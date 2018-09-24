Гончаренко: «Молодежь ЦСКА еще не готова играть три матча за неделю»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал качество игры в матче 8-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Сказались матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов. Жамалетдинов неплохо выходит на замены, поэтому поменял Чалова. Тем более молодежь еще не готова играть три матча за неделю. От Дзагоева всегда есть конструктив на поле. Ждем, когда он сможет проводить полные матчи», – сказал Гончаренко.

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