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    Глушаков: «Я не ставил лайк. Я не идиот, чтобы ставить его на пост с наездом на тренера»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал лайк, который был поставлен в инстаграме народного артиста и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, раскритиковавшего работу Массимо Карреры.

    «Странный резонанс вызвал лайк на фотографию народного артиста Дмитрия Назарова.

    1. Я смотрел видео, где Дмитрий Юрьевич в своем официальном аккаунте читает стихотворение про нашего тренера. Я не ставил лайк под этим (!) видео. Это наглая ложь.

    2. Я часто сижу на всяких публиках Спартака. В одном из таких пабликов опубликовали фото Назарова в красной шапке #СамоеВремяЖить Не так давно мы всей командой поддерживали «Фонд борьбы с лейкемией» и Дмитрию Юрьевичу также подарили эту шапку. Листая ленту, быстро поставил лайк, не изучал текст и пошел дальше. Обычный быстрый скроллинг ленты, которым вы сами занимаетесь ежедневно. Если бы я тратил время на изучение текстов всех постов во всех фан-пабликах, то времени бы ни на что больше не хватило.

    3. Лайки отображаются публично. И я это знаю. Я не идиот, чтобы, понимая это, ставить лайк публично на пост с наездом на тренера. Я взрослый мужчина и если мне захочется выразить недовольство тренеру, то я приду и все скажу ему в лицо, а не лайки буду ставить. Но у нас с коучем все в порядке!

    4. Я понимаю, что журналистам нужно все горячее, но обращать внимание на такие глупости – себя не уважать. Я могу только догадываться кому выгодно устраивать все это и делать из хлопушки атомный взрыв, но хочу с уверенность заявить: у нас в команде все хорошо! В том числе и с тренером! У нас был тяжелый и неудачный матч в воскресенье, и сейчас у нас только одна цель – победа в дебютном матче в Лиге Европы и в дерби на выходных!» – написал Глушаков в инстаграме.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    18.09.2018 10:25
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +496

      firs04 18 сентября 2018, 22:24

      А это как шампанское в Монте-Карло и сэлфи с усами от двух чудиков. Никто не виноват. Все хорошо, это не мы

      0
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 18 сентября 2018, 17:00

      Он и так очень не далекий человек (как основная масса футболистов), но даже от него такого не ожидал))

      1
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 18 сентября 2018, 16:05

      Как раз только идиоты ставят подписи под текстом,не читая его.=))))

      1
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 15:32

      Теперь понятно ,почему Глушаков не попал в сборную и в Спартаке играет спустя рукава. Человек потерял требовательность к себе а виновных ищет на стороне.

      4
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      Рейтинг: +65

      Брина 18 сентября 2018, 15:29

      «и сейчас у нас только одна цель – победа в дебютном матче в Лиге Европы и в дерби на выходных!»

      Раскатал губу

      1
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 18 сентября 2018, 12:48

      Поставил, но не читал - считай, что не ставил тогда))) Ахааха, как детский сад, честное слово)))

      3
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      Рейтинг: -36

      pavelfastov 18 сентября 2018, 12:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -4
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      Рейтинг: +3136

      m40 18 сентября 2018, 12:35

      Ну действительно- вялая отмазка. Лайк поставил, но не посмотрел за что

      3
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 18 сентября 2018, 12:12

      Самогона он обожрется а потом и не помнит ничего! Ставил ни ставил- ромашка какая то) А лайк то есть!))

      6
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 18 сентября 2018, 12:05

      Сам накосячил, не изучив пост, под которым лайк ставит, а свалил всё на журналистов. Красава, ничего не скажешь, настоящее поведение капитана: обвини того, кого проще, а на себя ответственность брать не стоит.

      3
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