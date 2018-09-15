Уткин: «Блистательный гол Чалова. Можно брать в «Спартак»

Комментатор Василий Уткин поделился впечатлениями от гола, забитого нападающим ЦСКА Федором Чаловым в матче седьмого тура РПЛ с «Уфой».

20-летний футболист открыл счет в игре, поразив ворота уфимцев на второй компенсированной к первому тайму минуте.

«Блистательный гол Чалова. Подстроился, касанием, сообразил... Вау. Можно брать в «Спартак», – написал Уткин в твиттере.

В нынешнем розыгрыше РПЛ это уже шестой гол Чалова.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Уфа» – ЦСКА.