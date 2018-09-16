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  • Зобнин: «Вряд ли Пилипчук расскажет Рахимову что-то серьезное об игре «Спартака»

Зобнин: «Вряд ли Пилипчук расскажет Рахимову что-то серьезное об игре «Спартака»

16 сентября 2018, 00:29
8

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ против «Ахмата». В начале сентября грозненский клуб возглавил Рашид Рахимов, его ассистентом стал Роман Пилипчук – бывший помощник Массимо Карреры в «Спартаке».

«Мы выходим играть с «Зенитом» и «Ахматом» с одинаковым настроем. Да, к грозненцам пришел старый новый тренер, Пилипчук пришел. Роман может нас анализировать, но сейчас мы играем по-другому. Вряд ли он что-то серьезное скажет главному тренеру», – сказал Зобнин.

Матч «Спартак» – «Ахмат» пройдет в воскресенье, 16 сентября.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Зобнин Роман Пилипчук Роман
Комментарии (8)
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derrik2000
1537047767
Может об основных ингредиентах "спартаковского борща" рассказать! )))))))))))))))))))))))))))))))
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лёха ёжик
1537075625
раскажет.как отмечают победы
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Опорник84
1537078662
Он и так все знает!
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mihail200606
1537080754
Че о вас рассказать можно..
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baden69
1537084784
Рахимов и так все знает, а смена тренера в клубе может быть опасной для Спартака. В общем ждем интересную игру.
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zigbert
1537123376
Какая то непонятная история с этим Пилипчуком.
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