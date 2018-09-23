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    Семак: «Три гола от «Локомотива»? Это не значит, что мы плохо сыграли в обороне»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Локомотива» (5:3).

    «По поводу Кокорина и Мамманы: они вернулись в группу, в команду, недавно начали тренироваться. Вернутся в строй, когда мы сможем на них рассчитывать, наберут кондиции. Они готовятся и тренируются со всеми вместе. Мы их ждем, эти игроки для нашей команды очень важны.

    Мне не показалось, что Лунев сыграл плохо. Он сыграл здорово, наши пропущенные мячи были необязательны, третий пришел после индивидуальной ошибки, второй – рикошет, но это не голевой момент.

    Три мяча, пропущенных нами, не означают, что мы плохо сыграли в обороне. Пускай лучше нам сегодня залетают такие полу-моменты, чем в следующих матчах. Возможно, мы немного расслабились, что и привело к пропущенным мячам», – передает слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2018 20:09
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +113

      larin80 24 сентября 2018, 06:30

      Настораживает,с какой лёгкостью мы пропускаем в этом сезоне..практически все мячи из ничего залетают..опорная зона в этом плане проседает конкретно..сколько заряжал Баринов..это же ужас!! Пока атака выручает..

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 сентября 2018, 00:53

      Эрнани больше на поле не выпускать! Никаких доходов, одни расходы!

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 23 сентября 2018, 22:33

      Сыграли по - бразильски.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 21:59

      Первые мячи в ворота обоих команд ,показалось были вратарскими.

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 сентября 2018, 21:56

      Сегодня игра была без вратарей?

      1
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      Рейтинг: +91

      бей-забей 23 сентября 2018, 21:47

      Но всё равно три пропущенных-многовато.

      3
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      Рейтинг: +11219

      knikos 23 сентября 2018, 21:12

      Когда-то давно бразильцы играли по принципу: " Неважно , сколько пропустим , всё равно забьём больше "...

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > knikos 23 сентября 2018, 21:15

      но мы не те бразильцы тем более с таким Эрнани

      1
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      Рейтинг: +17869

      ilichkadr > knikos 23 сентября 2018, 21:21

      Вы забьете сколько сможете, а мы сколько захотим (Висенте Феола-главный тренер сб. Бразилии-ЧМ-1958г.)

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > knikos 23 сентября 2018, 21:21

      " Вы нам забьёте сколько сможете, а мы вам сколько захотим"...

      4
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 23 сентября 2018, 20:47

      Обе стороны играли только нападения

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