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    Рабинер – об отстранении Глушакова и Ещенко: «Охота на ведьм в чистом виде. Идет сознательное переведение стрелок»

    Журналист Игорь Рабинер высказался по поводу ситуации с отстранением от тренировок и выведением из состава «Спартака» полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

    «Совсем все с ума посходили с этими лайками. Охота на ведьм в чистом виде. И подчеркнуто разное отношение примерно за одно и то же к разным людям, чего быть не должно. Ханни погнал в твиттере на Карреру – получил место в составе. Глушаков с Ещенко поставили лайки, скорее всего, машинально (обратного не докажешь) – их тут же вон с тренировки и из состава. А в чем, в сущности, разница? И тот, и другие вынесли внутренние проблемы в публичное пространство, причем Ханни сделал это намного более однозначным способом – словами.

    Идет сознательное переведение стрелок. У команды нет игры, нет идеи, нет коллектива, нет физической готовности (посмотрите на ужаснейшего Луиса Адриано, да и на многих других), а виноваты лайки. Ноль голов с игры в семи турах при одной и той же несменяемой схеме, а виноваты лайки. Проехали мимо Лиги чемпионов, не выиграв у «Динамо», а потом проиграв ПАОКу; потеряли двадцатку лямов и вынуждены были из-за этого в последний день трансферного окна продать лучшего легионера в истории (иначе был бы швах по финансовому фэйр плей), а виноваты лайки.

    Другое виновато. И это не кто-то один. А то, что главный тренер и игроки давно существуют в параллельных реальностях, а в клубе, видимо, некому эти реальности совместить. Леонид Федун далеко и высоко, он никогда не снисходит до личного разруливания конфликтных ситуаций, причем так было и 10, и пять лет назад, так остается и сейчас. А поскольку все стратегические решения завязаны на нем, и никто их в клубе больше не принимает, предотвратить ничего не удается. И остается ждать кризиса и прятаться по бомбоубежищам.

    Извините, кого это сравнение покоробит, но Гинер с Бабаевым в ЦСКА, возникни там какая-то смута, погасили бы все в самом начале, и никто бы даже ни о чем не узнал. А в «Спартаке» обязательно должно взорваться, и весь мир должен сплясать на костях, а болельщики – проклясть всех тех, кому два года назад целовали ноги. Так все выстроено. Никто не хочет видеть и решать объективно существующих проблем. А когда голову в песок по-страусиному зарываешь – эффект соответствующий», – написал Рабинер в фейсбуке.

    Источник: Facebook.com

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    19.09.2018 14:52
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +57

      Доремидонт 20 сентября 2018, 14:53

      Уморило уже всё это. Ну скока можно о скандалах. Когда о самом футболе-то начнём разговаривать, г-н Рабинер, а?!

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 20 сентября 2018, 14:01

      Разница в том, дорогой Игорек, что Ханни просто высказал своё недовольство без оскорблений, а эти двое подписались под оскорбительной речью, а ты видать совсем разницы не чуешь...

      0
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 13:08

      Никакой охоты на ведьм нет. Рабинер видимо только проснулся и вякнул не впопад.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2018, 21:43

      Даже Рабинер из спячки вышел, во как!

      1
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 19 сентября 2018, 20:54

      За лайки и репосты обычно сажают, а тут всего лишь из основы убрали. Так что легко отделались.

      3
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      Рейтинг: +818

      Serjio82 19 сентября 2018, 18:42

      1.Тренер всегда прав!
      2.Если тренер не прав,смотри пункт 1.
      Рабинер иди на... подальше со своими писульками как и весной с Пилипчуком.

      4
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      Рейтинг: +546

      RyslanZ 19 сентября 2018, 16:07

      Если Устав клуба и контрактные условия футболистами грубо нарушены,то какая это" охота на ведьм ? " В свое время уважаемый в футбольном мире сэр Алекс Фергюсон заявил .что если кто-то из его команды будет публично критиковать его работу,такой футболист больше в его команде выступать не будет ! И весь футбольный мир это адекватно оценил ! Единоначалие в мире,и в футболе никто не отменял,так что я полностью на стороне Массимо Карреры и клуба !

      8
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      Рейтинг: +1532

      starche 19 сентября 2018, 16:07

      Раба решил адвокатом заделаться.....................

      2
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      Рейтинг: +187

      zubr252 19 сентября 2018, 15:52

      Ты умник Рабинер пусть Глущаков Ещенко футбол играют а не лайки ставять пусть в дубле ставять .Я за тренера

      9
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 сентября 2018, 15:20

      Этому мазохисту опять что ли припёрло от кого-то получить?)

      2
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