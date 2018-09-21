Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бывший тренер «Зенита»: «Игра команды в матче с «Копенгагеном» вызывает довольно большие вопросы»

    Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт считает нормальным результатом ничью петербуржцев в матче первого тура группового раунда Лиги Европы с «Копенгагеном» (1:1). При этом специалист отметил, что игра команды вызывает большие вопросы.

    «С точки зрения турнира – нормальный результат для «Зенита». У «Копенгагена» хорошая, квалифицированная команда. Но сама игра «Зенита» вызывает довольно большие вопросы. После жеребьевки мне казалось, что по классу, по составу, по подбору игроков «Зенит» должен быть сильнее своих соперников. Но игра в Дании показала обратное. Возможно, в российском чемпионате все благополучно, а в Европе мы немножко завышаем планку «Зенита».

    Есть ли опасения перед игрой с «Локомотивом»? У железнодорожников много проблем. Хотя он сделал самые сильные приобретения в межсезонье, но Юрий Палыч, кажется, еще не сумел сбалансировать свою команду. Пока есть вопросы и с разным уровнем функциональности, и с тактикой. У «Зенита» более простая ситуация. Не думаю, что ничья в Копенгагене как-то негативно отразится на настрое питерцев. Но нужно помнить результат прошлогоднего домашнего матча. Это должно настраивать команду на серьезную игру. Несмотря на то, что «Локомотив» не очень хорошо начал этот чемпионат, в воскресенье он будет максимально настроен на матч с «Зенитом», – сказал Рапопорт.

    Следующий матч в Лиге Европы «Зенит» проведет с пражской «Славией» на своем поле 4 октября. Встреча восьмого тура РПЛ с «Локомотивом» состоится в воскресенье, 23 сентября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2018 14:21
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 сентября 2018, 21:55

      Единственный главный тренер «Зенита», не считая исполнявших обязанности, не выигравший ни одного матча в чемпионате страны При этом выиграл пять из шести кубковых матчей — три из трёх в Кубке УЕФА и один из двух в Кубке России.Также именно Раппопорт является худшим тренером «Зенита» по количеству безвольных поражений в процентом соотношении среди всех тренеров команды за всю её историю..
      Ссылки запрещены...
      так что Борис,Ты не прав..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 сентября 2018, 16:32

      локо походу нынче злой палыч всем игрокам поди новые зубы вставил сам без помощи стоматолога и прочитает им книжку /Тактика ведения боя/

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 сентября 2018, 15:53

      Что-то я не помню особых заслуг Рапопорта перед Зенитом. Разве что обворовал этот бухгалтер клуб на несколько миллионов.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 21 сентября 2018, 15:07

      Семак прав, когда говорит о провале трансферной компании. когда смотришь, как Смольников в очередной раз запускает круглого в синее небо, Ерохин окуевает, что вышел один на один с вратарем и надо забивать, а старенький Анюков пытается найти скорость, которая пропала лет 8 назад, то ничья действительно кажется за благо. И оптимизма насчет матча с Локомотивом не разделяю.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > тщмек 19 21 сентября 2018, 16:20

      а еще добавь сюда Дриусси который просто медлительный и Заболотный не понятно почему в Зените а таких защитников как Мевля и Нету вообще не должно быть в команде мастеров Шатоа сдал и Дзюба походу сдувается я на 99% уверен Локомотив выиграет и в этом году в Питере

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > тщмек 19 21 сентября 2018, 18:40

      Однако Зенит на 1 месте и разрыв от конкурентов растет. И в ЛЧ дела неплохи, в отличие от некоторых копытных.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > prezent2017 21 сентября 2018, 19:57

      В отличие от некоторых копытных Зенит не в ЛЧ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 21 сентября 2018, 14:39

      Ничья в Дании - это ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ исход для "Зенита.
      Зенит должен был побеждать на классе, а сыграл всего в ничью.
      Для Уфы может и было бы положительно, но только не для Зенита.
      Зенит сыграл слабо и натянуто.
      Вместо того, чтобы наращивать преимущество и забивать, игроки Зенита грешили НЕТОЧНОСТЯМИ в передачах и запарывали выгодные моменты.
      Даже мяч игроки не могли укротить, при приёме отскакивал, как горох от стенки и поди потом его догони.
      Хорошо, что хоть не проиграли, а ведь могли бы.
      Ничья для Зенита ПЛОХОЙ результат.
      Датчане могут быть довольны, а вот Зениту эта ничья не в радость.
      Подарили ничью сопернику вместо того, чтобы спокойно побеждать.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11