Бонуччи: «Нынешний «Ювентус» – самый сильный за последние восемь лет»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился мнением об игре команды в матче 5-го тура Серии А против «Фрозиноне» (2:0).

«Мы играли сконцентрировано. Бывают сложные матчи. Но с уровенем, который есть у нас, сложно представить, что мы не будем забивать все 90 минут. Так что нам нужно просто продолжать ждать момента.

«Ювентус» сейчас самый сильный? Я рад был играть в защите с Каннаваро и Тюрамом. Я смотрел, как играет «Ювентус» при Ферраре и Монтере. Футбол изменился, нельзя сравнивать нашу игру с прошлым. Что я могу сказать, так это то, что нынешний «Ювентус» – самый сильный за последние восемь лет», – сказал Бонуччи.