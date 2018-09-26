Кубок России. «Спартак» обыграл «Черноморец» и вышел в 1/8 финала

«Спартак» обыграл «Черноморец» в матче 1/16 финала Кубка России со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард Зе Луиш. В концовке встречи у хозяев был удален полузащитник Илья Захаров.

Красно-белые прошли в следующую стадию турнира.

Кубок России. 1/16 финала

Черноморец (Новороссийск) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Зе Луиш, 28.

Черноморец: Швагирев, Лезгинцев, Юдин, Обивалин, Кузнецов, Пуляев, Гаранжа, Мендель (Миносян, 80), Селеменев, Черткоев (Захаров, 42), Стефанович (Матюшенко, 75).

Спартак: Ребров, Петкович (Боккетти, 8), Маслов, Мамин, Комбаров, Тимофеев, Ташаев, Пантелеев (Жано, 83), Ломовицкий, Ханни (Фернандо, 68), Зе Луиш.

Предупреждения: Лезгинцев, 48; Мендель, 51; Захаров, 77 – Ташаев, 15; Ломовицкий, 70; Маслов, 86.

Удаление: Захаров, 90+2 – нет.

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