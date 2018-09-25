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    Нигматуллин: «Локомотиву» было бы глупо сейчас отказываться от Кубка России»

    Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил перспективы столичного клуба на успех в Кубке России, где железнодорожники в 1/16 финала сыграют с «Балтикой».

    «Локомотиву» было бы глупо сейчас отказываться от Кубка, тем более Юрий Павлович отлично знает, как выигрывать такие трофеи.

    Но при этом столичный клуб не будет зацикливаться только на этом турнире. «Локо» надо налаживать дела на всех фронтах. Известно, что и «Балтика» сейчас испытывает проблемы. Посмотрим, как на них повлияет смена тренера.

    На мой взгляд, класс «Локомотива» должен сказаться. Но Кубок часто преподносит сюрпризы», – считает Нигматуллин.

    Матч 1/16 финала Кубка России «Балтика» – «Локомотив» состоится в среду, 26 сентября, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    25.09.2018 08:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 25 сентября 2018, 09:01

      локо нужна победа

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