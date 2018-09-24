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  • Гончаренко: «Молодежь ЦСКА еще не готова играть три матча за неделю»

Гончаренко: «Молодежь ЦСКА еще не готова играть три матча за неделю»

24 сентября 2018, 00:32
5

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал качество игры в матче 8-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Сказались матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов. Жамалетдинов неплохо выходит на замены, поэтому поменял Чалова. Тем более молодежь еще не готова играть три матча за неделю. От Дзагоева всегда есть конструктив на поле. Ждем, когда он сможет проводить полные матчи», – сказал Гончаренко.

Ошибки судьи, классные удары. Огненное дерби завершилось ничьей

Фернандо забивает за «Спартак» со штрафных много и красиво

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Гончаренко Виктор
Комментарии (5)
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a-rakhmatov
1537760448
Армейцы от игры к игре повышают свой уровень игры.
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himik2-62
1537764159
игнаш мог три в неделю а молодняк не могёт,эт чё к сорока только по плану разбегаются?)))
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Mirak92
1537768971
Ну все же,смотряться восхите ельно!!!
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Dgad
1537769517
Главное что игра есть,команда хоть новая и молодая но уже видно что сыгрались неплохо, видно что парни знают что делать на поле, Бийол вообще очень впечатлил, очень точные дальние пасы, отбор и скорость, все при нем. Влашич топчик, Чалов хорошо бегал открывался, Бекао красавчик. В общем есть радость от игры, а игра если есть то и результат придет. Вперед ЦСКА!
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Футурист
1537769972
должны побеждать реал теперь)))
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