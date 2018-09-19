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  • Каррера: «С моей стороны нет никакой тревоги за «Спартак». Наша цель в ЛЕ – выход из группы»

Каррера: «С моей стороны нет никакой тревоги за «Спартак». Наша цель в ЛЕ – выход из группы»

19 сентября 2018, 19:54
11

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида».

«Рапид» – молодой клуб с качественными футболистами. В нападении играют хорошие футболисты, которые могут пойти в обводку. Они играют в хороший футбол и опасны в контратаках. Они очень опасны, мы не должны терять мяч на своей половине поля;

Что касается «Спартака», то у нас 14 очков в чемпионате – это на шесть очков больше, чем раньше. В прошлом году у нас было 13 пропущенных голов, а в этом – всего три.

С моей стороны вообще нет никакой тревоги за «Спартак». Что происходит у «Рапида», я об этом не могу судить. Мы хотим хорошо выступить, потому что всегда играем на победу, и наша цель, естественно, выйти из группы», – сказал Каррера.

Матч «Рапид» – «Спартак» пройдет завтра и начнется в 19:55 по московскому времени.

К шуму вокруг Глушакова есть вопросы. Кажется, дело не в лайках

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига Европы Спартак Рапид Каррера Массимо
Комментарии (11)
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Alllex68
1537377517
Будем только рады!
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Mario84
1537378419
Может дело в руководстве? Рыба же с головы...Постоянные разборки, смена тренеров, куча трат и не самые лучшие результаты.
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Рубик Докоян
1537378872
Надо сконцентрироваться ну футболе и предстоящих играх. Игры и возня вокруг игроком и команды как и новости из интернета и саун только вносят разлад в коллектив.
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Микояновский мясокомбинат
1537380418
Наша цель в ЛЕ – выход из группы... Выйдет обязательно...только в какую сторону ???
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Динияр Билялетдинов
1537380580
Обязаны
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Мары
1537387676
Массимо, мы только за. Вы главное, не подведите.
Ответить
Т34
1537391464
Ждем игры, такой, чтобы не было стыдно.
Ответить
ivanthebest
1537394195
Только победа. Вперёд Спартак!
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zigbert
1537443225
Правильно Массимо. Вперед Спартак.
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vlad1969
1537469804
ну ну
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