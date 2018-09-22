РПЛ. «Ахмат» и «Оренбург» сыграли вничью 

«Ахмат» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 8-го тура РПЛ – 1:1. Грозненцы с 11-ю очками занимают седьмую строчку в таблице, клуб из Оренбурга с тем же количеством очков идет восьмым.

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

Ахмат (Грозный) – Оренбург – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Анхель, 22; 1:1 – Афонин, 66.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо (Мбенг, 83), Семенов, Мохаммади, Анхель, Швец, Исмаэл, Думбия, Митришев (Гаженков, 70), Балай (Бериша, 58).

«Оренбург»: Фролов, Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин (Алвеш, 74), Мишкич (Чиркин, 15), Попович, Деспотович (Козлов, 90+4).

Предупреждения: Думбия, 50; Бериша, 81 – Попович, 60; Афонин, 63; Ойеволе, 81.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ