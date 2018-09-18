Канте побывал в гостях у болельщика, с которым случайно познакомился в мечети

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте в минувшую субботу после матча чемпионата Англии с «Кардиффом» (4:1) планировал отправиться в Париж на выходные, но опоздал на поезд.

Футболист отправился вместо этого в мечеть. Здесь его узнал один из болельщиков. Они разговорились, после чего парень пригласил игрока к себе домой на ужин. Канте не отказался.

Вместе с новыми знакомыми он сыграл в FIFA на приставке, поел рис с карри и обсудил за просмотром флагманскую программу BBC Match of the Day (хайлайты и анализ всех дневных матчей АПЛ).