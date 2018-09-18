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    Ещенко убрал свой лайк под постом Назарова в адрес Карреры

    Вчера народный артист России и болельщику «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал пост в инстаграме, в котором раскритиковал главного тренера московской команды Массимо Карреру за поражение от «Ахмата» (1:2) в седьмом туре РПЛ.

    Под публикацией актера поставили лайки защитник красно-белых Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, чем вызвали широкий резонанс среди футбольной общественности. Сегодня Ещенко убрал отметку «нравится» под постом Назарова. В свою очередь, Глушаков выступил с заявлением, в котором опроверг все обвинения в свой адрес.

    Также сегодня ряд СМИ сообщил, что футболисты отстранены от работы с основным составом и переведены в «Спартак-2».

    Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.09.2018 16:31
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 18 сентября 2018, 18:50

      Надо было думать головой...

      0
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 17:53

      Совесть взыграла.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > zigbert 18 сентября 2018, 20:10

      Это тупо страх, не более...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 18 сентября 2018, 17:48

      Наза ров стих навалял, двое повелись, а он сам - не приделах в колпаке

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 сентября 2018, 17:20

      как яйца сварились у него на обед назарову так быстро и убрал

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +839

      dimag > Полная Канистра 18 сентября 2018, 17:52

      Понятное дело, у ребят же не яйца из стали, да и очко не железное.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 18 сентября 2018, 16:56

      пузатый сыграл в говняных сериалах и считает себя супер актёром)вспомните тренеришку и где он сейчас и чего достиг.У нас тоже дартаньян такой же бог пи з д еж а,плюньте актёришке в рожу и игрокам,держитесь за итальянца.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 18 сентября 2018, 16:54

      Пост убрал, а гниль куда денешь?

      2
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 18 сентября 2018, 16:47

      Поздно уже подлизался

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 18 сентября 2018, 16:45

      Тут и боржом не поможет... Карреры объявил конец карьере Андрюхе и Дениски... Бесславный конец...

      5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 сентября 2018, 16:40

      Поздно, Ещенко, поздно!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 сентября 2018, 16:37

      Теперь к Назарову на его кулинарное шоу, кто лучше и быстрее яичницу приготовит...

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