намного более эгоистичны, чем Эден. Азар не такой. Он доволен двумя результативными передачами и победой команды. Он забивает голы и продолжает совершенствоваться... Считаю, на данный момент он лучший игрок в мире.

Он способен творить магию в любой момент игры. Он стягивает на себя двух-трех игроков и это создает пространство для других. Таких как я, наших других вингеров и нападающих. Когда его закрывают, он открывает пространство для других футболистов «Челси»,– сказал Баркли.