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    РПЛ. «Ахмат» и «Оренбург» сыграли вничью 

    «Ахмат» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 8-го тура РПЛ – 1:1. Грозненцы с 11-ю очками занимают седьмую строчку в таблице, клуб из Оренбурга с тем же количеством очков идет восьмым.

    Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

    Ахмат (Грозный) – Оренбург – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Анхель, 22; 1:1 – Афонин, 66.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо (Мбенг, 83), Семенов, Мохаммади, Анхель, Швец, Исмаэл, Думбия, Митришев (Гаженков, 70), Балай (Бериша, 58).

    «Оренбург»: Фролов, Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин (Алвеш, 74), Мишкич (Чиркин, 15), Попович, Деспотович (Козлов, 90+4).

    Предупреждения: Думбия, 50; Бериша, 81 – Попович, 60; Афонин, 63; Ойеволе, 81.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2018 20:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 24 сентября 2018, 06:28

      Надо настраиваться на каждую игру так как были настроены на Спартак. Ну и одно очко в копилку не плохой результат.

      0
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      Рейтинг: +571

      RJM555 23 сентября 2018, 14:35

      коментатор чтоли из москвы был?

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 12:37

      С Оренбургом шутки плохи.

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 22 сентября 2018, 22:35

      рад что забили Тереку. стыдно было смотреть на них после забитого гола. как будто с Реалом играли. прижались к себе. а когда даешь атаковать то даже слабая команда при многочисленных попытках хоть раз забьёт что и случилось. нужно играть всегда свою игру тем более с командами своего уровня и ниже. и только с сильными соперниками обороняться больше чем атаковать

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      Рейтинг: +1426

      VSt 22 сентября 2018, 22:13

      А у Спартака с Ахматом так не получилось. Жаль

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