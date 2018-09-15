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  • Рейнгольд: «Вот было бы побольше таких, как Зобнин! Головин? Там ничего особенного нет»

Рейнгольд: «Вот было бы побольше таких, как Зобнин! Головин? Там ничего особенного нет»

15 сентября 2018, 16:52
38

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что его критика в адрес сборной России и ее главного тренера Станислава Черчесова накануне чемпионата мира-2018 была обоснованной. По словам ветерана, специалист совершал и продолжает совершать ошибки.

«У нас была серая сборная, и Черчесова я критиковал по делу. Он делал громадные ошибки, да и сейчас их делает. Но все равно мы набрали высоту, и на этой высоте пока держимся. После чемпионата мира мы не растеряли, а еще прибавили, и это здорово. Но если мы будем играть с командами на два-три ранга выше, как Франция или Германия, то будем выглядеть убого. Не из-за того, что наши играть не умеют. Из-за того, что не можем больше, чем можем. Вот было бы побольше таких, как Зобнин!

Головин? Да, хотя могу сказать, что там ничего особенного нет, он попал в общую эйфорию. Очень прогрессирует Черышев. Плюс эйфория и мастерство посетили Дзюбу, а кто этого ждал? Я его до этого критиковал, ведь он был лентяем. Прилично сыграл Кузяев, прилично отыграла наша оборона», – сказал Рейнгольд.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Россия Спартак Монако Зобнин Роман Головин Александр Рейнгольд Валерий
Комментарии (38)
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ВетеR
1537019636
Ну, так Головин не в Спартаке! Отвратная личность,Рейнгольд
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shinnik
1537019683
..это он с балкона ночью орал... весь район не спал. слушал.
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sv1969
1537019800
Надо бы дедушке быть объективным! Рома действительно не плох ,но и Головин не хуже!Монако просто так не будет покупать игрока!
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Project Бабангида
1537019908
эксперт из разряда - в лужу пёрнуть
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Боцман59rus
1537020408
Спартак и Монако... - вообще ничего особенного -сам видимо за барселону играл и победитель мировых первенств.))))
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acer2003
1537020574
Мерзкий тип! Вечное задолизание и подхалимаж (((
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Jack24
1537021650
Валерка перегибает. Головин тоже норм.
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KARAT777
1537023167
Согласен на 100 что Зобнин лучший
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Zenmaster
1537026531
Пустомеля !!!
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lordmrv
1537030839
Я очень рад, что появляются такие как Зобнин, Головин, Чалов. Зачем их сравнивать и стравливать болел? Удачи парням, в каких бы клубах они не играли.
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