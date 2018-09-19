Каррера: «С моей стороны нет никакой тревоги за «Спартак». Наша цель в ЛЕ – выход из группы»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида».

«Рапид» – молодой клуб с качественными футболистами. В нападении играют хорошие футболисты, которые могут пойти в обводку. Они играют в хороший футбол и опасны в контратаках. Они очень опасны, мы не должны терять мяч на своей половине поля;

Что касается «Спартака», то у нас 14 очков в чемпионате – это на шесть очков больше, чем раньше. В прошлом году у нас было 13 пропущенных голов, а в этом – всего три.

С моей стороны вообще нет никакой тревоги за «Спартак». Что происходит у «Рапида», я об этом не могу судить. Мы хотим хорошо выступить, потому что всегда играем на победу, и наша цель, естественно, выйти из группы», – сказал Каррера.

Матч «Рапид» – «Спартак» пройдет завтра и начнется в 19:55 по московскому времени.

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