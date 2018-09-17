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  • Гендиректор «Анжи»: «Ситуация крайне тяжелая. Сами ищем спонсоров»

Гендиректор «Анжи»: «Ситуация крайне тяжелая. Сами ищем спонсоров»

17 сентября 2018, 11:02
26

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал о том, в каком финансовом состоянии сейчас находится дагестанский клуб.

– Хотя бы что-то в плане финансирования меняется?

– Нет, ничего нового вам сейчас сказать не могу. С июля все по-прежнему. При этом нам никто не отказывает. Говорят: «Мы ищем спонсоров, нужно потерпеть». Но воз и ныне там.

– А вы обращаетесь в правительство Республики Дагестан за помощью?

– Да, ведем диалог. Но и мы не сидим сложа руки. Сами ищем спонсоров. Но ситуация крайне тяжелая.

– Вам же отказали в выдаче 300 миллионов рублей?

– Давнишняя история. Да, мы обратились в правительство Дагестана еще 13 июня с просьбой об оказании финансовой помощи в размере 297 миллионов рублей. Но дело в том, что строки «Финансирование футбольного клуба «Анжи» нет в бюджете Республики. Соответственно, нам и было в нем отказано.

Мы с пониманием относимся к этому. Ведь бюджет дотационен. Как мне объяснили в министерстве спорта, любые расходы, вносящиеся в бюджет Республики Дагестан, согласовываются с Министерством финансов России.

Говорят, раньше в республиканский бюджет было заложено финансирование футбольного клуба. Но когда хозяином клуба стал Сулейман Керимов, он все расходы взял на себя и до последнего момента помогал.

– Откуда же вы возьмете средства? Из воздуха?

– Но ведь в Казани «Рубин» содержит не республика, а частная компания, как и хоккейный «Ак Барс». Тульский «Арсенал» финансируется организациями, который привлек губернатор области. Поэтому мы и просим руководителей региона помочь нам в поиске спонсоров, инвесторов.

– Но пока тишина?

– К сожалению. Но это же не просто так на рынок прийти с шапкой и насобирать денег у продавцов помидоров. Дело серьезное. Расходы существенные. Естественно, это должен быть либо бизнесмен уровня Керимова, либо пул спонсоров. Из республиканского бюджета мы сейчас денег не ждем.

– Есть вероятность, что найдете спонсоров до зимы?

– Я не могу сейчас прогнозировать. Никто не приходит и не предлагает нам сейчас три миллиона, пять или семь. При этом я понимаю, что вся эта история долго продолжаться не может.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Анжи
Комментарии (26)
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Рубик Докоян
1537172148
Ищите деньги у местных полковников Захарченко вместе со СК РФ и ФСБ...
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Гуус
1537172667
снимайтесь с чемпионата и все!
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Kulima
1537173011
И спрашивается, нахрена тогда лезли в РПЛ, причем занимая чужое место, сиделе бы в пердиве?! Далее, зачем РФС затащило клуб без денег в вышку?! Как всегда дох*ра вопросов, но мало ответов
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Yev
1537174789
Достала эта ситуация. А самим людям в Дагестане футбол нужен? Если да, то уже б давно проблему бы решили, нагнули бы десяток местных спонсоров и все бы были рады. Но по-моему даже когда хозяином был Керимов и за клуб играли звёзды аншлага на стадионе не было. Ну значит и нечего поддерживать эту искусственную кому, надо дать умереть клубу. А со временем, когда люди поймут необходимость клуба для Республики и деньги со спонсорами найдутся. Честное слово - хватит уже ныть!
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Фотон
1537174917
Керимов тоже хорош. Приобрел себе игрушку, поиграл с ней (стратегическое развитие футбола, покупка Роберта Карлоса, Это О . пр.), надоела игрушка и бросил. А ведь не бедный человек и пусть не содержать, но хотя бы помогать то мог.
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Ден 781
1537175584
Блэк Стар хочет спонсировать Анжи
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aqko21
1537177120
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " aqko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
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la verdad
1537179978
Хахахаха Профессиональный клуб :))))) "Сами ищем спонсоров", "просим руководство республики назначить нам спонсоров" :))))) Назовите себя "Государственный Дотационный Футбольный Клуб", тогда в этом будет какой-то смысл.
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m40
1537182922
А зачем было заявляться? Давали же гарантии, что на сезон хватит...Лучше бы Тамбову место уступили. А самому клубу Анжи пройти очищение- банкротство и начать с нуля, с низов
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zigbert
1537187479
Если все возможные варианты исчерпаны ,придется идти с шапкой на рынок.
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