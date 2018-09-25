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    Уткин – об обмене кругами «Енисеем» и «Спартаком»: «Это указывает на место болельщиков в картине футбольного устройства России»

    Комментатор Василий Уткин поделился мнением по поводу того, что «Енисей» и «Спартак» могут обменяться кругами.

    Сегодня СМИ сообщили, что клубы договорились провести игру 10-го тура (7 октября) в Москве, а не в Красноярске.

    «Спартак» и «Енисей» решили поменяться матчами. Стандартная практика. Бывает. Фокус только в том, что первый матч должен был состояться в Тюмени (или Красноярске, да хоть где) уже через две недели. Меньше – 7 октября.

    Таким образом, все учтено, кроме одного: резона болельщиков. Спартаковские ведь уже бронировали билеты и отели на выезд. И это спокойно, очень точно и без эмоций указывает на то, какое место занимают болельщики в картине футбольного устройства России. Никого не волнует. Ничего. Вообще. Это погрешность.

    По этому поводу очень важно не яриться. Потому что это просто факт. И о нем надо вспоминать, когда хочется написать торжествующее нечто о выросшей посещаемости, о том, сколько ходит народу на футбол в Саранске, Волгограде. Где угодно. Потому что это такая дихотомия – две стороны одной сущности.

    Никто же не хочет никого обижать, унижать, жать, твою мать и так далее. Это просто неважно. Знакомое ощущение. Дураки те, кто об этом забывает. Вот так и есть нормально.

    «Спартак» и «Енисей» меняются стадионами... Или болельщиками? Или тренерами? Я забыл.

    Официальная реакция РПЛ: болельщики брали билеты на свой страх и риск. Это цитата. Ну, а я о чем? Сама-сама...» – написал Уткин в телеграме.

    Источник: Telegram

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    25.09.2018 15:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 27 сентября 2018, 11:10

      Странно что уткин ещё не высказался по поводу Глушакова в сауне...и да кто нибудь объясните ему принцип бронирования...пургу гонит как всегда

      0
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 25 сентября 2018, 21:20

      Это указывает на окончательную деградацию Уткина в футбольном мире.
      Дай бог чтоб в жизни у него не было все так грустно.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 сентября 2018, 19:46

      В каждой бочке затычка, ЖИРНАЯ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 25 сентября 2018, 18:44

      Нет в футболе бога кроме Уткина...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 сентября 2018, 16:43

      Ну так ведь мне кажется болелы и просили об этом в первую очередь,разве не так Ууася?...Представляю 20000 болельщиков Спартака,безумно бронируют 7 октября весь сибирский регион...

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 сентября 2018, 16:42

      Уткин забыл кроме болельщиков упомянуть ещё и климат, но толстому борову это простительно.Ведь если прекратит голос подавать, забьют на него совсем.А это чревато потерей денежных знаков.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 сентября 2018, 16:33

      опять какой то не разборчивый и бредовый понос зачем его публикуют это же бред сумасшедшего

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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 25 сентября 2018, 16:21

      Уткин-это говно в вентиляторе,желчный человечишко

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 сентября 2018, 15:54

      совсем поплыл сырок . / Сама - сама/ тебя мама родила!

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      Рейтинг: +24996

      bset 25 сентября 2018, 15:39

      Просто у нас зарабатывают клубы не на билетах и продаже атрибутики, а на выпрашивании региональных денег. Поэтому и думать о болельщике смысла нет.

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