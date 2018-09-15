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Уткин: «Блистательный гол Чалова. Можно брать в «Спартак»

15 сентября 2018, 17:24
39

Комментатор Василий Уткин поделился впечатлениями от гола, забитого нападающим ЦСКА Федором Чаловым в матче седьмого тура РПЛ с «Уфой».

20-летний футболист открыл счет в игре, поразив ворота уфимцев на второй компенсированной к первому тайму минуте.

«Блистательный гол Чалова. Подстроился, касанием, сообразил... Вау. Можно брать в «Спартак», – написал Уткин в твиттере.

В нынешнем розыгрыше РПЛ это уже шестой гол Чалова.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Уфа» – ЦСКА.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Спартак Чалов Федор Уткин Василий
Комментарии (39)
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все_будет_AUDI
1537021538
Лучше никуда чем туда.
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Боцман59rus
1537021921
...А что Спартак золотой п и з д ы колпак? предел мечтаний футболиста. да и у хрюшек есть своя молодежь, которую болельщики хотели бы видеть в основе.)))
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rammax fcsm
1537023542
жирный словоблуд, иди на х....ер..
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VVM1964
1537024153
Уткин как всегда все попутал - это у нас Зенит скупает всех с целью не усилиться а ослабить соберника .
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mnb 95
1537025289
Это Уткина надо в Спартак, таким там место!
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BRO_football
1537025542
Надеюсь, про Спартак Уткин просто пошутил. Кому нужен этот свинарник? Даже старпёры, типа Терри, туда не ходят переходить.
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Рубик Докоян
1537027049
В далёкие 60-70 -е годы в ЦСКА играл хороший защитник Валентин Уткин, светлая ему память. А Вася Уткин -- это пародийный персонаж и не более со своими умозаключениями...
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neofizer
1537027219
дурень..
Ответить
RUSARM
1537028946
Уася,так кто ж пойдет к свиньям!! Думай хоть чуток головой,а не тем местом на чем сидишь!!!
Ответить
LIO1987
1537029659
Иди.т, какие свиньи? Сам валяйся в грязи!!!
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