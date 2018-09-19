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    Червиченко: «Пару лет назад Каррера с Глушаковым и Ещенко самогонку пил. А теперь бегает кляузничает на них. Не по-мужски»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера поступил не по-мужски, отстранив от тренировок полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

    «Я считаю, что это глупость со стороны игроков, когда они не думая ставят лайки. И это глупость со стороны руководства, когда они наказывают игроков за какие-то внеспортивные вещи. Может они лайкнули пост, потому что им внешность актера понравилась или его шапочка, а не то, что он говорил.

    Вообще это не по-мужски со стороны Карреры, так поступать. Еще пару лет назад он самогонку с этими ребятами пил, а теперь бегает кляузничает на них за то, что они лайкают анти-карреровские стишки. Я вообще не могу понять серьезность ответственности за лайки и репосты. Если уж хотите за это наказывать, то надо прописать в контрактах запрет на рукоблудство в соцсетях, тогда будет ясно, за что наказывают. А так, при хороших юристах, «Спартак» может здорово нарваться», – сказал Червиченко.

    После поражения «Спартака» от «Ахмата» (1:2) в седьмом туре РПЛ актер и болельщик московской команды Дмитрий Назаров опубликовал в инстаграме пост с критикой в адрес Карреры. Глушаков и Ещенко поставили под ним лайки. В результате футболистов вывели из состава и отправили в «Спартак-2».

    К шуму вокруг Глушакова есть вопросы. Кажется, дело не в лайках

    Источник: «Матч ТВ»

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    19.09.2018 17:55
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 20 сентября 2018, 16:48

      Ох же глуп этот Червиченко. Да, еще и человек в футболе случайный.
      Иначе бы видел. Что бригада Глушака уже давно не играет в интересах команды. В чьих интересах они гадят - другой вопрос.
      Забавно вот еще что. Эти три свиноты необразованные всерьез считают? Что, скинув Карреру, они зараз все блага цивилизации в двойном размере получат. Место в основе при любом качестве игры, в том числе.

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      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 13:38

      На эту гадость больше отреагировало руководство Спартака чем Каррера. И заниматься кляузами не в его характере.

      3
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 20 сентября 2018, 10:04

      Тоже самое можно сказать и о Ещенко с Глушаковым. Пару лет назад они вместе с Каррерой самогон пили , а сейчас сидят и лайкают оскорбительные стишки о нём. И в юридических вопросах ты не силен ибо Спартак и Каррера в его лице имеют полное право усадить их на лавку и сослать в дубль объяснив это к примеру плохой физической формой. Им же никто не гарантировал постоянного места в основе.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2018, 21:39

      А чё самогонку, на водяру денег не нашлось?

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 19 сентября 2018, 19:32

      всё правильно сделали! Назаров назвал Карреру гусём и призвал выгнать его из команды, а это два кренделя лайкнули и тем самым поддержали это!!! ВОПРОС зачем тренеру игроки которые в открытую хотят отставки этого тренера??? Они же буду гадить во время игры, подставляя тренера, а очки будет терять команда!!! Я не болельщик Спартака, но здесь я за Карреру. Нам нужны Еврокубковые очки.

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      Рейтинг: +54685

      MaxRnD > arzamas 20 сентября 2018, 13:11

      Товарищ, Бенедиктов/Новодворская/Резун/Солженицын, не вводите людей в заблуждение - перелогиньтесь !
      От вашего демократического амбрэ, разящего за версту, нормального человека при близком контакте стошнить же может !!

      PS Будьте к людям милосердны и избавьте их хотя бы здесь (на сайте) от вашего столь тонкого и изящного знания истории !

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      Рейтинг: +54685

      MaxRnD > arzamas 20 сентября 2018, 18:12

      Это ответ щенка, нассавшего хозяину в тапок !

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      Рейтинг: +5072

      Т34 19 сентября 2018, 19:31

      Скажите кто-нибудь червяку, что Каррера не отстранил их от тренировок, они продолжат тренироваться со Спартаком-2, если выиграют конкуренцию, то может быть их и на матч выпустят. Главное, чтобы они и там тренера не начали сливать.

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      Рейтинг: +729

      deimos88 19 сентября 2018, 19:03

      Ска, Каррера лично впрягался за Глушака, чтобы ему дали жирный контракт год назад, а тот устраивает херотень, это наверное по мужски?

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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 19 сентября 2018, 18:48

      Может и пили но явно не самогонку,жирный боров загнул!

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > yarik1_78 19 сентября 2018, 19:25

      Виски, бренди, скотч, коньяк и т.д. это разновидности самогона

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      Рейтинг: +6913

      батог 19 сентября 2018, 18:43

      А ты, Толстый, за огурчиками малосольными бегал, да?

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 сентября 2018, 18:35

      Самогонку пил с ними??????? откуда тебе знать говнюк лишь бы нагадить. Вот где точно черви водятся и при том жирные и падкие так в голове у червиченкО

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