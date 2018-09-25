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  • Уткин – об обмене кругами «Енисеем» и «Спартаком»: «Это указывает на место болельщиков в картине футбольного устройства России»

Уткин – об обмене кругами «Енисеем» и «Спартаком»: «Это указывает на место болельщиков в картине футбольного устройства России»

25 сентября 2018, 15:26
10

Комментатор Василий Уткин поделился мнением по поводу того, что «Енисей» и «Спартак» могут обменяться кругами.

Сегодня СМИ сообщили, что клубы договорились провести игру 10-го тура (7 октября) в Москве, а не в Красноярске.

«Спартак» и «Енисей» решили поменяться матчами. Стандартная практика. Бывает. Фокус только в том, что первый матч должен был состояться в Тюмени (или Красноярске, да хоть где) уже через две недели. Меньше – 7 октября.

Таким образом, все учтено, кроме одного: резона болельщиков. Спартаковские ведь уже бронировали билеты и отели на выезд. И это спокойно, очень точно и без эмоций указывает на то, какое место занимают болельщики в картине футбольного устройства России. Никого не волнует. Ничего. Вообще. Это погрешность.

По этому поводу очень важно не яриться. Потому что это просто факт. И о нем надо вспоминать, когда хочется написать торжествующее нечто о выросшей посещаемости, о том, сколько ходит народу на футбол в Саранске, Волгограде. Где угодно. Потому что это такая дихотомия – две стороны одной сущности.

Никто же не хочет никого обижать, унижать, жать, твою мать и так далее. Это просто неважно. Знакомое ощущение. Дураки те, кто об этом забывает. Вот так и есть нормально.

«Спартак» и «Енисей» меняются стадионами... Или болельщиками? Или тренерами? Я забыл.

Официальная реакция РПЛ: болельщики брали билеты на свой страх и риск. Это цитата. Ну, а я о чем? Сама-сама...» – написал Уткин в телеграме.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Спартак Енисей Уткин Василий
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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bset
1537879145
Просто у нас зарабатывают клубы не на билетах и продаже атрибутики, а на выпрашивании региональных денег. Поэтому и думать о болельщике смысла нет.
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Полная Канистра
1537880057
совсем поплыл сырок . / Сама - сама/ тебя мама родила!
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алдан2014
1537881698
Уткин-это говно в вентиляторе,желчный человечишко
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Garrincha58
1537882393
опять какой то не разборчивый и бредовый понос зачем его публикуют это же бред сумасшедшего
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Мары
1537882940
Уткин забыл кроме болельщиков упомянуть ещё и климат, но толстому борову это простительно.Ведь если прекратит голос подавать, забьют на него совсем.А это чревато потерей денежных знаков.
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KOLBIS
1537882984
Ну так ведь мне кажется болелы и просили об этом в первую очередь,разве не так Ууася?...Представляю 20000 болельщиков Спартака,безумно бронируют 7 октября весь сибирский регион...
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Нас Много
1537890289
Нет в футболе бога кроме Уткина...
Ответить
prezent2017
1537893992
В каждой бочке затычка, ЖИРНАЯ!
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ivany4
1537899623
Это указывает на окончательную деградацию Уткина в футбольном мире. Дай бог чтоб в жизни у него не было все так грустно.
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Всем привет, я тут время
1538035828
Странно что уткин ещё не высказался по поводу Глушакова в сауне...и да кто нибудь объясните ему принцип бронирования...пургу гонит как всегда
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