Ещенко убрал свой лайк под постом Назарова в адрес Карреры

Вчера народный артист России и болельщику «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал пост в инстаграме, в котором раскритиковал главного тренера московской команды Массимо Карреру за поражение от «Ахмата» (1:2) в седьмом туре РПЛ.

Под публикацией актера поставили лайки защитник красно-белых Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, чем вызвали широкий резонанс среди футбольной общественности. Сегодня Ещенко убрал отметку «нравится» под постом Назарова. В свою очередь, Глушаков выступил с заявлением, в котором опроверг все обвинения в свой адрес.

Также сегодня ряд СМИ сообщил, что футболисты отстранены от работы с основным составом и переведены в «Спартак-2».

Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят