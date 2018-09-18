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Ещенко убрал свой лайк под постом Назарова в адрес Карреры

18 сентября 2018, 16:31
12

Вчера народный артист России и болельщику «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал пост в инстаграме, в котором раскритиковал главного тренера московской команды Массимо Карреру за поражение от «Ахмата» (1:2) в седьмом туре РПЛ.

Под публикацией актера поставили лайки защитник красно-белых Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, чем вызвали широкий резонанс среди футбольной общественности. Сегодня Ещенко убрал отметку «нравится» под постом Назарова. В свою очередь, Глушаков выступил с заявлением, в котором опроверг все обвинения в свой адрес.

Также сегодня ряд СМИ сообщил, что футболисты отстранены от работы с основным составом и переведены в «Спартак-2».

Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (12)
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Рубик Докоян
1537277834
Теперь к Назарову на его кулинарное шоу, кто лучше и быстрее яичницу приготовит...
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Serjoga
1537278059
Поздно, Ещенко, поздно!
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Alllex68
1537278320
Тут и боржом не поможет... Карреры объявил конец карьере Андрюхе и Дениски... Бесславный конец...
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Skull_Boy
1537278420
Поздно уже подлизался
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serppion
1537278859
Пост убрал, а гниль куда денешь?
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3a zenit
1537279007
пузатый сыграл в говняных сериалах и считает себя супер актёром)вспомните тренеришку и где он сейчас и чего достиг.У нас тоже дартаньян такой же бог пи з д еж а,плюньте актёришке в рожу и игрокам,держитесь за итальянца.
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Полная Канистра
1537280440
как яйца сварились у него на обед назарову так быстро и убрал
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С-Пб on-line
1537282119
Наза ров стих навалял, двое повелись, а он сам - не приделах в колпаке
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zigbert
1537282408
Совесть взыграла.
Ответить
Decorhome
1537285852
Надо было думать головой...
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