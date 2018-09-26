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    Кубок России. «Спартак» обыграл «Черноморец» и вышел в 1/8 финала

    «Спартак» обыграл «Черноморец» в матче 1/16 финала Кубка России со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард Зе Луиш. В концовке встречи у хозяев был удален полузащитник Илья Захаров.

    Красно-белые прошли в следующую стадию турнира.

    Кубок России. 1/16 финала

    Черноморец (Новороссийск) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Зе Луиш, 28.

    Черноморец: Швагирев, Лезгинцев, Юдин, Обивалин, Кузнецов, Пуляев, Гаранжа, Мендель (Миносян, 80), Селеменев, Черткоев (Захаров, 42), Стефанович (Матюшенко, 75).

    Спартак: Ребров, Петкович (Боккетти, 8), Маслов, Мамин, Комбаров, Тимофеев, Ташаев, Пантелеев (Жано, 83), Ломовицкий, Ханни (Фернандо, 68), Зе Луиш.

    Предупреждения: Лезгинцев, 48; Мендель, 51; Захаров, 77 – Ташаев, 15; Ломовицкий, 70; Маслов, 86.

    Удаление: Захаров, 90+2 – нет.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2018 20:28
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 27 сентября 2018, 06:14

      С победой!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 27 сентября 2018, 00:35

      Еле еле обыграть команду второго дивизиона. СМЕШНО

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 сентября 2018, 22:50

      С победой Спартак! Состав конечно экспериментальный. Впервые вышел Жано. Преимущество Спартака было заметно ,но конечно было много брака. Поле было отвратительным ,выполнять на нем технические действия было трудно.

      4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 сентября 2018, 21:18

      Сегодня главное было одержать победу. Что и было сделано. Молодцы ребятки! Качество игры конечно было крайне скромным, но с другой стороны играл почти весь резерв и молодняк, за исключением пары-тройки позиций. Но, как говорится главное результат.

      P.S. Газон это конечно лютый звиздец! РПЛ вы куда мать Вашу смотрите? Как можно такому г..вно-газону давать лицензию? Ладно там в ПФЛ ещё куда ни шло, там у всех почти такие газоны и все привыкли играть, но Кубок России, как вы сами же и кричите, это престижнейший турнир! Так значит нужно поднимать критерии к проведению. Нет нормального газона, переносите матч. Ведь на таком поле можно реально карьеру закончить. Я не понимаю упёртых чинушей и владельцев клуба, которые рогом о землю бьют что никуда не поедут. Тогда создавайте условия. А то когда даже на телекартинке видно как при аккуратном пасе на 10 метров мяч дробит и прыгает по газону как с..ка! Что происходит на поле, я вообще не представляю, там наверное одни маты в голове крутятся, а не мысли о том, как играть в футбол.

      7
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 26 сентября 2018, 21:07

      С победой!Молодёжь нужно обкатывать.Такие матчи и на такой стадии как раз для этого.Глядишь кто-то для основы и Каррере приглянётся...

      4
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      Рейтинг: +11219

      knikos 26 сентября 2018, 21:06

      Что за вратарь такой у моряков ? Классно из "девятины" вытащил ! Мож он не в той команде играет ?

      0
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      Рейтинг: +3254

      orech 26 сентября 2018, 20:56

      С победой, друзья! Нормально. В основное время, без шума и пыли увозим победу.

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 26 сентября 2018, 20:53

      Кто нибудь смотрит матчи через Ace Stream.....у меня что сегодня не показывает не кто не в курсе????

      1
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      Рейтинг: +40

      Чуп > slavutiq70 26 сентября 2018, 21:51

      я смотрел сегодня.все было норм.но лучше конечно через соп каст.

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Чуп 26 сентября 2018, 22:12

      Спасиб ,,,значит проблема у меня

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 26 сентября 2018, 20:52

      Спартак с победой! Молодежь суетилась. Поле отстой. Но результат есть!

      6
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      Рейтинг: +155

      СПАРТАК1984 26 сентября 2018, 20:42

      всех нас с победой !!! зато посмотрели молодёжь !!!

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