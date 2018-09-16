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    Зобнин: «Вряд ли Пилипчук расскажет Рахимову что-то серьезное об игре «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ против «Ахмата». В начале сентября грозненский клуб возглавил Рашид Рахимов, его ассистентом стал Роман Пилипчук – бывший помощник Массимо Карреры в «Спартаке».

    «Мы выходим играть с «Зенитом» и «Ахматом» с одинаковым настроем. Да, к грозненцам пришел старый новый тренер, Пилипчук пришел. Роман может нас анализировать, но сейчас мы играем по-другому. Вряд ли он что-то серьезное скажет главному тренеру», – сказал Зобнин.

    Матч «Спартак» – «Ахмат» пройдет в воскресенье, 16 сентября.

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.09.2018 00:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 21:42

      Какая то непонятная история с этим Пилипчуком.

      1
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      Рейтинг: +2390

      baden69 16 сентября 2018, 10:59

      Рахимов и так все знает, а смена тренера в клубе может быть опасной для Спартака. В общем ждем интересную игру.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 16 сентября 2018, 09:52

      Че о вас рассказать можно..

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 16 сентября 2018, 09:17

      Он и так все знает!

      0
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 16 сентября 2018, 08:27

      раскажет.как отмечают победы

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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 16 сентября 2018, 00:42

      Может об основных ингредиентах "спартаковского борща" рассказать!
      )))))))))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > derrik2000 16 сентября 2018, 00:51

      Смена тренера всегда всплеск эмоций, и запредельный настрой. Это большая опасность для Спартака.

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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > Отчаянный Пердун 16 сентября 2018, 00:54

      Посмотрим, какой там "всплеск" будет, да и Спартак сейчас не тот, что в конце прошлого чемпионата: наша молодёжь с горящими глазами, талантливая и очень хотящая чемпионство с клубом завоевать, уже есть в составе.

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