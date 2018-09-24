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    Гончаренко: «Молодежь ЦСКА еще не готова играть три матча за неделю»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал качество игры в матче 8-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

    «Сказались матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов. Жамалетдинов неплохо выходит на замены, поэтому поменял Чалова. Тем более молодежь еще не готова играть три матча за неделю. От Дзагоева всегда есть конструктив на поле. Ждем, когда он сможет проводить полные матчи», – сказал Гончаренко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.09.2018 00:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +180

      Футурист 24 сентября 2018, 09:19

      должны побеждать реал теперь)))

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 24 сентября 2018, 09:11

      Главное что игра есть,команда хоть новая и молодая но уже видно что сыгрались неплохо, видно что парни знают что делать на поле, Бийол вообще очень впечатлил, очень точные дальние пасы, отбор и скорость, все при нем. Влашич топчик, Чалов хорошо бегал открывался, Бекао красавчик. В общем есть радость от игры, а игра если есть то и результат придет. Вперед ЦСКА!

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      Рейтинг: +986

      Mirak92 24 сентября 2018, 09:02

      Ну все же,смотряться восхите ельно!!!

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 24 сентября 2018, 07:42

      игнаш мог три в неделю а молодняк не могёт,эт чё к сорока только по плану разбегаются?)))

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 сентября 2018, 06:40

      Армейцы от игры к игре повышают свой уровень игры.

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