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    Тренер «Копенгагена» – о матче с «Зенитом» «Рассчитываем на победу»

    Главный тренер «Копенгагена» Столе Солбаккен поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита».

    «Могу предположить, что в нашей непростой группе все клубы будут добиваться успеха в основном дома. Мы очень рассчитываем на победу завтра. Полагаю, для выхода из группы нужно девять очков.

    Кого могу выделить из состава «Зенита»? Могу перечислить немало игроков. Например многие из сборной России. Из иностранцев Мак с хорошим дриблингом. Аргентинец [вероятно, речь идет о Паредесе – прим.] с пасом, в том числе с длинным. Понятно, что Иванович – босс в защитной четверке. У «Зенита» отличный микс из футболистов», – сказал Сольбаккен.

    Матч «Копенгаген» – «Зенит» пройдет завтра и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.09.2018 21:11
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 20 сентября 2018, 22:12

      дурачек)))))

      0
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 15:46

      Все рассчитывают на победу.

      3
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      Рейтинг: -37

      viktordavirov 20 сентября 2018, 02:56

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- https://nnna.ru/blogdk

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 сентября 2018, 00:34

      Рассчитывают торгаши, а побеждают сильнейшие!

      1
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 20 сентября 2018, 00:31

      Если Зенит забудет про 5-0 на сборах и грамотно сыграет в свою силу, всё получится.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 20 сентября 2018, 00:11

      Борьба будет -- но выиграть надо !!!

      5
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 19 сентября 2018, 21:52

      «Могу перечислить немало игроков», а дальше не смог назвать ни одного российского по имени, не знает, как зовут Паредеса, помнит только Ивановича (потому что он знаменитый) и Мака (видимо, фамилия короткая). Думаю, с такой подготовкой «Копенгаген» надо обыгрывать.

      4
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      Рейтинг: +616

      smersh45 > Freyk 20 сентября 2018, 13:21

      без спорно

      2
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      Рейтинг: +616

      smersh45 19 сентября 2018, 21:40

      будет борьба не на шутку

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 сентября 2018, 21:23

      У " Зенита" игравшего с "Мольде" вы бы выиграли, но сейчас полагаю, что Семак выставит сильнейший состав, а походу матча сделает замены. Ведь 23 июля играть с " Локо", у которого два дня дополнительного отдыха и восстановления.

      8
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Рубик Докоян 19 сентября 2018, 21:46

      У тебя ещё июль ??? хорошо тебе )))

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > _Marqella_ 19 сентября 2018, 21:50

      В смысле ? Я же про тот состав и как " Зенит" играл с " Мольде." А у нынешнего "Зенита" " Копенгаген" выиграть не копенгаген... ))) Хотя в футболе всё возможно. У кого-то пруха и везуха, всё залетает, а кто-то и в пустые ворота не попадает. А в июль бы я вернулся, там тепло... )))

      8
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Рубик Докоян 19 сентября 2018, 21:53

      Ну ты же пишешь, что 23 июля играть с Локо...вот я и подумала, что у тебя лето...))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 19 сентября 2018, 21:55

      Прошу пордону, опечатка. Исправленному верить, 23 сентября ... и далее по тексту. )))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > _Marqella_ 19 сентября 2018, 21:56

      ))) Исправил. Спасибо. А я вначале не въехал. Даже не знаю как это у меня июль выскочил.

      6
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      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Рубик Докоян 19 сентября 2018, 22:00

      Бывает )))

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > _Marqella_ 19 сентября 2018, 22:03

      Согласен. Без механических, технических как и грамматических опечаток не обходится. Смотрим футбол. Я левым глазом буду " Реал" смотреть в ноуте, а правым ЦСКА по ТВ. )))

      6
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 сентября 2018, 22:24

      одноглазый фермино те бе обзавидуется))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 сентября 2018, 22:57

      В каком плане, Андрюша ? Что ему молодому мне завидовать. )))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > _Marqella_ 19 сентября 2018, 22:59

      Похоже твоя ставочка по ЦСКА сработает. Как-то в защите парни совсем не справляются. Не накрыть, не вынести мяч. Зато много чего интересного в матче "Валенсия"- "Юве" происходит, который смотрю тоже.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 19 сентября 2018, 23:02

      в плане того что у него как у тебя не получится, так как всего один глаз в его распоряжении )

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 19 сентября 2018, 23:20

      Понял. Я что-то сегодня не въезжаю. ))) Ты про просмотр мой одновременно ноута и телека, это давняя привычка и благо возможность была. Ставил рядом с большим телеком меньший и смотрел два матча. Был период, когда в доме было 5 телеков. Два больших и 3 маленьких. Портативный брал на халтуру и работу. И сейчас лежит в коробке за шкафом этот Витёк ( Витек) как я его называю. )))

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Рубик Докоян 19 сентября 2018, 23:55

      да,ставочка не сыграла...ну ничего страшного)) ЦСКА молодцы, дожали...))

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      Рубик Докоян > _Marqella_ 20 сентября 2018, 00:02

      Моя чуйка меня не подвела. ))) И это лягушатники ещё не засчитали чистый второй гол армейцев, посчитав нарушение со стороны Фернандеса. Хорошо, что пенальти поставили. Парни молодцы, второй тайм провели очень хорошо. Заодно и Йиранеку привет, говорившему, что будет осторожная игра и мы не увидим много голов.

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      Рейтинг: +36

      AEerr > _Marqella_ 20 сентября 2018, 03:07

      Привет! Ты тоже любительница фубола что ли?

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