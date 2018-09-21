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  • Ковтун: «Причин для увольнения Карреры нет. Не вижу другого кандидата на пост тренера «Спартака»

Ковтун: «Причин для увольнения Карреры нет. Не вижу другого кандидата на пост тренера «Спартака»

21 сентября 2018, 18:57
8

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун заявил, что не видит ничего критического в двух подряд поражениях красно-белых. По его мнению, на данный момент нет причин для увольнения главного тренера команды Массимо Карреры.

В воскресенье «Спартак» проиграл «Ахмату» (1:2) в седьмом туре РПЛ, а в четверг уступил «Рапиду» (0:2) в матче первого тура Лиги Европы.

«Тренерский штаб старается искать новые сочетания игроков. Идет ротация состава, потому что матчи идут друг за другом. Не вижу, что настала критическая ситуация. Да, случились неудачи с «Ахматом» и «Рапидом», но у каждой – свои причины. С грозненцами вышел неоптимальный состав, а с австрийцами проучился недонастрой и нехватка эмоций. На «Спартак» идет давление из-за отсутствия результатов. Этот период надо просто пережить.

Стоит ли увольнять Карреру? Не вижу причин для этого. Наверное, в коллективе отношения сложились не самые лучшие и вследствие этого пошли нехорошие новости. В соцсетях постоянно нагнетают ситуацию, пишут, что чуть ли не бунт в «Спартаке». Команда не в идеальном состоянии, но делать резкие движения не стоит. На данный момент, это не приведет ни к какому улучшению. Увольнение может встряхнуть команду, но не обеспечит результат на дистанции. Да и не вижу других кандидатур на место тренера», – сказал Ковтун.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ковтун Юрий Каррера Массимо
Комментарии (8)
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Мары
1537546099
Ну об этом часто пишут не до болельщики и "доброжелатели". А мы тихой сапой спустимся с пригорка и отымеем всё стадо. Собака лает, караван идёт.
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amazonaws
1537547110
Каррера - "Игроки выложились на 100 процентов в матче с Рапидом. Я очень ДОВОЛЕН!" Да, выложились и помогли Рапиду на все 100%, забить им голы в ворота Спартака. Два гола в свои ворота спартаковцы привезли сами себе на РАДОСТЬ Каррере и его процентам. Есть чему радоваться Каррере. В чужие спартаковцы не смогли забить, зато в свои ОДИН забили, а второй тоже помогли Рапиду ЗАКАТИТЬ! УРА! Каррера ДОВОЛЕН и это главное! Федун отказался от комментариев после очередного европейского провала Спартака. Видно. что Леониду не до комментариев после такого безобразия. Спартак СЛИВАЕТ игру и Карреру! Спартак начинает Лигу Европы с ПОРАЖЕНИЯ! Не сколько Рапид был хорош, как Спартак просто БЕЗОБРАЗЕН! Они БЕЗЗУБО играли в атаке, а в обороне много ПАРТАЧИЛИ! Спартачи сами себе привезли два гола и бесславно ПРОИГРАЛИ. Каррере выдали, НЕ ПОЙМИ КАКОЙ, кредит доверия, но он НЕ РЕЗИНОВЫЙ! На первом же провале старта сезона, он РЕЗКО испарится и исчезнет, как ТЕНИ в спартаковский полдень на базе в Тарасовке! Леонид Федун уже ответил на этот вопрос. Федун отдал отставку Карреры НА ОТКУП болельщикам. Федун сказал: - "Как только они (болельщики) ВЗБУНТУЮТ", так и ПРОЩАЙ Каррера и ПОМИНАЙ как звали! Дмитрий Назаров уже ВЗБУНТОВАЛ и пошли БРОЖЕНИЯ, как круги на воде и подняли волну ПРОТЕСТА неважной работы Карреры! Девятый ВАЛ спартаковского бунта смоет Карреру с "капитанского" мостика Спартака и придёт пора Федуну искать ему ЗАМЕНУ! ЖДЁМ-С! Реальные российские кандидатуры у Спартака есть! Рашид Рахимов в связке с Пилипчуком. Курбан Бердыев со своим штабом. Роман Пилипчук со своим штабом. Станислав Черчесов со своим штабом. Дмитрий Аленичев с Егором Титовым. Валерий Карпин со своим штабом.
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RedWhiteFans2
1537557486
Ну и дебил, жопозил Ковтун.
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Владислав Vlad
1537563616
В первую очередь нужно избавиться от покровителей балласта. И тогда и игра наладится и дисциплина. И выбросить балласт зимой. А сейчас пусть тренируется во второй команде. Остаток балласта - тоже туда.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1537571379
Горлуковича, хотя бы до зимы, чтоб ребятам служба мёдом не казалась.
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