Червиченко: «Пару лет назад Каррера с Глушаковым и Ещенко самогонку пил. А теперь бегает кляузничает на них. Не по-мужски»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера поступил не по-мужски, отстранив от тренировок полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

«Я считаю, что это глупость со стороны игроков, когда они не думая ставят лайки. И это глупость со стороны руководства, когда они наказывают игроков за какие-то внеспортивные вещи. Может они лайкнули пост, потому что им внешность актера понравилась или его шапочка, а не то, что он говорил.

Вообще это не по-мужски со стороны Карреры, так поступать. Еще пару лет назад он самогонку с этими ребятами пил, а теперь бегает кляузничает на них за то, что они лайкают анти-карреровские стишки. Я вообще не могу понять серьезность ответственности за лайки и репосты. Если уж хотите за это наказывать, то надо прописать в контрактах запрет на рукоблудство в соцсетях, тогда будет ясно, за что наказывают. А так, при хороших юристах, «Спартак» может здорово нарваться», – сказал Червиченко.

После поражения «Спартака» от «Ахмата» (1:2) в седьмом туре РПЛ актер и болельщик московской команды Дмитрий Назаров опубликовал в инстаграме пост с критикой в адрес Карреры. Глушаков и Ещенко поставили под ним лайки. В результате футболистов вывели из состава и отправили в «Спартак-2».

К шуму вокруг Глушакова есть вопросы. Кажется, дело не в лайках