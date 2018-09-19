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  • Тренер «Копенгагена» – о матче с «Зенитом» «Рассчитываем на победу»

Тренер «Копенгагена» – о матче с «Зенитом» «Рассчитываем на победу»

19 сентября 2018, 21:11
25

Главный тренер «Копенгагена» Столе Солбаккен поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита».

«Могу предположить, что в нашей непростой группе все клубы будут добиваться успеха в основном дома. Мы очень рассчитываем на победу завтра. Полагаю, для выхода из группы нужно девять очков.

Кого могу выделить из состава «Зенита»? Могу перечислить немало игроков. Например многие из сборной России. Из иностранцев Мак с хорошим дриблингом. Аргентинец [вероятно, речь идет о Паредесе – прим.] с пасом, в том числе с длинным. Понятно, что Иванович – босс в защитной четверке. У «Зенита» отличный микс из футболистов», – сказал Сольбаккен.

Матч «Копенгаген» – «Зенит» пройдет завтра и начнется в 22:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Копенгаген Зенит Солбаккен Стале
Комментарии (25)
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Рубик Докоян
1537381383
У " Зенита" игравшего с "Мольде" вы бы выиграли, но сейчас полагаю, что Семак выставит сильнейший состав, а походу матча сделает замены. Ведь 23 июля играть с " Локо", у которого два дня дополнительного отдыха и восстановления.
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smersh45
1537382432
будет борьба не на шутку
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Freyk
1537383125
«Могу перечислить немало игроков», а дальше не смог назвать ни одного российского по имени, не знает, как зовут Паредеса, помнит только Ивановича (потому что он знаменитый) и Мака (видимо, фамилия короткая). Думаю, с такой подготовкой «Копенгаген» надо обыгрывать.
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Zenmaster
1537391462
Борьба будет -- но выиграть надо !!!
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Grey33
1537392662
Если Зенит забудет про 5-0 на сборах и грамотно сыграет в свою силу, всё получится.
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prezent2017
1537392860
Рассчитывают торгаши, а побеждают сильнейшие!
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viktordavirov
1537401367
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- https://nnna.ru/blogdk
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zigbert
1537447607
Все рассчитывают на победу.
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vlad1969
1537470737
дурачек)))))
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