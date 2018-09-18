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    Рейнгольд: «Ещенко и Глушаков не ведают, что творят. Мало ли что Назаров сказал, он с головой не дружит»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал ситуацию с критикой актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова в адрес главного тренера команды Массимо Карреры.

    После поражения от «Ахмата» (1:2) в седьмом туре РПЛ Назаров в инстаграме выложил видео со неоднозначным стихотворением о итальянском специалисте. Под этим постом лайки поставили капитан москвичей Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко.

    «Ещенко и Глушаков – молодые ребята, которые не ведают, что творят. Я понимаю, что они обижены, что их не ставят в состав, но это не повод для того, чтобы оскорблять тренера. Мало ли что там сказал Назаров, он с головой не дружит. У нас много артистов, которые с головой не дружат, мы же все смотрим телевизор. Если Назаров такой болельщик, то ему бы стоило не подрывать авторитет всех болельщиков «Спартака». Он один, а нас миллионы.

    Стихи, которые он сочинил, для кого они, для чего? Я как мещанин не критикую же Назарова как актeра. Я бы мог прийти посмотреть его спектакль и спросить: «А ты чего так играешь? Тебе не актeром надо быть». Очень некрасиво со стороны Назарова, но вы-то, ребята, имейте голову. Пока у вас есть тренер, он вами руководит, вы должны соблюдать уважение к тренеру. Я бы никогда не позволил себе оскорбить Никиту Павловича Симоняна. Их задача – выходить на поле и выполнять свою работу.

    Если вникнуть глубоко, то Каррера здесь ни при чeм. Они сами валяют дурака, а потом всe, что происходит, сваливают на тренера. Хочу обратиться к Ещенко и Глушакову: ребята, делайте свою работу профессионально и честно, не надо отлынивать от работы. Не забывайте, я всегда защищаю вас, но сегодня я против вас. Если так поступать, то в команде будет разлад и не будет никакой дисциплины.

    Тренировать «Спартак» очень тяжело. Когда человек соприкасается с этой командой, то всплывают традиции, а традиции – вещь очень упрямая. «Спартак» обязан выигрывать, я прошeл эту школу. С теми людьми, с которыми я играл, их уже нет в живых. Я выигрывал множество медалей, а есть такие игроки, которые играют всю жизнь в топ-клубах и ничего не выиграли. Поступок Ещенко и Глушакова – это распущенность, самая настоящая», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.09.2018 12:30
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 19 сентября 2018, 12:04

      Подписываюсь под словами ветерана! Хотя, часто бывает, и он не прав в своих суждениях, но не в этот раз!

      1
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 18 сентября 2018, 20:08

      Назаров сказал то что на уме у многих болельщиков Спартака , искренне и мудро. А то что сделали из мухи слона это уже проблема тренера и недругов команды. Лучше горькая правда чем горькая ложь.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 18 сентября 2018, 17:18

      Хочу добавить, такую такую распущенность нельзя прощать. Гнать надо иудушек.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 18 сентября 2018, 16:47

      сказано по делу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 16:05

      Не всегда его высказывания совпадают с мнением большинства ,но здесь он попал в точку.

      9
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 сентября 2018, 15:14

      Согласен с дедом.
      Дело говорит.

      7
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 18 сентября 2018, 15:06

      Дед не прав в одном Глушакова в состав не ставят??? Наоборот слишком много ставят глушака в состав и поэтому сразу на поле на одного игрока меньше!! Впрочем этот дед еще выражал сожаление что глушака в сборную не взяли?))!?))) Ну это вообще без комментариев))

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 18 сентября 2018, 14:31

      впервые согласен со старым пер...д....ном !

      2
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 18 сентября 2018, 14:27

      Твоё мнение пустышка

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 18 сентября 2018, 14:21

      Вот тут дед все по делу сказал.

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