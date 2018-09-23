Лига 1. «Лион» обыграл «Марсель», в матче шесть голов. «Бордо» выиграло у «Генгама»

«Лион» дома обыграл «Марсель» в матче 6-го тура чемпионата Франции со счетом 4:2. Хозяева набрали 10 очков и поднялись на шестую строчку в таблице, «Марсель» с тем же количеством очков идет строчкой выше.

В другом матче «Бордо» обыграл «Генгам» – 3:1.

Чемпионат Франции. Лига 1. 6-й тур

Генгам – Бордо – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Камано, 53; 1:1 – Турам (с пенальти), 70; 1:2 – Карамо, 80; 1:3 – Де Превиль, 90+4.

Лион – Марсель – 4:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Ауар, 27; 1:1 – Товен, 39; 2:1 – Траоре, 51; 3:1 – Траоре, 60; 4:1 – Фекир (с пенальти), 73; 4:2 – Н’Джие, 82.

Удаление: нет – Чалета-Цар, 83.

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Турнирная таблица Лиги 1