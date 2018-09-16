Зобнин: «Вряд ли Пилипчук расскажет Рахимову что-то серьезное об игре «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ против «Ахмата». В начале сентября грозненский клуб возглавил Рашид Рахимов, его ассистентом стал Роман Пилипчук – бывший помощник Массимо Карреры в «Спартаке».

«Мы выходим играть с «Зенитом» и «Ахматом» с одинаковым настроем. Да, к грозненцам пришел старый новый тренер, Пилипчук пришел. Роман может нас анализировать, но сейчас мы играем по-другому. Вряд ли он что-то серьезное скажет главному тренеру», – сказал Зобнин.

Матч «Спартак» – «Ахмат» пройдет в воскресенье, 16 сентября.