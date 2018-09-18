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  • Глушаков: «Я не ставил лайк. Я не идиот, чтобы ставить его на пост с наездом на тренера»

Глушаков: «Я не ставил лайк. Я не идиот, чтобы ставить его на пост с наездом на тренера»

18 сентября 2018, 10:25
30

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал лайк, который был поставлен в инстаграме народного артиста и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, раскритиковавшего работу Массимо Карреры.

«Странный резонанс вызвал лайк на фотографию народного артиста Дмитрия Назарова.

1. Я смотрел видео, где Дмитрий Юрьевич в своем официальном аккаунте читает стихотворение про нашего тренера. Я не ставил лайк под этим (!) видео. Это наглая ложь.

2. Я часто сижу на всяких публиках Спартака. В одном из таких пабликов опубликовали фото Назарова в красной шапке #СамоеВремяЖить Не так давно мы всей командой поддерживали «Фонд борьбы с лейкемией» и Дмитрию Юрьевичу также подарили эту шапку. Листая ленту, быстро поставил лайк, не изучал текст и пошел дальше. Обычный быстрый скроллинг ленты, которым вы сами занимаетесь ежедневно. Если бы я тратил время на изучение текстов всех постов во всех фан-пабликах, то времени бы ни на что больше не хватило.

3. Лайки отображаются публично. И я это знаю. Я не идиот, чтобы, понимая это, ставить лайк публично на пост с наездом на тренера. Я взрослый мужчина и если мне захочется выразить недовольство тренеру, то я приду и все скажу ему в лицо, а не лайки буду ставить. Но у нас с коучем все в порядке!

4. Я понимаю, что журналистам нужно все горячее, но обращать внимание на такие глупости – себя не уважать. Я могу только догадываться кому выгодно устраивать все это и делать из хлопушки атомный взрыв, но хочу с уверенность заявить: у нас в команде все хорошо! В том числе и с тренером! У нас был тяжелый и неудачный матч в воскресенье, и сейчас у нас только одна цель – победа в дебютном матче в Лиге Европы и в дерби на выходных!» – написал Глушаков в инстаграме.

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Публикация от text (@glushak8)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (30)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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serppion
1537255810
Денис, если ты так любишь Спартак, вали оттуда!
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лёха ёжик
1537256888
бухал.вот и не помнишь
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Антибиотик
1537257182
Я не знаю, где тут правда, журналюги те ещё интриганы, но в клубе разберутся, я уверен. Одно могу сказать, в Локомотиве Глушаков с Самедовым мутили воду не слабо. А у Глушакова ещё и карьера идет одинаково, сначала он выкладывается, пару сезонов играет хорошо, потом перестает напрягаться.
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Ауторитетный экспэрт мамо
1537258547
вот что, васся, происходит когда бездумно тыкаешь пальцами куда попало
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RotBerg
1537258807
А мне видится, что Глушак идиот)
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ilichkadr
1537260631
Детвора....., на 4-м десятке всё лайкает. Чем бы дитя не тешилось лишь бы не плакало.
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Челнинец
1537261375
надоел уже этот цирк с сайтами, когда в футбол играть будем?
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Пестрый
1537261921
Самогона он обожрется а потом и не помнит ничего! Ставил ни ставил- ромашка какая то) А лайк то есть!))
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pavelfastov
1537263824
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zigbert
1537273928
Теперь понятно ,почему Глушаков не попал в сборную и в Спартаке играет спустя рукава. Человек потерял требовательность к себе а виновных ищет на стороне.
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