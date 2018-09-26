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  • Кубок России. «Спартак» обыграл «Черноморец» и вышел в 1/8 финала

Кубок России. «Спартак» обыграл «Черноморец» и вышел в 1/8 финала

26 сентября 2018, 20:28
46

«Спартак» обыграл «Черноморец» в матче 1/16 финала Кубка России со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард Зе Луиш. В концовке встречи у хозяев был удален полузащитник Илья Захаров.

Красно-белые прошли в следующую стадию турнира.

Кубок России. 1/16 финала

Черноморец (Новороссийск) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Зе Луиш, 28.

Черноморец: Швагирев, Лезгинцев, Юдин, Обивалин, Кузнецов, Пуляев, Гаранжа, Мендель (Миносян, 80), Селеменев, Черткоев (Захаров, 42), Стефанович (Матюшенко, 75).

Спартак: Ребров, Петкович (Боккетти, 8), Маслов, Мамин, Комбаров, Тимофеев, Ташаев, Пантелеев (Жано, 83), Ломовицкий, Ханни (Фернандо, 68), Зе Луиш.

Предупреждения: Лезгинцев, 48; Мендель, 51; Захаров, 77 – Ташаев, 15; Ломовицкий, 70; Маслов, 86.

Удаление: Захаров, 90+2 – нет.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Спартак Черноморец
Комментарии (46)
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Мары
1537982951
С победой красно белые.
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derrik2000
1537983092
Сначала посмеялся, затем погрустил, а потом стало глубоко наплевать на это "карреровское чудо".
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tesch
1537983283
С победой!
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vashinin
1537983627
А я так доволен. С победой!
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lordmrv
1537983694
Я понимаю, что нечего на зеркало пенять, коли рожа крива, но кто принимал решение играть на таком поле? У нас на первенство области поля лучше. Поле порой удивляло и хозяев и гостей.
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СПАРТАК1984
1537983735
всех нас с победой !!! зато посмотрели молодёжь !!!
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батог
1537984378
Спартак с победой! Молодежь суетилась. Поле отстой. Но результат есть!
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Krossmen73
1537985270
С победой!Молодёжь нужно обкатывать.Такие матчи и на такой стадии как раз для этого.Глядишь кто-то для основы и Каррере приглянётся...
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ivanthebest
1537985932
Сегодня главное было одержать победу. Что и было сделано. Молодцы ребятки! Качество игры конечно было крайне скромным, но с другой стороны играл почти весь резерв и молодняк, за исключением пары-тройки позиций. Но, как говорится главное результат. P.S. Газон это конечно лютый звиздец! РПЛ вы куда мать Вашу смотрите? Как можно такому г..вно-газону давать лицензию? Ладно там в ПФЛ ещё куда ни шло, там у всех почти такие газоны и все привыкли играть, но Кубок России, как вы сами же и кричите, это престижнейший турнир! Так значит нужно поднимать критерии к проведению. Нет нормального газона, переносите матч. Ведь на таком поле можно реально карьеру закончить. Я не понимаю упёртых чинушей и владельцев клуба, которые рогом о землю бьют что никуда не поедут. Тогда создавайте условия. А то когда даже на телекартинке видно как при аккуратном пасе на 10 метров мяч дробит и прыгает по газону как с..ка! Что происходит на поле, я вообще не представляю, там наверное одни маты в голове крутятся, а не мысли о том, как играть в футбол.
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zigbert
1537991413
С победой Спартак! Состав конечно экспериментальный. Впервые вышел Жано. Преимущество Спартака было заметно ,но конечно было много брака. Поле было отвратительным ,выполнять на нем технические действия было трудно.
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