Бартомеу: «Реал» вел переговоры с Неймаром? А разве «ПСЖ» не делал так же по отношению к «Барселоне»?»

Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу назвал лицемером своего коллегу из «ПСЖ» Нассера аль-Хелаифи.

Ранее аль-Хелаифи заявил, что недоволен тем фактом, что «Реал» за спиной парижан вел переговоры с нападающим Неймаром.

Бразилец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.

«Когда кто-то сожалеет, он должен подумать, не поступал ли он время от времени таким же образом. Я не думаю, что «ПСЖ» не контактировал с Неймаром, прежде чем заплатить за его отступные. Аль-Хелаифи, как тебе удается избегать лицемерия?

ФИФА должна подумать об этом, изменить правила. В Испании у нас невыгодное положение касательно условий об истечении срока контракта. Клубы знают цену игроков и контактируют с ними. ФИФА должна вмешаться», – сказал Бартомеу.