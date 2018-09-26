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    Кубок английской лиги. «Ливерпуль» проиграл «Челси», «Арсенал» выиграл у «Брентфорда»

    «Ливерпуль» проиграл «Челси» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги со счетом 1:2. Гол в составе мерсисайдцев забил форвард Даниэль Старридж. У синих отличились защитник Эмерсон и полузащитник Эден Азар.

    В другом матче «Арсенал» обыграл «Брентфорд» со счетом 3:1. Дубль на счету нападающего Дэнни Уэлбека.

    Кубок английской лиги. 1/16 финала

    Арсенал – Брентфорд – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Уэлбек, 5; 2:0 – Уэлбек, 37; 2:1 – Джудге, 58; 3:1 – Лаказетт, 90+3.

    Ливерпуль – Челси – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Старридж, 58; 1:1 – Эмерсон, 79; 1:2 – Азар, 85.

    Календарь Кубка английской лиги

    Результаты Кубка английской лиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2018 23:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 сентября 2018, 10:48

      Работа Сарри ощутима.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 27 сентября 2018, 04:34

      Что сотворил Азар!!!!Конфетка!!!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 27 сентября 2018, 00:08

      Надо полагать, Ливеру этот Кубок не по рангу. Только для Челси, середнячков.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 27 сентября 2018, 00:03

      Красиво ливер отбили!!!

      0
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      Рейтинг: +1307

      21082014 26 сентября 2018, 23:47

      Минус один трофей уже есть..с Морено и Ловреном в составе расчитывать на победу крайне сложно.

      2
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      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > 21082014 27 сентября 2018, 00:09

      Нельзя объять необъятное.

      -1
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