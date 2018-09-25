В Индонезии футболисты избили арбитра за назначенный пенальти

Во время одного из недавних матчей второго дивизиона Индонезии, в котором встречались «Гресик Юнайтед» и «Персива Вамена», произошел инцидент с главным арбитром.

Он назначил пенальти в ворота гостей на 90-й минуте встречи, чем вызвал недовольство футболистов. Они набросились на судью, в результате чего он получил несколько ударов и оказался на земле.

После потасовки два игрока были удалены с поля, а пенальти был реализован.