Кубок России. «Зенит» разгромил «Волгарь», Кокорин и Заболотный забили голы

«Зенит» разгромил «Волгарь» в матче 1/16 финала Кубка России со счетом 4:0. Четвертый гол забил форвард Александр Кокорин, это первый мяч футболиста с февраля.

Санкт-петербуржцы прошли в следующую стадию турнира, где сыграют с «Ростовом».

Кубок России. 1/16 финала

Волгарь (Астрахань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Анюков, 8; 0:2 – Мак, 35; 0:3 – Заболотный, 61; 0:4 – Кокорин, 88.

Зенит: Кержаков, Анюков (Маммана, 69), Мевля, Нету, Чернов (Набиуллин, 82), Оздоев, Эрнани, Краневиттер, Маркизио, Мак (Кокорин, 64), Заболотный.

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