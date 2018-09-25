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    В Индонезии футболисты избили арбитра за назначенный пенальти

    Во время одного из недавних матчей второго дивизиона Индонезии, в котором встречались «Гресик Юнайтед» и «Персива Вамена», произошел инцидент с главным арбитром.

    Он назначил пенальти в ворота гостей на 90-й минуте встречи, чем вызвал недовольство футболистов. Они набросились на судью, в результате чего он получил несколько ударов и оказался на земле.

    После потасовки два игрока были удалены с поля, а пенальти был реализован.

    Источник: Twitter

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    25.09.2018 10:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 25 сентября 2018, 14:22

      Товарищ после просмотра сказал "Хорошо хоть анально не надругались" но в более жесткой форме))

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 14:09

      Вывод один ,на 90 минуте пенальти не назначать.

      1
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      Рейтинг: +536

      19831170 25 сентября 2018, 13:02

      Надо их пи...ть за такие эпизоды. Игрока не трогал никто, он упал сам. По этому и получил пи..ды.

      1
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      Рейтинг: +452

      тёска 25 сентября 2018, 12:05

      Чётко отхватил,хочется нарушение увидеть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 25 сентября 2018, 11:28

      Хорошая практика)

      0
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      Рейтинг: +17

      Mislonyc 25 сентября 2018, 11:24

      Всё в порядке ). Арбитр был не прав ))).

      0
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 25 сентября 2018, 11:01

      Сурово , но справедливо ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +443

      foreverorthodox 25 сентября 2018, 10:55

      За это надо техническое поражение команде давать 0:3, вдобавок оштрафовав клуб и лично игроков

      4
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > foreverorthodox 25 сентября 2018, 10:59

      Хорошо, что не съели

      3
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