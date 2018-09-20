Орлов: «В истории с лайками Глушакова и Ещенко есть связь с Государственной думой»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с отстранением от первой команды «Спартака» двух футболистов – Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Они поставили лайк под критикой главного тренера.

«Спартак» — это та команда, которая поддерживает Госдуму. Недавно придумали закон, что за лайки и перепост можно осудить человека. Назаров прочитал стихотворение, сделал видеозапись, и Ещенко с Глушаковым еe лайкнули, за что их отправили в дубль.

Видите? Прямая связь с Госдумой. Но, конечно, нельзя избавляться от таких футболистов, надо же кем-то их заменить», – сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы».

В 19:55 по Москве спартаковцы начнут матч Лиги Европы.

Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется