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  • Бартомеу: «Реал» вел переговоры с Неймаром? А разве «ПСЖ» не делал так же по отношению к «Барселоне»?»

Бартомеу: «Реал» вел переговоры с Неймаром? А разве «ПСЖ» не делал так же по отношению к «Барселоне»?»

19 сентября 2018, 16:24
3

Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу назвал лицемером своего коллегу из «ПСЖ» Нассера аль-Хелаифи.

Ранее аль-Хелаифи заявил, что недоволен тем фактом, что «Реал» за спиной парижан вел переговоры с нападающим Неймаром.

Бразилец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.

«Когда кто-то сожалеет, он должен подумать, не поступал ли он время от времени таким же образом. Я не думаю, что «ПСЖ» не контактировал с Неймаром, прежде чем заплатить за его отступные. Аль-Хелаифи, как тебе удается избегать лицемерия?

ФИФА должна подумать об этом, изменить правила. В Испании у нас невыгодное положение касательно условий об истечении срока контракта. Клубы знают цену игроков и контактируют с ними. ФИФА должна вмешаться», – сказал Бартомеу.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Реал Неймар Бартомеу Жозеп
Комментарии (3)
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Hala Madrid
1537380920
Как-то странно вы составляете заголовки. Судя по цитате Бартомеу не произнёс слово "Реал". Почему вообще на этом сайте половина заголовков такие шаблонные, будто чуть ли не каждый переспрашивает: "Реал?", "Спартак?", "Есть ли у сайта бомбардир.ру более креативные сотрудники?" и т.п.
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АртурZaСМ
1537428826
Запрет контактировать с игроком на предмет перехода если тот принадлежит другому клубу, это какой то бред. Предположим Неймару, кто -то позвонил с предложением перейти , но ПСЖ об этом не в курсе, а Неймар не растрепал и что тогда? что ПСЖ сделает? тупое правило если честно. По мне так надо снять все запреты в этом вопросе. Меньше головняков будет.
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