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    Каррера: «С моей стороны нет никакой тревоги за «Спартак». Наша цель в ЛЕ – выход из группы»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида».

    «Рапид» – молодой клуб с качественными футболистами. В нападении играют хорошие футболисты, которые могут пойти в обводку. Они играют в хороший футбол и опасны в контратаках. Они очень опасны, мы не должны терять мяч на своей половине поля;

    Что касается «Спартака», то у нас 14 очков в чемпионате – это на шесть очков больше, чем раньше. В прошлом году у нас было 13 пропущенных голов, а в этом – всего три.

    С моей стороны вообще нет никакой тревоги за «Спартак». Что происходит у «Рапида», я об этом не могу судить. Мы хотим хорошо выступить, потому что всегда играем на победу, и наша цель, естественно, выйти из группы», – сказал Каррера.

    Матч «Рапид» – «Спартак» пройдет завтра и начнется в 19:55 по московскому времени.

    К шуму вокруг Глушакова есть вопросы. Кажется, дело не в лайках

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.09.2018 19:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 20 сентября 2018, 21:56

      ну ну

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 14:33

      Правильно Массимо. Вперед Спартак.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 20 сентября 2018, 01:06

      то устроил наезд на Дениса Глушакова?
      Он сам и устроил - своим поведением, когда всем НАДОЕЛИ его выкрутасы.
      С годами накапливалось это его безобразие, а теперь ПРОРВАЛО!
      К Глушакову накопилось столько много вопросов, что у публики ЗАКРУЖИЛАСЬ голова.
      Для всех это стало, как снег на голову, и НЕОЖИДАННО.
      Глушаков предстал в очень НЕ ХОРОШЕМ свете.
      Всех он уже ДОСТАЛ своим РАЗГИЛЬДЯЙСТВОМ!
      Мочи уже терпеть их НЕТ!
      Руководству Спартака надо от Глушакова избавляться и чем быстрее, тем лучше.
      Пусть в другом месте занимается ЕРУНДОЙ и не марает великий клуб Спартак своим разгильдяйским поведением и неадекватными ВЫХОДКАМИ.
      Глушаков разлагает Спартак изнутри и очень вредит клубному имиджу.
      Каррера верно поступил, что отстранил Глушакова от тренировок с основой.
      В преддверии важных игр он умудряется НОЧАМИ шастать по саунам и питейным заведениям.
      А потом все удивляются, почему Глушаков так резко сдал и плохо играет за клуб, но зарплату получает исправно, хотя на неё не играет.
      Я ещё с конца прошлого сезона заметил, что Глушаков стал совсем другим после чемпионского года.
      Его как будто подменили и споили не пойми чем.
      Произошло РАЗДВОЕНИЕ, а то и растроение личности.
      И сдвигов в лучшую сторону не наблюдается.
      Так и катится на ДНО разгульной и загульной жизни, а клуб Спартак ему до фонаря.
      Очень сильно Глушаков ДЕГРАДИРОВАЛ, как личность.
      Спартаку надо от Глушакова ИЗБАВЛЯТЬСЯ самым радикальным способом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 сентября 2018, 00:56

      Только победа. Вперёд Спартак!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5072

      Т34 20 сентября 2018, 00:11

      Ждем игры, такой, чтобы не было стыдно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 сентября 2018, 23:07

      Массимо, мы только за.
      Вы главное, не подведите.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 19 сентября 2018, 21:09

      Обязаны

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 19 сентября 2018, 21:06

      Наша цель в ЛЕ – выход из группы...
      Выйдет обязательно...только в какую сторону ???

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 сентября 2018, 20:41

      Надо сконцентрироваться ну футболе и предстоящих играх. Игры и возня вокруг игроком и команды как и новости из интернета и саун только вносят разлад в коллектив.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +715

      Mario84 19 сентября 2018, 20:33

      Может дело в руководстве? Рыба же с головы...Постоянные разборки, смена тренеров, куча трат и не самые лучшие результаты.

      4
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