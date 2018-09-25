Молло: «В Самаре теперь еще больше болельщиков, а значит – больше удовольствия от футбола»

Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло после поражения от «Краснодара» в матче восьмого тура РПЛ пообещал, что в следующей встрече самарцы обязательно будут бороться за победу.

«Я несчастлив, потому что мы проиграли. После поражения никогда не радуешься. В следующем матче нам обязательно нужно побеждать.

Если говорить о моем возвращении в Самару – рад, что болельщики меня не забыли. Играя за «Крылья» ранее, я забивал и приносил победы команде. Но теперь нужно это продолжать, особенно – на таком стадионе. Здесь еще больше болельщиков, а для меня это значит – больше удовольствия от футбола. Надеюсь, что тут в следующем матче я обязательно забью или отдам голевую передачу!

Планирую два-три раза в неделю заниматься русским языком – сейчас я могу говорить, но пока далеко не отлично. Вообще, я люблю Россию, поэтому и решил вернуться в «Крылья» несмотря на предложения из других стран. Мне здесь нравится. Но сегодня я ухожу со стадиона домой грустный. А как иначе после поражения?

Два-три дня мне нужно, чтобы восстановиться от травмы, которую получил в конце матча. Но вы знаете меня – каждый день я хочу выкладываться на 100%, я не такой, чтобы долго думать о повреждении. Нужно работать дальше», – сказал Молло.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Краснодар» завершился со счетом 0:3.