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    На Украине призвали Ярмоленко прекратить давать интервью на русском языке

    Директор департамента по связям со СМИ киевского «Динамо» Николай Несенюк обратился к нападающему Андрею Ярмоленко. В этом сезоне украинский форвард выступает за клуб АПЛ «Вест Хэм».

    «Андрей, меня приятно поразило твое флеш-интервью после матча в Ливерпуле. Коротко, по сути и на английском. Я всегда в тебя верил. Нормальный порядочный парень, который достиг успеха благодаря таланту и труду. Ты еще и умный, я это тоже знаю. Ты понимаешь, что в Англии футболист не только играет, но и разговаривает. Это необходимость. «Немых» там не уважают. Также ты понимаешь, что в Англии говорить с журналистами «по-русски» не годится. И не только потому, что русские для англичан теперь – это убийцы и отравители. Именно поэтому ты пытаешься говорить на английском и правильно делаешь.

    А еще я знаю, что ты, Андрей, – истинный патриот Украины без лишних слов. Ты являешься примером для детей и юношей, и ты тоже знаешь. Так почему же ты, Андрюша, говоришь с украинскими журналистами на иностранном (не на английском) языке? Почему не говоришь на родном, который прекрасно знаешь?

    Возможно, в детстве пацаны сказали тебе, что говорить на родном языке – это западло? Но ты уже взрослый дядя и знаешь, что это не так. Ты говоришь «Слава Украине!» И поешь гимн на родном языке. Так продолжай дальше! Я думаю, что этого тебе просто никто вовремя не подсказал. Так вот я и подсказываю! Говори с британскими журналистами на английском, а с нашими – на украинском! Это же так просто и естественно! Это нужно не нам, это нужно тебе, твоим сыновьям, которые будут жить после нас в сильной, могучей и процветающей Украине. Заранее тебе спасибо!», – сообщил Несенюк.

    Источник: Facebook.com

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    26.09.2018 16:52
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 2 октября 2018, 11:22

      Зачем так распинаться! Незалежности не будет на карте мира через 10 лет, даже раньше! Неужели не понимает куда к чему всё идёт, или уже пришло. У настоящей Украины будущего нет, а жаль(

      0
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      Рейтинг: +111

      lisal 30 сентября 2018, 21:33

      Николай Несенюк ты болба(ой извините дятел). неужели есть разница как и с кем говорить, или на украине все не жу жу жи жи . как в польше и прибалтике знаю но НЕПОНИМАЮ.

      2
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 29 сентября 2018, 19:36

      Фашисты, чего с них взять. Окутывают фашистскими сетями все сферы жизни Украины.

      1
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      Рейтинг: +30

      DKGOM 29 сентября 2018, 14:48

      Б.л.я .... ну и е.б.л.а.н.

      1
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      Рейтинг: +54689

      MaxRnD 27 сентября 2018, 18:48

      С одной стороны такие Несенюки, как тараканы, через любую щель стремятся проползти в Евросоюз под лозунгами толерантности и общечеловеческих ценностей, а с другой стороны обнаруживают полную нетерпимость к чужому языку, замешанную на махровом, местечковом, рогульском национализме

      PS Господа с кастрюлями на голове, тут надо либо крестик снимать, либо трусы одевать ....
      PPS И дайте наконец человеку разговаривать на том языке, от которого у него не сводит челюсти...

      3
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      Рейтинг: +57

      Ailend 27 сентября 2018, 11:43

      Как по мне, на каком языке задали вопрос, на таком и отвечай. В Англии на английском. Если зададут вопрос журналисты из России например на русском, отвечать на русском.

      3
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      Рейтинг: +3136

      m40 26 сентября 2018, 22:49

      С какой стати этот рогуль учит футболиста? Кто он вообще такой и чего достиг, чтобы предъявлять что то? А еще говорят, что вна Украине не притесняют русский язык... Читал новости на укр портале корреспондент. Нет. Новость из Харькова, к ней прилагается фото на котором вывеска полицейского участка по украински и по английски. Вот для кого это, неужели так много людей говорят по-английски? А русский где? Это в городе где 100%населения на нем говорят. Похоже из-за таках вот несенюков и разосрались с ними

      3
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 26 сентября 2018, 20:35

      У меня вопрос ко всем,кто отреагировал негативно на идиотскую по-содержанию статью про Ярмоленко:неужели в ваших условных Касимовых,Чернушках,Пошехоньях и т.д ВСЕ ВОПРОСЫ УЖЕ РЕШЕНЫ? Бытовые,социальные,говно и мусор с улиц пропало,чиновники стали честными,водопровод появился в 50% российских нас.пунктов,где он в данный момент отсутствует? ВСЁ ЭТО УЖЕ РЕШЕНО,что вы так сильно переживаете за Украину и её представителей? Я не украинец,правда,но когда же вы перестанете рыться в чужом говне не убрав своё?

      1
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      Рейтинг: +11241

      alp > Nimnul 26 сентября 2018, 21:07

      мы не переживаем, мы улыбаемся с украины ))) такого цирка еще где поискать..

      4
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 26 сентября 2018, 19:42

      Его заставляют говорить на языке окупировавших эту страну англосаксов. Но Ярмоленко не сдается, любит Украину....

      1
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      Рейтинг: +527

      трениришко 26 сентября 2018, 19:37

      Ярмоленко призвал руководство Украины прекратить о т с а с ы в а т ь у пиндосов

      5
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      Рейтинг: +527

      трениришко > Вот оно чё Михалыч 26 сентября 2018, 21:45

      зато ты себя не оценил от со пи

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко > Вот оно чё Михалыч 26 сентября 2018, 22:29

      с о с и п и д о р а с

      -1
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