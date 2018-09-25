Уткин – об обмене кругами «Енисеем» и «Спартаком»: «Это указывает на место болельщиков в картине футбольного устройства России»

Комментатор Василий Уткин поделился мнением по поводу того, что «Енисей» и «Спартак» могут обменяться кругами.

Сегодня СМИ сообщили, что клубы договорились провести игру 10-го тура (7 октября) в Москве, а не в Красноярске.

«Спартак» и «Енисей» решили поменяться матчами. Стандартная практика. Бывает. Фокус только в том, что первый матч должен был состояться в Тюмени (или Красноярске, да хоть где) уже через две недели. Меньше – 7 октября.

Таким образом, все учтено, кроме одного: резона болельщиков. Спартаковские ведь уже бронировали билеты и отели на выезд. И это спокойно, очень точно и без эмоций указывает на то, какое место занимают болельщики в картине футбольного устройства России. Никого не волнует. Ничего. Вообще. Это погрешность.

По этому поводу очень важно не яриться. Потому что это просто факт. И о нем надо вспоминать, когда хочется написать торжествующее нечто о выросшей посещаемости, о том, сколько ходит народу на футбол в Саранске, Волгограде. Где угодно. Потому что это такая дихотомия – две стороны одной сущности.

Никто же не хочет никого обижать, унижать, жать, твою мать и так далее. Это просто неважно. Знакомое ощущение. Дураки те, кто об этом забывает. Вот так и есть нормально.

«Спартак» и «Енисей» меняются стадионами... Или болельщиками? Или тренерами? Я забыл.

Официальная реакция РПЛ: болельщики брали билеты на свой страх и риск. Это цитата. Ну, а я о чем? Сама-сама...» – написал Уткин в телеграме.