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  • Чернов: «Адриано специально стукался о защитников и падал. Судья пару раз купился»

Чернов: «Адриано специально стукался о защитников и падал. Судья пару раз купился»

24 сентября 2018, 01:45
17

Защитник ЦСКА Никита Чернов после матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1) рассказал об игре против форвадра красно-белых Луиса Адриано.

– Адриано раз 15 падал возле штрафной ЦСКА. Что можете сказать об игре против него? Он симулировал?

– Да, было пару моментов, когда он спиной специально стукался о центральных защитников и падал. Судья пару раз купился, дал фол.

– В некоторых эпизодах купился, то есть дал штрафной, но мог не давать?

– Ну да, в некоторых спорных эпизодах фиксировал фол, а в некоторых не фиксировал, хотя, наверное, можно было и зафиксировать. Может, закрывал глаза. Это исключительно его дело.

Ошибки судьи, классные удары. Огненное дерби завершилось ничьей

Фернандо забивает за «Спартак» со штрафных много и красиво

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Адриано Луис Чернов Никита
Комментарии (17)
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Yev
1537745649
Как приятно осозновать что в российском чемпионате все святые, кроме конечно, это подлеца Адриано, ведь только он один выпрашивает штрафные и подлец падает при каждом толчке или ударе по ногам. Странно, как это игроки ЦСКА крылья за спиной прячут? :)))
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a_who
1537761508
а на что купился судья не поставив пенальти в ваши ворота ?
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ЮЗИК
1537761670
Это тоже надо уметь
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батог
1537765366
Никита, пересмотри игру! Только без пива!!!
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bolela_16
1537765665
не мудрено, сейчас больше выпрашивают, чем играют, забыли, что футбол мужская игра, а может мужиков не стало...
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Полная Канистра
1537766317
не на того пальцем показал ??????? ваш кащей бекао подлым вернее был в матче. И вообще журналюги просто безмозглые твари такие тупые вопросы задают 15 раз насчитали он падал и он симулировал..... ВОТ ГДЕ ДЕГРАДАЦИЯ МОЗГА ЖУРНАЛЮГ
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prezent2017
1537771299
Меньше по ногам надо было косить. И пен правильный на нем судья-толераст не дал.
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frizom
1537784895
лучше бы научился играть не используя руки... хотя о чем это я?! Беда Чернова и ему подобных что они не понимают что играй они по правилам бы Адриано от них раз 10 убежал бы.
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zigbert
1537793006
Чалов тоже падал и выпрашивал пенальти.
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