Ковтун: «Причин для увольнения Карреры нет. Не вижу другого кандидата на пост тренера «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун заявил, что не видит ничего критического в двух подряд поражениях красно-белых. По его мнению, на данный момент нет причин для увольнения главного тренера команды Массимо Карреры.

В воскресенье «Спартак» проиграл «Ахмату» (1:2) в седьмом туре РПЛ, а в четверг уступил «Рапиду» (0:2) в матче первого тура Лиги Европы.

«Тренерский штаб старается искать новые сочетания игроков. Идет ротация состава, потому что матчи идут друг за другом. Не вижу, что настала критическая ситуация. Да, случились неудачи с «Ахматом» и «Рапидом», но у каждой – свои причины. С грозненцами вышел неоптимальный состав, а с австрийцами проучился недонастрой и нехватка эмоций. На «Спартак» идет давление из-за отсутствия результатов. Этот период надо просто пережить.

Стоит ли увольнять Карреру? Не вижу причин для этого. Наверное, в коллективе отношения сложились не самые лучшие и вследствие этого пошли нехорошие новости. В соцсетях постоянно нагнетают ситуацию, пишут, что чуть ли не бунт в «Спартаке». Команда не в идеальном состоянии, но делать резкие движения не стоит. На данный момент, это не приведет ни к какому улучшению. Увольнение может встряхнуть команду, но не обеспечит результат на дистанции. Да и не вижу других кандидатур на место тренера», – сказал Ковтун.