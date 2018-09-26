Кубок английской лиги. «Ливерпуль» проиграл «Челси», «Арсенал» выиграл у «Брентфорда»

«Ливерпуль» проиграл «Челси» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги со счетом 1:2. Гол в составе мерсисайдцев забил форвард Даниэль Старридж. У синих отличились защитник Эмерсон и полузащитник Эден Азар.

В другом матче «Арсенал» обыграл «Брентфорд» со счетом 3:1. Дубль на счету нападающего Дэнни Уэлбека.

Кубок английской лиги. 1/16 финала

Арсенал – Брентфорд – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Уэлбек, 5; 2:0 – Уэлбек, 37; 2:1 – Джудге, 58; 3:1 – Лаказетт, 90+3.

Ливерпуль – Челси – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Старридж, 58; 1:1 – Эмерсон, 79; 1:2 – Азар, 85.

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