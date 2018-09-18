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  • Рейнгольд: «Ещенко и Глушаков не ведают, что творят. Мало ли что Назаров сказал, он с головой не дружит»

Рейнгольд: «Ещенко и Глушаков не ведают, что творят. Мало ли что Назаров сказал, он с головой не дружит»

18 сентября 2018, 12:30
32

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал ситуацию с критикой актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова в адрес главного тренера команды Массимо Карреры.

После поражения от «Ахмата» (1:2) в седьмом туре РПЛ Назаров в инстаграме выложил видео со неоднозначным стихотворением о итальянском специалисте. Под этим постом лайки поставили капитан москвичей Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко.

«Ещенко и Глушаков – молодые ребята, которые не ведают, что творят. Я понимаю, что они обижены, что их не ставят в состав, но это не повод для того, чтобы оскорблять тренера. Мало ли что там сказал Назаров, он с головой не дружит. У нас много артистов, которые с головой не дружат, мы же все смотрим телевизор. Если Назаров такой болельщик, то ему бы стоило не подрывать авторитет всех болельщиков «Спартака». Он один, а нас миллионы.

Стихи, которые он сочинил, для кого они, для чего? Я как мещанин не критикую же Назарова как актeра. Я бы мог прийти посмотреть его спектакль и спросить: «А ты чего так играешь? Тебе не актeром надо быть». Очень некрасиво со стороны Назарова, но вы-то, ребята, имейте голову. Пока у вас есть тренер, он вами руководит, вы должны соблюдать уважение к тренеру. Я бы никогда не позволил себе оскорбить Никиту Павловича Симоняна. Их задача – выходить на поле и выполнять свою работу.

Если вникнуть глубоко, то Каррера здесь ни при чeм. Они сами валяют дурака, а потом всe, что происходит, сваливают на тренера. Хочу обратиться к Ещенко и Глушакову: ребята, делайте свою работу профессионально и честно, не надо отлынивать от работы. Не забывайте, я всегда защищаю вас, но сегодня я против вас. Если так поступать, то в команде будет разлад и не будет никакой дисциплины.

Тренировать «Спартак» очень тяжело. Когда человек соприкасается с этой командой, то всплывают традиции, а традиции – вещь очень упрямая. «Спартак» обязан выигрывать, я прошeл эту школу. С теми людьми, с которыми я играл, их уже нет в живых. Я выигрывал множество медалей, а есть такие игроки, которые играют всю жизнь в топ-клубах и ничего не выиграли. Поступок Ещенко и Глушакова – это распущенность, самая настоящая», – сказал Рейнгольд.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Ещенко Андрей Каррера Массимо Рейнгольд Валерий
Комментарии (32)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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m40
1537263405
Старикан чаще бредит, но тут по делу высказался.
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С-Пб on-line
1537263501
Сейчас я с Вами согласен
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slavа0508
1537263710
Всё по делу сказал....не надо парни раскачивать лодку и наводить смуту.....работать надо и выполнять свои обязонности....А Массимо и без вас есть кому снять если это понадобиться.....
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oyabun
1537263781
Вся эта история дурно попахивает. Имеются большие сомнения, что действительно были лайки от двух вышеозначенных товарищей. При всей их очевидной немощи на данный момент на поле, они всё же не полные идиоты чтобы так подставляться. Больше похоже на чей то вброс и провокацию. Но если это их рук дело, то команду надо срочно оздоравливать, отправлять бузотеров в дубль. Иначе командной игры, приносящей победы и удовлетворение болельщикам, мы так и не увидим.
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Чермындыр
1537264185
Глушаков и Ещенко - молодые ребята? Да этим оболтусам уже за тридцатку обоим, у них семьи, дети. Какие они молодые? Разве что только мозгов как у малолетних...
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Caniggia
1537268567
Золотые слова старикана! Всё по делу, без вопросов!
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Тraumtanzеr
1537269663
Вот тут дед все по делу сказал.
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САДЫЧОК
1537270311
впервые согласен со старым пер...д....ном !
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Мары
1537272893
Согласен с дедом. Дело говорит.
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zigbert
1537275953
Не всегда его высказывания совпадают с мнением большинства ,но здесь он попал в точку.
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