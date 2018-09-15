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    Уткин: «Блистательный гол Чалова. Можно брать в «Спартак»

    Комментатор Василий Уткин поделился впечатлениями от гола, забитого нападающим ЦСКА Федором Чаловым в матче седьмого тура РПЛ с «Уфой».

    20-летний футболист открыл счет в игре, поразив ворота уфимцев на второй компенсированной к первому тайму минуте.

    «Блистательный гол Чалова. Подстроился, касанием, сообразил... Вау. Можно брать в «Спартак», – написал Уткин в твиттере.

    В нынешнем розыгрыше РПЛ это уже шестой гол Чалова.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Уфа» – ЦСКА.

    Источник: Twitter

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    15.09.2018 17:24
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 18:25

      Василий поймал кураж.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +283

      Dmirubo 16 сентября 2018, 12:18

      Миллионов за 30-40 можно продать в какой-нибудь клуб. Я думаю, что через пару лет его как и Головина продадут куда-нибудь в европейский клуб.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 16 сентября 2018, 09:04

      Толстый решил пошутить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 16 сентября 2018, 08:28

      Сейчас СМИ начнут спроваживать за "бугор."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 16 сентября 2018, 07:16

      а кто его отпустит

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 16 сентября 2018, 03:40

      Только неадекваты все за всех решают.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +839

      dimag 15 сентября 2018, 21:26

      Смотрел как то Васин канал...Был ему вопрос - Что вы скажите о Торпедо. Вася ответил - После рекламы скажу.После рекламы Вася сказал - Это вы думаете о Торпедо, а я о нем ваобще не думаю...

      3
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      Рейтинг: +1021

      Фотон > dimag 16 сентября 2018, 03:37

      А он вообще чем нибудь думает?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 сентября 2018, 21:07

      Гы, толстопузый все распределил. Вот кто решает все вопросы в РПЛ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 15 сентября 2018, 19:40

      Иди.т, какие свиньи? Сам валяйся в грязи!!!

      1
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 15 сентября 2018, 19:29

      Уася,так кто ж пойдет к свиньям!! Думай хоть чуток головой,а не тем местом на чем сидишь!!!

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > RUSARM 15 сентября 2018, 20:21

      У Васи Уткина мозгов в его жирной попе больше, чем у многих здешних "аналитиков"(от слов "а налить?) в голове.

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