В Индонезии футболисты избили арбитра за назначенный пенальти

Товарищ после просмотра сказал "Хорошо хоть анально не надругались" но в более жесткой форме))
Во время одного из недавних матчей второго дивизиона Индонезии, в котором встречались «Гресик Юнайтед» и «Персива Вамена», произошел инцидент с главным арбитром.
Он назначил пенальти в ворота гостей на 90-й минуте встречи, чем вызвал недовольство футболистов. Они набросились на судью, в результате чего он получил несколько ударов и оказался на земле.
После потасовки два игрока были удалены с поля, а пенальти был реализован.
Wasit kembali jadi bulan-bulanan di sepakbola Indonesia saat laga #liga22018 @PersegresFC vs @PersiwaWamena di Stadion Gelora Joko Samudero, sore tadi. pic.twitter.com/pJW8QNIiLP— IG: @akmalmarhali (@akmalmarhali) 15 сентября 2018 г.