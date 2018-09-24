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    Чернов: «Адриано специально стукался о защитников и падал. Судья пару раз купился»

    Защитник ЦСКА Никита Чернов после матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1) рассказал об игре против форвадра красно-белых Луиса Адриано.

    – Адриано раз 15 падал возле штрафной ЦСКА. Что можете сказать об игре против него? Он симулировал?

    – Да, было пару моментов, когда он спиной специально стукался о центральных защитников и падал. Судья пару раз купился, дал фол.

    – В некоторых эпизодах купился, то есть дал штрафной, но мог не давать?

    – Ну да, в некоторых спорных эпизодах фиксировал фол, а в некоторых не фиксировал, хотя, наверное, можно было и зафиксировать. Может, закрывал глаза. Это исключительно его дело.

    Ошибки судьи, классные удары. Огненное дерби завершилось ничьей

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.09.2018 01:45
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 15:43

      Чалов тоже падал и выпрашивал пенальти.

      1
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      Рейтинг: +451

      frizom 24 сентября 2018, 13:28

      лучше бы научился играть не используя руки... хотя о чем это я?!
      Беда Чернова и ему подобных что они не понимают что играй они по правилам бы Адриано от них раз 10 убежал бы.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 сентября 2018, 09:41

      Меньше по ногам надо было косить. И пен правильный на нем судья-толераст не дал.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 сентября 2018, 08:18

      не на того пальцем показал ??????? ваш кащей бекао подлым вернее был в матче. И вообще журналюги просто безмозглые твари такие тупые вопросы задают 15 раз насчитали он падал и он симулировал..... ВОТ ГДЕ ДЕГРАДАЦИЯ МОЗГА ЖУРНАЛЮГ

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Полная Канистра 24 сентября 2018, 09:09

      На того, это действительно обезьяна-Луис все время падал.

      -2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > vladimir-7 24 сентября 2018, 12:16

      Так тот ногами как косой работал.Это не удивительно.За фол с Джикией его вообще удалять надо было.

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Мары 24 сентября 2018, 13:35

      И за фол Джикии на Чалове надо было 11-метровый
      назначить, но судья побоялся и это естественно.

      -1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > vladimir-7 24 сентября 2018, 16:13

      Тебе уже человек десять ответили, что там действительно фол был, но не на Чалове, а в точности наоборот, но тебе же лень просмотр посмотреть и заставить шестерёнки в мозгу включиться.

      2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 24 сентября 2018, 08:07

      не мудрено, сейчас больше выпрашивают, чем играют, забыли, что футбол мужская игра, а может мужиков не стало...

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      Рейтинг: +6913

      батог 24 сентября 2018, 08:02

      Никита, пересмотри игру! Только без пива!!!

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 24 сентября 2018, 07:01

      Это тоже надо уметь

      1
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      Рейтинг: +2726

      a_who 24 сентября 2018, 06:58

      а на что купился судья не поставив пенальти в ваши ворота ?

      6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > a_who 24 сентября 2018, 09:42

      На зеленые!

      1
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      Рейтинг: +443

      foreverorthodox > a_who 24 сентября 2018, 10:13

      В наши ворота не поставил пенальти, а в ворота ЦСКА не поставил пару 100% штрафных

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      Рейтинг: +3754

      Yev 24 сентября 2018, 02:34

      Как приятно осозновать что в российском чемпионате все святые, кроме конечно, это подлеца Адриано, ведь только он один выпрашивает штрафные и подлец падает при каждом толчке или ударе по ногам. Странно, как это игроки ЦСКА крылья за спиной прячут? :)))

      6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Yev 24 сентября 2018, 09:06

      А, что это за крылья и зачем, если они есть, их за спиной прятать?

      -1
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