Рейнгольд: «Вот было бы побольше таких, как Зобнин! Головин? Там ничего особенного нет»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что его критика в адрес сборной России и ее главного тренера Станислава Черчесова накануне чемпионата мира-2018 была обоснованной. По словам ветерана, специалист совершал и продолжает совершать ошибки.

«У нас была серая сборная, и Черчесова я критиковал по делу. Он делал громадные ошибки, да и сейчас их делает. Но все равно мы набрали высоту, и на этой высоте пока держимся. После чемпионата мира мы не растеряли, а еще прибавили, и это здорово. Но если мы будем играть с командами на два-три ранга выше, как Франция или Германия, то будем выглядеть убого. Не из-за того, что наши играть не умеют. Из-за того, что не можем больше, чем можем. Вот было бы побольше таких, как Зобнин!

Головин? Да, хотя могу сказать, что там ничего особенного нет, он попал в общую эйфорию. Очень прогрессирует Черышев. Плюс эйфория и мастерство посетили Дзюбу, а кто этого ждал? Я его до этого критиковал, ведь он был лентяем. Прилично сыграл Кузяев, прилично отыграла наша оборона», – сказал Рейнгольд.