Гендиректор «Анжи»: «Ситуация крайне тяжелая. Сами ищем спонсоров»

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал о том, в каком финансовом состоянии сейчас находится дагестанский клуб.

– Хотя бы что-то в плане финансирования меняется?

– Нет, ничего нового вам сейчас сказать не могу. С июля все по-прежнему. При этом нам никто не отказывает. Говорят: «Мы ищем спонсоров, нужно потерпеть». Но воз и ныне там.

– А вы обращаетесь в правительство Республики Дагестан за помощью?

– Да, ведем диалог. Но и мы не сидим сложа руки. Сами ищем спонсоров. Но ситуация крайне тяжелая.

– Вам же отказали в выдаче 300 миллионов рублей?

– Давнишняя история. Да, мы обратились в правительство Дагестана еще 13 июня с просьбой об оказании финансовой помощи в размере 297 миллионов рублей. Но дело в том, что строки «Финансирование футбольного клуба «Анжи» нет в бюджете Республики. Соответственно, нам и было в нем отказано.

Мы с пониманием относимся к этому. Ведь бюджет дотационен. Как мне объяснили в министерстве спорта, любые расходы, вносящиеся в бюджет Республики Дагестан, согласовываются с Министерством финансов России.

Говорят, раньше в республиканский бюджет было заложено финансирование футбольного клуба. Но когда хозяином клуба стал Сулейман Керимов, он все расходы взял на себя и до последнего момента помогал.

– Откуда же вы возьмете средства? Из воздуха?

– Но ведь в Казани «Рубин» содержит не республика, а частная компания, как и хоккейный «Ак Барс». Тульский «Арсенал» финансируется организациями, который привлек губернатор области. Поэтому мы и просим руководителей региона помочь нам в поиске спонсоров, инвесторов.

– Но пока тишина?

– К сожалению. Но это же не просто так на рынок прийти с шапкой и насобирать денег у продавцов помидоров. Дело серьезное. Расходы существенные. Естественно, это должен быть либо бизнесмен уровня Керимова, либо пул спонсоров. Из республиканского бюджета мы сейчас денег не ждем.

– Есть вероятность, что найдете спонсоров до зимы?

– Я не могу сейчас прогнозировать. Никто не приходит и не предлагает нам сейчас три миллиона, пять или семь. При этом я понимаю, что вся эта история долго продолжаться не может.