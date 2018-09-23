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  • Семак: «Три гола от «Локомотива»? Это не значит, что мы плохо сыграли в обороне»

Семак: «Три гола от «Локомотива»? Это не значит, что мы плохо сыграли в обороне»

23 сентября 2018, 20:09
11

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Локомотива» (5:3).

«По поводу Кокорина и Мамманы: они вернулись в группу, в команду, недавно начали тренироваться. Вернутся в строй, когда мы сможем на них рассчитывать, наберут кондиции. Они готовятся и тренируются со всеми вместе. Мы их ждем, эти игроки для нашей команды очень важны.

Мне не показалось, что Лунев сыграл плохо. Он сыграл здорово, наши пропущенные мячи были необязательны, третий пришел после индивидуальной ошибки, второй – рикошет, но это не голевой момент.

Три мяча, пропущенных нами, не означают, что мы плохо сыграли в обороне. Пускай лучше нам сегодня залетают такие полу-моменты, чем в следующих матчах. Возможно, мы немного расслабились, что и привело к пропущенным мячам», – передает слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Семин Юрий
Комментарии (11)
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XoVoS
1537724879
Обе стороны играли только нападения
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knikos
1537726324
Когда-то давно бразильцы играли по принципу: " Неважно , сколько пропустим , всё равно забьём больше "...
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бей-забей
1537728471
Но всё равно три пропущенных-многовато.
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Serjoga
1537729004
Сегодня игра была без вратарей?
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zigbert
1537729160
Первые мячи в ворота обоих команд ,показалось были вратарскими.
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Grey33
1537731221
Сыграли по - бразильски.
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prezent2017
1537739588
Эрнани больше на поле не выпускать! Никаких доходов, одни расходы!
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larin80
1537759837
Настораживает,с какой лёгкостью мы пропускаем в этом сезоне..практически все мячи из ничего залетают..опорная зона в этом плане проседает конкретно..сколько заряжал Баринов..это же ужас!! Пока атака выручает..
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