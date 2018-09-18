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    Канте побывал в гостях у болельщика, с которым случайно познакомился в мечети

    Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте в минувшую субботу после матча чемпионата Англии с «Кардиффом» (4:1) планировал отправиться в Париж на выходные, но опоздал на поезд.

    Футболист отправился вместо этого в мечеть. Здесь его узнал один из болельщиков. Они разговорились, после чего парень пригласил игрока к себе домой на ужин. Канте не отказался.

    Вместе с новыми знакомыми он сыграл в FIFA на приставке, поел рис с карри и обсудил за просмотром флагманскую программу BBC Match of the Day (хайлайты и анализ всех дневных матчей АПЛ).

    Источник: Sports.ru

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    18.09.2018 11:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 15:38

      Все так просто ,даже не верится.

      2
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 18 сентября 2018, 13:18

      Молодец! Уважаю! Не зазнавшийся. Нормальное отношение к болельщикам!

      3
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      Рейтинг: -36

      pavelfastov 18 сентября 2018, 12:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг --- http://xx.org.ua/blogdk

      -5
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      Рейтинг: +87

      Medbrat13 18 сентября 2018, 11:55

      Трудно представить на его месте кого-то из наших игроков.......Сразу бы в клуб погнали.....

      8
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