Главный тренер «Копенгагена» Столе Солбаккен поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита».

«Могу предположить, что в нашей непростой группе все клубы будут добиваться успеха в основном дома. Мы очень рассчитываем на победу завтра. Полагаю, для выхода из группы нужно девять очков.

Кого могу выделить из состава «Зенита»? Могу перечислить немало игроков. Например многие из сборной России. Из иностранцев Мак с хорошим дриблингом. Аргентинец [вероятно, речь идет о Паредесе – прим.] с пасом, в том числе с длинным. Понятно, что Иванович – босс в защитной четверке. У «Зенита» отличный микс из футболистов», – сказал Сольбаккен.

Матч «Копенгаген» – «Зенит» пройдет завтра и начнется в 22:00 по московскому времени.