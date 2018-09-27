Главные новости дня. Кокорин вернулся и забил, «Локомотив» прошел «Балтику» в Кубке России

Кубок России. «Локомотив» в дополнительное время обыграл «Балтику» и вышел в 1/8 финала.

«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Черноморец».

«Зенит» разгромил «Волгарь», Кокорин и Заболотный забили голы.

«Динамо» выиграло у «Торпедо».

Кубок английской лиги. «Ливерпуль» проиграл «Челси», «Арсенал» выиграл у «Брентфорда».

На Украине призвали Ярмоленко прекратить давать интервью на русском языке.

У Моуринью и Погба случился конфликт на сегодняшней тренировке.

«Локомотив» был близок к покупке Фирмино, Мертенса, Подольски и Росицки.