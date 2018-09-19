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  • Рабинер – об отстранении Глушакова и Ещенко: «Охота на ведьм в чистом виде. Идет сознательное переведение стрелок»

Рабинер – об отстранении Глушакова и Ещенко: «Охота на ведьм в чистом виде. Идет сознательное переведение стрелок»

19 сентября 2018, 14:52
14

Журналист Игорь Рабинер высказался по поводу ситуации с отстранением от тренировок и выведением из состава «Спартака» полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

«Совсем все с ума посходили с этими лайками. Охота на ведьм в чистом виде. И подчеркнуто разное отношение примерно за одно и то же к разным людям, чего быть не должно. Ханни погнал в твиттере на Карреру – получил место в составе. Глушаков с Ещенко поставили лайки, скорее всего, машинально (обратного не докажешь) – их тут же вон с тренировки и из состава. А в чем, в сущности, разница? И тот, и другие вынесли внутренние проблемы в публичное пространство, причем Ханни сделал это намного более однозначным способом – словами.

Идет сознательное переведение стрелок. У команды нет игры, нет идеи, нет коллектива, нет физической готовности (посмотрите на ужаснейшего Луиса Адриано, да и на многих других), а виноваты лайки. Ноль голов с игры в семи турах при одной и той же несменяемой схеме, а виноваты лайки. Проехали мимо Лиги чемпионов, не выиграв у «Динамо», а потом проиграв ПАОКу; потеряли двадцатку лямов и вынуждены были из-за этого в последний день трансферного окна продать лучшего легионера в истории (иначе был бы швах по финансовому фэйр плей), а виноваты лайки.

Другое виновато. И это не кто-то один. А то, что главный тренер и игроки давно существуют в параллельных реальностях, а в клубе, видимо, некому эти реальности совместить. Леонид Федун далеко и высоко, он никогда не снисходит до личного разруливания конфликтных ситуаций, причем так было и 10, и пять лет назад, так остается и сейчас. А поскольку все стратегические решения завязаны на нем, и никто их в клубе больше не принимает, предотвратить ничего не удается. И остается ждать кризиса и прятаться по бомбоубежищам.

Извините, кого это сравнение покоробит, но Гинер с Бабаевым в ЦСКА, возникни там какая-то смута, погасили бы все в самом начале, и никто бы даже ни о чем не узнал. А в «Спартаке» обязательно должно взорваться, и весь мир должен сплясать на костях, а болельщики – проклясть всех тех, кому два года назад целовали ноги. Так все выстроено. Никто не хочет видеть и решать объективно существующих проблем. А когда голову в песок по-страусиному зарываешь – эффект соответствующий», – написал Рабинер в фейсбуке.

Источник: Facebook.com
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Ещенко Андрей
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Мары
1537358251
Рабинер чмо редкостное. Ну давай попробуй погасить конфликт, если в нёи активноё участие принимает второй человек в структуре клуба, кроме Федуна, сам господин Измайлов.Ты ещё Игорёш на Путина вякни, мышь ты боевая. Вас таких инсайдеров нужно вообще до клуба не подпускать за километр.
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Alllex68
1537359009
Рабинер проплачен
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Т34
1537359179
Еще один стрелочник вылез. Не зря, периодически, по морде получает.
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ivanthebest
1537359621
Этому мазохисту опять что ли припёрло от кого-то получить?)
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zubr252
1537361539
Ты умник Рабинер пусть Глущаков Ещенко футбол играют а не лайки ставять пусть в дубле ставять .Я за тренера
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starche
1537362434
Раба решил адвокатом заделаться.....................
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RyslanZ
1537362461
Если Устав клуба и контрактные условия футболистами грубо нарушены,то какая это" охота на ведьм ? " В свое время уважаемый в футбольном мире сэр Алекс Фергюсон заявил .что если кто-то из его команды будет публично критиковать его работу,такой футболист больше в его команде выступать не будет ! И весь футбольный мир это адекватно оценил ! Единоначалие в мире,и в футболе никто не отменял,так что я полностью на стороне Массимо Карреры и клуба !
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Serjio82
1537371771
1.Тренер всегда прав! 2.Если тренер не прав,смотри пункт 1. Рабинер иди на... подальше со своими писульками как и весной с Пилипчуком.
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Fju-2
1537379662
За лайки и репосты обычно сажают, а тут всего лишь из основы убрали. Так что легко отделались.
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zigbert
1537438082
Никакой охоты на ведьм нет. Рабинер видимо только проснулся и вякнул не впопад.
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