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  • Орлов: «В истории с лайками Глушакова и Ещенко есть связь с Государственной думой»

Орлов: «В истории с лайками Глушакова и Ещенко есть связь с Государственной думой»

20 сентября 2018, 19:07
32

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с отстранением от первой команды «Спартака» двух футболистов – Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Они поставили лайк под критикой главного тренера.

«Спартак» — это та команда, которая поддерживает Госдуму. Недавно придумали закон, что за лайки и перепост можно осудить человека. Назаров прочитал стихотворение, сделал видеозапись, и Ещенко с Глушаковым еe лайкнули, за что их отправили в дубль.

Видите? Прямая связь с Госдумой. Но, конечно, нельзя избавляться от таких футболистов, надо же кем-то их заменить», – сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы».

В 19:55 по Москве спартаковцы начнут матч Лиги Европы.

Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Ещенко Андрей Орлов Геннадий
Комментарии (32)
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Т34
1537460120
Большего дебилизма от Орлова я еще не слышал! "Эхо Москвы" забаррикадировалось и не пускает санитаров, а Орлов, под аплодисменты таких же тронутых на голову, выдает буйные фантазии.
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mialkov
1537461247
Все никак мозоль на языке не натрет... трепло!
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Leon_ARS
1537461817
Маразм достиг апогея.
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Alllex68
1537462817
Это ж надо такое придумать, думает круто, смешно. Колхозник
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Alllex68
1537463414
ВПЕРЕД, Спартак! Орлов - мудак! Он маразматик и трепло И говорит одно фуфло
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DAG-0500
1537463578
Он че головой ударился да пятница вроде завтра бухнул дед
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ArReal
1537463833
И тут Остапа понесло!
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Skull_Boy
1537464165
Ну как же можно без главного маразматика страны и если он не в курсах то Вова и Дима фаны Зенита, только Лавров за Спартак топит и это уже край маразма, дурка ждет
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Artemka69
1537464482
Орлов перестал принимать лекарства???Что за бред он несет???
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Aviator
1537469035
В истории с Орловым есть связь с психиатрией. Всегда.
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