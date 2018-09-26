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  • На Украине призвали Ярмоленко прекратить давать интервью на русском языке

На Украине призвали Ярмоленко прекратить давать интервью на русском языке

26 сентября 2018, 16:52
36

Директор департамента по связям со СМИ киевского «Динамо» Николай Несенюк обратился к нападающему Андрею Ярмоленко. В этом сезоне украинский форвард выступает за клуб АПЛ «Вест Хэм».

«Андрей, меня приятно поразило твое флеш-интервью после матча в Ливерпуле. Коротко, по сути и на английском. Я всегда в тебя верил. Нормальный порядочный парень, который достиг успеха благодаря таланту и труду. Ты еще и умный, я это тоже знаю. Ты понимаешь, что в Англии футболист не только играет, но и разговаривает. Это необходимость. «Немых» там не уважают. Также ты понимаешь, что в Англии говорить с журналистами «по-русски» не годится. И не только потому, что русские для англичан теперь – это убийцы и отравители. Именно поэтому ты пытаешься говорить на английском и правильно делаешь.

А еще я знаю, что ты, Андрей, – истинный патриот Украины без лишних слов. Ты являешься примером для детей и юношей, и ты тоже знаешь. Так почему же ты, Андрюша, говоришь с украинскими журналистами на иностранном (не на английском) языке? Почему не говоришь на родном, который прекрасно знаешь?

Возможно, в детстве пацаны сказали тебе, что говорить на родном языке – это западло? Но ты уже взрослый дядя и знаешь, что это не так. Ты говоришь «Слава Украине!» И поешь гимн на родном языке. Так продолжай дальше! Я думаю, что этого тебе просто никто вовремя не подсказал. Так вот я и подсказываю! Говори с британскими журналистами на английском, а с нашими – на украинском! Это же так просто и естественно! Это нужно не нам, это нужно тебе, твоим сыновьям, которые будут жить после нас в сильной, могучей и процветающей Украине. Заранее тебе спасибо!», – сообщил Несенюк.

Источник: Facebook.com
Англия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Вест Хэм Ярмоленко Андрей
Комментарии (36)
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Asbjorn
1537970164
хватит тащить сюда политоту,бл...ть,писать что ли не о чем?
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absent32
1537970936
сильной, могучей и процветающей Украине - эта фраза вообще рассмешила))) а вообще гражданин несенюк, из-за таких как вы наши народы начали враждавать.
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alp
1537970940
как сильно у них там все заболели...
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Yarrom89
1537971482
В "Незалежной" уже у всех пуканы рвет от русской речи. Что су** сделали со страной...
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swot1205
1537971779
вот еще одно подтверждение что хохлы это реально ХОХЛЫ
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батог
1537972089
А шош ти ****** по москальски пишешь!!!
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Kulimen
1537973745
Мразота
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Leon_ARS
1537974493
"Синдром Дауна", надо переименовать в "синдром Несенюк".
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трениришко
1537979832
Ярмоленко призвал руководство Украины прекратить о т с а с ы в а т ь у пиндосов
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MaxRnD
1538063320
С одной стороны такие Несенюки, как тараканы, через любую щель стремятся проползти в Евросоюз под лозунгами толерантности и общечеловеческих ценностей, а с другой стороны обнаруживают полную нетерпимость к чужому языку, замешанную на махровом, местечковом, рогульском национализме PS Господа с кастрюлями на голове, тут надо либо крестик снимать, либо трусы одевать .... PPS И дайте наконец человеку разговаривать на том языке, от которого у него не сводит челюсти...
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