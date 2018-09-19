Рабинер – об отстранении Глушакова и Ещенко: «Охота на ведьм в чистом виде. Идет сознательное переведение стрелок»

Журналист Игорь Рабинер высказался по поводу ситуации с отстранением от тренировок и выведением из состава «Спартака» полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

«Совсем все с ума посходили с этими лайками. Охота на ведьм в чистом виде. И подчеркнуто разное отношение примерно за одно и то же к разным людям, чего быть не должно. Ханни погнал в твиттере на Карреру – получил место в составе. Глушаков с Ещенко поставили лайки, скорее всего, машинально (обратного не докажешь) – их тут же вон с тренировки и из состава. А в чем, в сущности, разница? И тот, и другие вынесли внутренние проблемы в публичное пространство, причем Ханни сделал это намного более однозначным способом – словами.

Идет сознательное переведение стрелок. У команды нет игры, нет идеи, нет коллектива, нет физической готовности (посмотрите на ужаснейшего Луиса Адриано, да и на многих других), а виноваты лайки. Ноль голов с игры в семи турах при одной и той же несменяемой схеме, а виноваты лайки. Проехали мимо Лиги чемпионов, не выиграв у «Динамо», а потом проиграв ПАОКу; потеряли двадцатку лямов и вынуждены были из-за этого в последний день трансферного окна продать лучшего легионера в истории (иначе был бы швах по финансовому фэйр плей), а виноваты лайки.

Другое виновато. И это не кто-то один. А то, что главный тренер и игроки давно существуют в параллельных реальностях, а в клубе, видимо, некому эти реальности совместить. Леонид Федун далеко и высоко, он никогда не снисходит до личного разруливания конфликтных ситуаций, причем так было и 10, и пять лет назад, так остается и сейчас. А поскольку все стратегические решения завязаны на нем, и никто их в клубе больше не принимает, предотвратить ничего не удается. И остается ждать кризиса и прятаться по бомбоубежищам.

Извините, кого это сравнение покоробит, но Гинер с Бабаевым в ЦСКА, возникни там какая-то смута, погасили бы все в самом начале, и никто бы даже ни о чем не узнал. А в «Спартаке» обязательно должно взорваться, и весь мир должен сплясать на костях, а болельщики – проклясть всех тех, кому два года назад целовали ноги. Так все выстроено. Никто не хочет видеть и решать объективно существующих проблем. А когда голову в песок по-страусиному зарываешь – эффект соответствующий», – написал Рабинер в фейсбуке.