«ПСЖ» повторил рекордную серию, одержав шестую победу подряд на старте сезона

В минувшее воскресенье состоялся матч шестого тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ренн» и «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 1:3.

Парижане одержали победу в шестом матче в турнире подряд, повторив свою рекордную серию на старте сезона. Ранее такое удалось сделать «ПСЖ» в начале прошлого чемпионата.

Рекорд принадлежит «Лиллю», который одержал восемь побед подряд на старте сезона-1936/37. Второе место (7 побед) делят между собой «Лилль» (1949/50) и «Монако» (1960/61).