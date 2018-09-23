Семак: «Три гола от «Локомотива»? Это не значит, что мы плохо сыграли в обороне»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Локомотива» (5:3).

«По поводу Кокорина и Мамманы: они вернулись в группу, в команду, недавно начали тренироваться. Вернутся в строй, когда мы сможем на них рассчитывать, наберут кондиции. Они готовятся и тренируются со всеми вместе. Мы их ждем, эти игроки для нашей команды очень важны.

Мне не показалось, что Лунев сыграл плохо. Он сыграл здорово, наши пропущенные мячи были необязательны, третий пришел после индивидуальной ошибки, второй – рикошет, но это не голевой момент.

Три мяча, пропущенных нами, не означают, что мы плохо сыграли в обороне. Пускай лучше нам сегодня залетают такие полу-моменты, чем в следующих матчах. Возможно, мы немного расслабились, что и привело к пропущенным мячам», – передает слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

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