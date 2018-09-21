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  • Бывший тренер «Зенита»: «Игра команды в матче с «Копенгагеном» вызывает довольно большие вопросы»

Бывший тренер «Зенита»: «Игра команды в матче с «Копенгагеном» вызывает довольно большие вопросы»

21 сентября 2018, 14:21
8

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт считает нормальным результатом ничью петербуржцев в матче первого тура группового раунда Лиги Европы с «Копенгагеном» (1:1). При этом специалист отметил, что игра команды вызывает большие вопросы.

«С точки зрения турнира – нормальный результат для «Зенита». У «Копенгагена» хорошая, квалифицированная команда. Но сама игра «Зенита» вызывает довольно большие вопросы. После жеребьевки мне казалось, что по классу, по составу, по подбору игроков «Зенит» должен быть сильнее своих соперников. Но игра в Дании показала обратное. Возможно, в российском чемпионате все благополучно, а в Европе мы немножко завышаем планку «Зенита».

Есть ли опасения перед игрой с «Локомотивом»? У железнодорожников много проблем. Хотя он сделал самые сильные приобретения в межсезонье, но Юрий Палыч, кажется, еще не сумел сбалансировать свою команду. Пока есть вопросы и с разным уровнем функциональности, и с тактикой. У «Зенита» более простая ситуация. Не думаю, что ничья в Копенгагене как-то негативно отразится на настрое питерцев. Но нужно помнить результат прошлогоднего домашнего матча. Это должно настраивать команду на серьезную игру. Несмотря на то, что «Локомотив» не очень хорошо начал этот чемпионат, в воскресенье он будет максимально настроен на матч с «Зенитом», – сказал Рапопорт.

Следующий матч в Лиге Европы «Зенит» проведет с пражской «Славией» на своем поле 4 октября. Встреча восьмого тура РПЛ с «Локомотивом» состоится в воскресенье, 23 сентября.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Копенгаген
Комментарии (8)
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amazonaws
1537529966
Ничья в Дании - это ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ исход для "Зенита. Зенит должен был побеждать на классе, а сыграл всего в ничью. Для Уфы может и было бы положительно, но только не для Зенита. Зенит сыграл слабо и натянуто. Вместо того, чтобы наращивать преимущество и забивать, игроки Зенита грешили НЕТОЧНОСТЯМИ в передачах и запарывали выгодные моменты. Даже мяч игроки не могли укротить, при приёме отскакивал, как горох от стенки и поди потом его догони. Хорошо, что хоть не проиграли, а ведь могли бы. Ничья для Зенита ПЛОХОЙ результат. Датчане могут быть довольны, а вот Зениту эта ничья не в радость. Подарили ничью сопернику вместо того, чтобы спокойно побеждать.
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тщмек 19
1537531667
Семак прав, когда говорит о провале трансферной компании. когда смотришь, как Смольников в очередной раз запускает круглого в синее небо, Ерохин окуевает, что вышел один на один с вратарем и надо забивать, а старенький Анюков пытается найти скорость, которая пропала лет 8 назад, то ничья действительно кажется за благо. И оптимизма насчет матча с Локомотивом не разделяю.
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prezent2017
1537534400
Что-то я не помню особых заслуг Рапопорта перед Зенитом. Разве что обворовал этот бухгалтер клуб на несколько миллионов.
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Полная Канистра
1537536770
локо походу нынче злой палыч всем игрокам поди новые зубы вставил сам без помощи стоматолога и прочитает им книжку /Тактика ведения боя/
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shinnik
1537556108
Единственный главный тренер «Зенита», не считая исполнявших обязанности, не выигравший ни одного матча в чемпионате страны При этом выиграл пять из шести кубковых матчей — три из трёх в Кубке УЕФА и один из двух в Кубке России.Также именно Раппопорт является худшим тренером «Зенита» по количеству безвольных поражений в процентом соотношении среди всех тренеров команды за всю её историю.. Ссылки запрещены... так что Борис,Ты не прав..
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