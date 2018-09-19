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    Бартомеу: «Реал» вел переговоры с Неймаром? А разве «ПСЖ» не делал так же по отношению к «Барселоне»?»

    Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу назвал лицемером своего коллегу из «ПСЖ» Нассера аль-Хелаифи.

    Ранее аль-Хелаифи заявил, что недоволен тем фактом, что «Реал» за спиной парижан вел переговоры с нападающим Неймаром.

    Бразилец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.

    «Когда кто-то сожалеет, он должен подумать, не поступал ли он время от времени таким же образом. Я не думаю, что «ПСЖ» не контактировал с Неймаром, прежде чем заплатить за его отступные. Аль-Хелаифи, как тебе удается избегать лицемерия?

    ФИФА должна подумать об этом, изменить правила. В Испании у нас невыгодное положение касательно условий об истечении срока контракта. Клубы знают цену игроков и контактируют с ними. ФИФА должна вмешаться», – сказал Бартомеу.

    Источник: Tribalfootball

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    19.09.2018 16:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 20 сентября 2018, 10:33

      Запрет контактировать с игроком на предмет перехода если тот принадлежит другому клубу, это какой то бред. Предположим Неймару, кто -то позвонил с предложением перейти , но ПСЖ об этом не в курсе, а Неймар не растрепал и что тогда? что ПСЖ сделает? тупое правило если честно. По мне так надо снять все запреты в этом вопросе. Меньше головняков будет.

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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 19 сентября 2018, 21:15

      Как-то странно вы составляете заголовки. Судя по цитате Бартомеу не произнёс слово "Реал".
      Почему вообще на этом сайте половина заголовков такие шаблонные, будто чуть ли не каждый переспрашивает: "Реал?", "Спартак?", "Есть ли у сайта бомбардир.ру более креативные сотрудники?" и т.п.

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > Hala Madrid 20 сентября 2018, 10:41

      Уже пора привыкнуть, что новостники Бомбардира действуют по принципу "желтухи". Чем громче заголовок тем больше людей соберем.

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