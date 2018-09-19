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  • Червиченко: «Пару лет назад Каррера с Глушаковым и Ещенко самогонку пил. А теперь бегает кляузничает на них. Не по-мужски»

Червиченко: «Пару лет назад Каррера с Глушаковым и Ещенко самогонку пил. А теперь бегает кляузничает на них. Не по-мужски»

19 сентября 2018, 17:55
36

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера поступил не по-мужски, отстранив от тренировок полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

«Я считаю, что это глупость со стороны игроков, когда они не думая ставят лайки. И это глупость со стороны руководства, когда они наказывают игроков за какие-то внеспортивные вещи. Может они лайкнули пост, потому что им внешность актера понравилась или его шапочка, а не то, что он говорил.

Вообще это не по-мужски со стороны Карреры, так поступать. Еще пару лет назад он самогонку с этими ребятами пил, а теперь бегает кляузничает на них за то, что они лайкают анти-карреровские стишки. Я вообще не могу понять серьезность ответственности за лайки и репосты. Если уж хотите за это наказывать, то надо прописать в контрактах запрет на рукоблудство в соцсетях, тогда будет ясно, за что наказывают. А так, при хороших юристах, «Спартак» может здорово нарваться», – сказал Червиченко.

После поражения «Спартака» от «Ахмата» (1:2) в седьмом туре РПЛ актер и болельщик московской команды Дмитрий Назаров опубликовал в инстаграме пост с критикой в адрес Карреры. Глушаков и Ещенко поставили под ним лайки. В результате футболистов вывели из состава и отправили в «Спартак-2».

К шуму вокруг Глушакова есть вопросы. Кажется, дело не в лайках

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Ещенко Андрей Каррера Массимо Червиченко Андрей
Комментарии (36)
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Мары
1537369340
Червиченко как был загребущим идиотом, у которого на первом месте деньги, так им и остался. Ну откуда ты дебил знаешь кто с кем самогонку пьёт.Я же глядя на твою фигуру не утверждаю, что ты бегемотов на завтраки охерачиваешь ?Хотя видел твоё фото с сафари. Причём здесь лайки то ? Неужели все забыли, что эти орлы натворили в конце прошлого сезона.Или о том, что они натворили выйдя на замену с Ахматом.Один чуть гол в ворота не принёс, а второй именно принёс.Мы что как рыбки гупи стали ? 3 секунды и всё.Новая картинка ? А лично я Червю советую Пусть ротик свой забьёт газетаю.
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derrik2000
1537369398
О! "Мужчинка" нарисовался. )))))))))))))))))) Лучше о себе расскажи, кого и сколько раз ты "кинул", а то и в землю закопал, с кем до этого, клянясь в дружбе, коньячок и водочку попивал да шлюх заказывал. "Джентельмен", ёпрст, ростовский! ))))))))))))))))))))))))
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мы_не_рабы
1537369769
Несколько лет назад был президентом клуба, а сейчас обсираешь его при каждом удобном случае. Не по-мужски, Червиченко!
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Театрал
1537370217
Очередной бред борова! Пил, когда цели и возможности совпадали, а так Каррера вообще слишком много шансов Глушаку дал.
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insider_retro
1537370559
Сегодня Червиченко бесподобно хорош в образе определителя мужественности и глуповатости!..:))
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SPACE TRUCKIN
1537370737
Червь вот откуда всё знает? вряд ли участники попойки( если она была ) об этом ему рассказали...от фонаря лепит и ждёт реакции...зачем ему этот шум?непонятно...
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Дави гниду
1537371142
Что все сдурели на этих лайках, их поперли за игру. Точка. Конкретно с Ахматом Глушаков и Ещенко, выйдя на замену, начали ее сливать и слили. Вот и вся любовь.
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Полная Канистра
1537371343
Самогонку пил с ними??????? откуда тебе знать говнюк лишь бы нагадить. Вот где точно черви водятся и при том жирные и падкие так в голове у червиченкО
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батог
1537371826
А ты, Толстый, за огурчиками малосольными бегал, да?
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deimos88
1537373008
Ска, Каррера лично впрягался за Глушака, чтобы ему дали жирный контракт год назад, а тот устраивает херотень, это наверное по мужски?
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