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    Жиру – о Сарри: «Он особенный. Он любит футбол, он очень страстный»

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру рассказал, что с приходом Маурицио Сарри команда стала значительно больше уделять внимания тактике на тренировках.

    «Он особенный. Он любит футбол, он очень страстный. Он не оставляет места для сюрпризов и хочет все контролировать, поэтому мы ежедневно так много работаем над тактикой.

    Он из тех, кто очень точен в своей тренерской работе и хочет, чтобы его команда выполняла на поле то, чего он требует. Он обращает внимание на каждую деталь и хочет, чтобы мы выглядели очень организованно.

    Поэтому он прививает нам этот менталитет. Мы очень амбициозны в этом розыгрыше АПЛ, поэтому, естественно, каждая игра имеет большое значение», – сказал Жиру.

    Сарри сменил прошедшим на посту главного тренера «Челси» Антонио Конте. Ранее он работал с «Наполи».

    Источник: ФК «Челси»

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    18.09.2018 06:50
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