Бывший тренер «Зенита»: «Игра команды в матче с «Копенгагеном» вызывает довольно большие вопросы»

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт считает нормальным результатом ничью петербуржцев в матче первого тура группового раунда Лиги Европы с «Копенгагеном» (1:1). При этом специалист отметил, что игра команды вызывает большие вопросы.

«С точки зрения турнира – нормальный результат для «Зенита». У «Копенгагена» хорошая, квалифицированная команда. Но сама игра «Зенита» вызывает довольно большие вопросы. После жеребьевки мне казалось, что по классу, по составу, по подбору игроков «Зенит» должен быть сильнее своих соперников. Но игра в Дании показала обратное. Возможно, в российском чемпионате все благополучно, а в Европе мы немножко завышаем планку «Зенита».

Есть ли опасения перед игрой с «Локомотивом»? У железнодорожников много проблем. Хотя он сделал самые сильные приобретения в межсезонье, но Юрий Палыч, кажется, еще не сумел сбалансировать свою команду. Пока есть вопросы и с разным уровнем функциональности, и с тактикой. У «Зенита» более простая ситуация. Не думаю, что ничья в Копенгагене как-то негативно отразится на настрое питерцев. Но нужно помнить результат прошлогоднего домашнего матча. Это должно настраивать команду на серьезную игру. Несмотря на то, что «Локомотив» не очень хорошо начал этот чемпионат, в воскресенье он будет максимально настроен на матч с «Зенитом», – сказал Рапопорт.

Следующий матч в Лиге Европы «Зенит» проведет с пражской «Славией» на своем поле 4 октября. Встреча восьмого тура РПЛ с «Локомотивом» состоится в воскресенье, 23 сентября.