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  • В Индонезии футболисты избили арбитра за назначенный пенальти

В Индонезии футболисты избили арбитра за назначенный пенальти

25 сентября 2018, 10:44
9

Во время одного из недавних матчей второго дивизиона Индонезии, в котором встречались «Гресик Юнайтед» и «Персива Вамена», произошел инцидент с главным арбитром.

Он назначил пенальти в ворота гостей на 90-й минуте встречи, чем вызвал недовольство футболистов. Они набросились на судью, в результате чего он получил несколько ударов и оказался на земле.

После потасовки два игрока были удалены с поля, а пенальти был реализован.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Азия
Комментарии (9)
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foreverorthodox
1537862132
За это надо техническое поражение команде давать 0:3, вдобавок оштрафовав клуб и лично игроков
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Шумаххер
1537862479
Сурово , но справедливо ))
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Mislonyc
1537863850
Всё в порядке ). Арбитр был не прав ))).
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mihail200606
1537864125
Хорошая практика)
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!ce man
1537866332
Чётко отхватил,хочется нарушение увидеть
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19831170
1537869773
Надо их пи...ть за такие эпизоды. Игрока не трогал никто, он упал сам. По этому и получил пи..ды.
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zigbert
1537873793
Вывод один ,на 90 минуте пенальти не назначать.
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PUZIAKA
1537874541
Товарищ после просмотра сказал "Хорошо хоть анально не надругались" но в более жесткой форме))
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