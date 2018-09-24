Чернов: «Адриано специально стукался о защитников и падал. Судья пару раз купился»

Защитник ЦСКА Никита Чернов после матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1) рассказал об игре против форвадра красно-белых Луиса Адриано.

– Адриано раз 15 падал возле штрафной ЦСКА. Что можете сказать об игре против него? Он симулировал?

– Да, было пару моментов, когда он спиной специально стукался о центральных защитников и падал. Судья пару раз купился, дал фол.

– В некоторых эпизодах купился, то есть дал штрафной, но мог не давать?

– Ну да, в некоторых спорных эпизодах фиксировал фол, а в некоторых не фиксировал, хотя, наверное, можно было и зафиксировать. Может, закрывал глаза. Это исключительно его дело.

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