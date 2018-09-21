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    Ковтун: «Причин для увольнения Карреры нет. Не вижу другого кандидата на пост тренера «Спартака»

    Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун заявил, что не видит ничего критического в двух подряд поражениях красно-белых. По его мнению, на данный момент нет причин для увольнения главного тренера команды Массимо Карреры.

    В воскресенье «Спартак» проиграл «Ахмату» (1:2) в седьмом туре РПЛ, а в четверг уступил «Рапиду» (0:2) в матче первого тура Лиги Европы.

    «Тренерский штаб старается искать новые сочетания игроков. Идет ротация состава, потому что матчи идут друг за другом. Не вижу, что настала критическая ситуация. Да, случились неудачи с «Ахматом» и «Рапидом», но у каждой – свои причины. С грозненцами вышел неоптимальный состав, а с австрийцами проучился недонастрой и нехватка эмоций. На «Спартак» идет давление из-за отсутствия результатов. Этот период надо просто пережить.

    Стоит ли увольнять Карреру? Не вижу причин для этого. Наверное, в коллективе отношения сложились не самые лучшие и вследствие этого пошли нехорошие новости. В соцсетях постоянно нагнетают ситуацию, пишут, что чуть ли не бунт в «Спартаке». Команда не в идеальном состоянии, но делать резкие движения не стоит. На данный момент, это не приведет ни к какому улучшению. Увольнение может встряхнуть команду, но не обеспечит результат на дистанции. Да и не вижу других кандидатур на место тренера», – сказал Ковтун.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.09.2018 18:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 22 сентября 2018, 02:09

      Горлуковича, хотя бы до зимы, чтоб ребятам служба мёдом не казалась.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 22 сентября 2018, 00:00

      В первую очередь нужно избавиться от покровителей балласта.
      И тогда и игра наладится и дисциплина. И выбросить балласт зимой. А сейчас пусть тренируется во второй команде. Остаток балласта - тоже туда.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 21 сентября 2018, 22:18

      Ну и дебил, жопозил Ковтун.

      -3
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 21 сентября 2018, 19:25

      Каррера - "Игроки выложились на 100 процентов в матче с Рапидом. Я очень ДОВОЛЕН!"
      Да, выложились и помогли Рапиду на все 100%, забить им голы в ворота Спартака.
      Два гола в свои ворота спартаковцы привезли сами себе на РАДОСТЬ Каррере и его процентам.
      Есть чему радоваться Каррере.
      В чужие спартаковцы не смогли забить, зато в свои ОДИН забили, а второй тоже помогли Рапиду ЗАКАТИТЬ!
      УРА! Каррера ДОВОЛЕН и это главное!
      Федун отказался от комментариев после очередного европейского провала Спартака.
      Видно. что Леониду не до комментариев после такого безобразия.
      Спартак СЛИВАЕТ игру и Карреру!
      Спартак начинает Лигу Европы с ПОРАЖЕНИЯ!
      Не сколько Рапид был хорош, как Спартак просто БЕЗОБРАЗЕН!
      Они БЕЗЗУБО играли в атаке, а в обороне много ПАРТАЧИЛИ!
      Спартачи сами себе привезли два гола и бесславно ПРОИГРАЛИ.

      Каррере выдали, НЕ ПОЙМИ КАКОЙ, кредит доверия, но он НЕ РЕЗИНОВЫЙ!
      На первом же провале старта сезона, он РЕЗКО испарится и исчезнет, как ТЕНИ в спартаковский полдень на базе в Тарасовке!
      Леонид Федун уже ответил на этот вопрос.
      Федун отдал отставку Карреры НА ОТКУП болельщикам.
      Федун сказал: - "Как только они (болельщики) ВЗБУНТУЮТ", так и ПРОЩАЙ Каррера и ПОМИНАЙ как звали!
      Дмитрий Назаров уже ВЗБУНТОВАЛ и пошли БРОЖЕНИЯ, как круги на воде и подняли волну ПРОТЕСТА неважной работы Карреры!
      Девятый ВАЛ спартаковского бунта смоет Карреру с "капитанского" мостика Спартака и придёт пора Федуну искать ему ЗАМЕНУ!
      ЖДЁМ-С!

      Реальные российские кандидатуры у Спартака есть!
      Рашид Рахимов в связке с Пилипчуком.
      Курбан Бердыев со своим штабом.
      Роман Пилипчук со своим штабом.
      Станислав Черчесов со своим штабом.
      Дмитрий Аленичев с Егором Титовым.
      Валерий Карпин со своим штабом.

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      Рейтинг: +20837

      derrik2000 > amazonaws 21 сентября 2018, 19:49

      Мне по нраву "Роман Пилипчук со своим штабом".
      А в "штаб" Пилипчука предлагаю Горлуковича и Юрана!
      Дисциплина, в т. ч. игровая, будет на 5+!
      И всех, у кого "борзометр зашкаливает", сразу эти два "помощника" приведут в норму.
      Да и, вдобавок, не понаслышке знают, как и что отрабатывать на тренировках.
      А Пилипчук, уверен, будет КЛАССНЫМ главным тренером Спартака.

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > derrik2000 21 сентября 2018, 20:15

      ВЫ ВСЕ СКУЛЯЩИЕ ЛУЗЕРЫ! ВЕРИМ В МАССИМО! ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ БАЛЛАСТА ЗИМОЙ!

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > amazonaws 21 сентября 2018, 20:24

      Спасибо богам за идиотов как ты.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 21 сентября 2018, 19:08

      Ну об этом часто пишут не до болельщики и "доброжелатели".
      А мы тихой сапой спустимся с пригорка и отымеем всё стадо.
      Собака лает, караван идёт.

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