На Украине призвали Ярмоленко прекратить давать интервью на русском языке

Директор департамента по связям со СМИ киевского «Динамо» Николай Несенюк обратился к нападающему Андрею Ярмоленко. В этом сезоне украинский форвард выступает за клуб АПЛ «Вест Хэм».

«Андрей, меня приятно поразило твое флеш-интервью после матча в Ливерпуле. Коротко, по сути и на английском. Я всегда в тебя верил. Нормальный порядочный парень, который достиг успеха благодаря таланту и труду. Ты еще и умный, я это тоже знаю. Ты понимаешь, что в Англии футболист не только играет, но и разговаривает. Это необходимость. «Немых» там не уважают. Также ты понимаешь, что в Англии говорить с журналистами «по-русски» не годится. И не только потому, что русские для англичан теперь – это убийцы и отравители. Именно поэтому ты пытаешься говорить на английском и правильно делаешь.

А еще я знаю, что ты, Андрей, – истинный патриот Украины без лишних слов. Ты являешься примером для детей и юношей, и ты тоже знаешь. Так почему же ты, Андрюша, говоришь с украинскими журналистами на иностранном (не на английском) языке? Почему не говоришь на родном, который прекрасно знаешь?

Возможно, в детстве пацаны сказали тебе, что говорить на родном языке – это западло? Но ты уже взрослый дядя и знаешь, что это не так. Ты говоришь «Слава Украине!» И поешь гимн на родном языке. Так продолжай дальше! Я думаю, что этого тебе просто никто вовремя не подсказал. Так вот я и подсказываю! Говори с британскими журналистами на английском, а с нашими – на украинском! Это же так просто и естественно! Это нужно не нам, это нужно тебе, твоим сыновьям, которые будут жить после нас в сильной, могучей и процветающей Украине. Заранее тебе спасибо!», – сообщил Несенюк.