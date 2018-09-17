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    Гендиректор «Анжи»: «Ситуация крайне тяжелая. Сами ищем спонсоров»

    Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал о том, в каком финансовом состоянии сейчас находится дагестанский клуб.

    – Хотя бы что-то в плане финансирования меняется?

    – Нет, ничего нового вам сейчас сказать не могу. С июля все по-прежнему. При этом нам никто не отказывает. Говорят: «Мы ищем спонсоров, нужно потерпеть». Но воз и ныне там.

    – А вы обращаетесь в правительство Республики Дагестан за помощью?

    – Да, ведем диалог. Но и мы не сидим сложа руки. Сами ищем спонсоров. Но ситуация крайне тяжелая.

    – Вам же отказали в выдаче 300 миллионов рублей?

    – Давнишняя история. Да, мы обратились в правительство Дагестана еще 13 июня с просьбой об оказании финансовой помощи в размере 297 миллионов рублей. Но дело в том, что строки «Финансирование футбольного клуба «Анжи» нет в бюджете Республики. Соответственно, нам и было в нем отказано.

    Мы с пониманием относимся к этому. Ведь бюджет дотационен. Как мне объяснили в министерстве спорта, любые расходы, вносящиеся в бюджет Республики Дагестан, согласовываются с Министерством финансов России.

    Говорят, раньше в республиканский бюджет было заложено финансирование футбольного клуба. Но когда хозяином клуба стал Сулейман Керимов, он все расходы взял на себя и до последнего момента помогал.

    – Откуда же вы возьмете средства? Из воздуха?

    – Но ведь в Казани «Рубин» содержит не республика, а частная компания, как и хоккейный «Ак Барс». Тульский «Арсенал» финансируется организациями, который привлек губернатор области. Поэтому мы и просим руководителей региона помочь нам в поиске спонсоров, инвесторов.

    – Но пока тишина?

    – К сожалению. Но это же не просто так на рынок прийти с шапкой и насобирать денег у продавцов помидоров. Дело серьезное. Расходы существенные. Естественно, это должен быть либо бизнесмен уровня Керимова, либо пул спонсоров. Из республиканского бюджета мы сейчас денег не ждем.

    – Есть вероятность, что найдете спонсоров до зимы?

    – Я не могу сейчас прогнозировать. Никто не приходит и не предлагает нам сейчас три миллиона, пять или семь. При этом я понимаю, что вся эта история долго продолжаться не может.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.09.2018 11:02
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 15:31

      Если все возможные варианты исчерпаны ,придется идти с шапкой на рынок.

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      Рейтинг: +3136

      m40 17 сентября 2018, 14:15

      А зачем было заявляться? Давали же гарантии, что на сезон хватит...Лучше бы Тамбову место уступили. А самому клубу Анжи пройти очищение- банкротство и начать с нуля, с низов

      4
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 17 сентября 2018, 13:26

      Хахахаха Профессиональный клуб :))))) "Сами ищем спонсоров", "просим руководство республики назначить нам спонсоров" :))))) Назовите себя "Государственный Дотационный Футбольный Клуб", тогда в этом будет какой-то смысл.

      1
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      Рейтинг: +1902

      lek! 17 сентября 2018, 13:19

      Вы как женщины тут , говорите то что не знаете .
      У Президента Кадиева , все его дела находятся за границей . Ввели санкции и его деньги заморожены . Это не русские которые зарабатывают в россии и бегут за границу. Хоть одного русского покажите , который зарабатывает за границей , и вкладывает в свой регион как он ?

      0
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      Рейтинг: +183

      tamerlan71 > lek! 17 сентября 2018, 20:25

      Какие еще его деньги за границей, какой биз? Ты думаешь, его разыскивает И-пол, а его зарубежные счета открыты? Гол как сокол твой Кадиев, просто пыль в глаза пускает.

      0
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      Рейтинг: -6

      aqko21 17 сентября 2018, 12:38

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " aqko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com

      -1
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 17 сентября 2018, 12:13

      Блэк Стар хочет спонсировать Анжи

      1
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      Рейтинг: +1902

      lek! > Ден 781 17 сентября 2018, 15:25

      Чисто свинский подкол , ))))))))))))))

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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 > lek! 17 сентября 2018, 16:35

      Да ладно, я не со зла же, глядишь авторитетный дагестанец призовёт со страниц интернета, спасти клуб, может и найдутся меценаты

      -1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 17 сентября 2018, 12:01

      Керимов тоже хорош. Приобрел себе игрушку, поиграл с ней (стратегическое развитие футбола, покупка Роберта Карлоса, Это О . пр.), надоела игрушка и бросил. А ведь не бедный человек и пусть не содержать, но хотя бы помогать то мог.

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      Рейтинг: +3754

      Yev 17 сентября 2018, 11:59

      Достала эта ситуация. А самим людям в Дагестане футбол нужен? Если да, то уже б давно проблему бы решили, нагнули бы десяток местных спонсоров и все бы были рады. Но по-моему даже когда хозяином был Керимов и за клуб играли звёзды аншлага на стадионе не было. Ну значит и нечего поддерживать эту искусственную кому, надо дать умереть клубу. А со временем, когда люди поймут необходимость клуба для Республики и деньги со спонсорами найдутся.
      Честное слово - хватит уже ныть!

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      Рейтинг: +1902

      lek! > Yev 17 сентября 2018, 13:14

      Ты на стадионе был , что бы говорить аншлага не было. Сущность Россиянина говорить , то что не видел . В ФНЛ на стадионе мест не было , когда играли Это* O и Ко стадион был забит на 110%.

      -2
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      Рейтинг: +3136

      m40 > lek! 17 сентября 2018, 14:20

      Я видел картинку со вчерашнего матча- все очень грустно. Народ хочет поддерживать команду когда там Это и другие звезды и команда побеждает, а когда у клуба проблемы и нет результата, она становится мало кому интересной.Сейчас Анжи по посещаемости тянет РПЛ вниз.

      4
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      Рейтинг: +1902

      lek! > m40 17 сентября 2018, 15:24

      Ты мне еще скажи , как на РУбин ходят , даже ЦСкА заполнить свои трибуны не может .Тут не Анжи тянет вниз , а чемпионат у нас конченный. Чем смотреть матч РПЛ луччше , чемпионат монголии посмотреть. Вы странные люди ))

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 > lek! 17 сентября 2018, 15:54

      Похоже у тебя каша в голове- прыгнул с одного на другое, несогласных с твоим мнением записал в ,,странных людей,,, зачем то Монголию вспомнил. И причем тут Рубин и ЦСКА? Это они что ли по миру ходят с протянутой рукой? Гинер выкручивается как может и держит команду на плаву. Посещаемость у ЦСКА меньше чем хотелось бы, но не такая плохая. У Рубина спонсор есть, не бичуют. Да, проблемы были, распродали игроков чтобы расплатиться с долгами. Народу ходит маловато, но всё больше чем на Анжи. В качестве примера в поане посещаемости подошли бы Динамо или Уфа, где даже Зенит и Спартак и удачное выступление в прошлом году не вызывает большого ажиотажа- много свободных мест на трибунах. А про чемпионат не вижу смысла дискутировать, проблем много и они более глобальные чем устройство РПЛ, но речь то была о конкретном клубе, руководители которого давали финансовые гарантии главе РПЛ. Могли бы просто не заявляться и всё. И если чемпионат такой ,,конченный,,, тогда какой смысл следить за ним и тем более писать о нем? Ты и правда переключись лучше на чемпионат Монголии)

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      Рейтинг: +1902

      lek! > m40 17 сентября 2018, 15:56

      Чем смотреть Ваше говно , поверь так и делаю .

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      Рейтинг: +3136

      m40 > lek! 17 сентября 2018, 16:15

      Анжи играет никак, а говно наше) Ну да ладно...Но удачи тебе в поисках, надеюсь где-нибудь найдутся извращенцы, которые транслируют чемпионат Монголии, и ты наконец получить удовольствие от просмотра такого экзотического футбола.

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      Рейтинг: +34

      ЯвТоПе 17 сентября 2018, 11:57

      они не попрошайничают они хотят сохраниться в лиге

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 сентября 2018, 11:54

      Амкар поступил честно - взял и слился. А эти все попрашайничают!

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