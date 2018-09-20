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    Орлов: «В истории с лайками Глушакова и Ещенко есть связь с Государственной думой»

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с отстранением от первой команды «Спартака» двух футболистов – Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Они поставили лайк под критикой главного тренера.

    «Спартак» — это та команда, которая поддерживает Госдуму. Недавно придумали закон, что за лайки и перепост можно осудить человека. Назаров прочитал стихотворение, сделал видеозапись, и Ещенко с Глушаковым еe лайкнули, за что их отправили в дубль.

    Видите? Прямая связь с Госдумой. Но, конечно, нельзя избавляться от таких футболистов, надо же кем-то их заменить», – сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы».

    В 19:55 по Москве спартаковцы начнут матч Лиги Европы.

    Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2018 19:07
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +11

      Алекс1309 21 сентября 2018, 13:12

      Вызовите Геннадию Сергеевичу психиатра. Попахивает белочкой

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11241

      alp 20 сентября 2018, 23:26

      помоему бред какой то

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 20 сентября 2018, 23:14

      Тогда можно сказать, что назначение карерры, тоже связано с госдумой, ведь италия поддерживает Россию) бредятина

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 20 сентября 2018, 22:58

      Похоже пора в дурку дедуле.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 сентября 2018, 22:32

      Если руководствоваться рекомендациями Орлова ,этих футболистов можно заменить депутатами Гос думы.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 сентября 2018, 22:31

      Орлов там сигналы с Марса не ловит.
      Там Жанна Агузарова с ним ни каким секретом не поделилась ?

      5
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 20 сентября 2018, 22:06

      Чёто я думал с шумерами...

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 20 сентября 2018, 22:05

      Ой, бл.., дебил..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 20 сентября 2018, 22:01

      А у Зенита связи с Кремлём через Газпром! В нашей стране без связей туго!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      Aviator 20 сентября 2018, 21:43

      В истории с Орловым есть связь с психиатрией. Всегда.

      7
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