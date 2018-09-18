Рейнгольд: «Ещенко и Глушаков не ведают, что творят. Мало ли что Назаров сказал, он с головой не дружит»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал ситуацию с критикой актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова в адрес главного тренера команды Массимо Карреры.

После поражения от «Ахмата» (1:2) в седьмом туре РПЛ Назаров в инстаграме выложил видео со неоднозначным стихотворением о итальянском специалисте. Под этим постом лайки поставили капитан москвичей Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко.

«Ещенко и Глушаков – молодые ребята, которые не ведают, что творят. Я понимаю, что они обижены, что их не ставят в состав, но это не повод для того, чтобы оскорблять тренера. Мало ли что там сказал Назаров, он с головой не дружит. У нас много артистов, которые с головой не дружат, мы же все смотрим телевизор. Если Назаров такой болельщик, то ему бы стоило не подрывать авторитет всех болельщиков «Спартака». Он один, а нас миллионы.

Стихи, которые он сочинил, для кого они, для чего? Я как мещанин не критикую же Назарова как актeра. Я бы мог прийти посмотреть его спектакль и спросить: «А ты чего так играешь? Тебе не актeром надо быть». Очень некрасиво со стороны Назарова, но вы-то, ребята, имейте голову. Пока у вас есть тренер, он вами руководит, вы должны соблюдать уважение к тренеру. Я бы никогда не позволил себе оскорбить Никиту Павловича Симоняна. Их задача – выходить на поле и выполнять свою работу.

Если вникнуть глубоко, то Каррера здесь ни при чeм. Они сами валяют дурака, а потом всe, что происходит, сваливают на тренера. Хочу обратиться к Ещенко и Глушакову: ребята, делайте свою работу профессионально и честно, не надо отлынивать от работы. Не забывайте, я всегда защищаю вас, но сегодня я против вас. Если так поступать, то в команде будет разлад и не будет никакой дисциплины.

Тренировать «Спартак» очень тяжело. Когда человек соприкасается с этой командой, то всплывают традиции, а традиции – вещь очень упрямая. «Спартак» обязан выигрывать, я прошeл эту школу. С теми людьми, с которыми я играл, их уже нет в живых. Я выигрывал множество медалей, а есть такие игроки, которые играют всю жизнь в топ-клубах и ничего не выиграли. Поступок Ещенко и Глушакова – это распущенность, самая настоящая», – сказал Рейнгольд.