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    Кубок России. «Зенит» разгромил «Волгарь», Кокорин и Заболотный забили голы

    «Зенит» разгромил «Волгарь» в матче 1/16 финала Кубка России со счетом 4:0. Четвертый гол забил форвард Александр Кокорин, это первый мяч футболиста с февраля.

    Санкт-петербуржцы прошли в следующую стадию турнира, где сыграют с «Ростовом».

    Кубок России. 1/16 финала

    Волгарь (Астрахань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Анюков, 8; 0:2 – Мак, 35; 0:3 – Заболотный, 61; 0:4 – Кокорин, 88.

    Зенит: Кержаков, Анюков (Маммана, 69), Мевля, Нету, Чернов (Набиуллин, 82), Оздоев, Эрнани, Краневиттер, Маркизио, Мак (Кокорин, 64), Заболотный.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2018 19:55
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 сентября 2018, 23:17

      Хватило класса скамейки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 сентября 2018, 22:34

      С победой Питер.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 сентября 2018, 21:53

      Зенит - чемпион, обладателем Кубка будет он!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > prezent2017 27 сентября 2018, 04:54

      кубок локо возьмет а чемпионом зеня будет скорее всего

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 26 сентября 2018, 21:31

      Эрнани это просто уникум -- как он в Зенит попал ??? НУ ВОТ И СЛАВНЕНЬКО -- ИДЁМ ДАЛЬШЕ !!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Zenmaster 26 сентября 2018, 21:53

      Опасно на поле выпускать!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 26 сентября 2018, 21:10

      Кокорин размялся...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11219

      knikos 26 сентября 2018, 20:50

      Моя мне : " Что за фамилии такие странные ? Или ты матюкаешься ? " . Это я "ласково" -возмущённо орал : " Х...рен...нандес , За ...е ...блотный и П...из ...доев" . Извиняюсь , конечно , за эмоции , но достали уже эти игрочишки . Ну сколько можно держать эти создания в команде ? Конечно , доволен выигрышем Зенита в восьмером фактически. Маммана с Кокориным вернулись , а Саша так конкретно вернулся , с голом. Но дальше таким составом сложновато будет .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5888

      Павелий 26 сентября 2018, 20:39

      Как я и предвидел: Заболотный забивает только в тех матчах, где у соперника ничего не идёт.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 26 сентября 2018, 20:38

      Лучше, чем в Минске получилось.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 26 сентября 2018, 20:31

      Питер с победой !

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 26 сентября 2018, 20:01

      Караван идёт...
      Богданыч на сине-бело-голубом верблюде смотрится...

      10
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