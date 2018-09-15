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    Рейнгольд: «Вот было бы побольше таких, как Зобнин! Головин? Там ничего особенного нет»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что его критика в адрес сборной России и ее главного тренера Станислава Черчесова накануне чемпионата мира-2018 была обоснованной. По словам ветерана, специалист совершал и продолжает совершать ошибки.

    «У нас была серая сборная, и Черчесова я критиковал по делу. Он делал громадные ошибки, да и сейчас их делает. Но все равно мы набрали высоту, и на этой высоте пока держимся. После чемпионата мира мы не растеряли, а еще прибавили, и это здорово. Но если мы будем играть с командами на два-три ранга выше, как Франция или Германия, то будем выглядеть убого. Не из-за того, что наши играть не умеют. Из-за того, что не можем больше, чем можем. Вот было бы побольше таких, как Зобнин!

    Головин? Да, хотя могу сказать, что там ничего особенного нет, он попал в общую эйфорию. Очень прогрессирует Черышев. Плюс эйфория и мастерство посетили Дзюбу, а кто этого ждал? Я его до этого критиковал, ведь он был лентяем. Прилично сыграл Кузяев, прилично отыграла наша оборона», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Sport24

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    15.09.2018 16:52
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    Комментарии37
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    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 18:18

      Заниматься критикой - это у него в крови.

      3
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      Рейтинг: +1289

      каа 15 сентября 2018, 21:07

      Зобнин большой талант...боец...в то же время, даже в лучших матчах своих, достаточно много ошибается...не дорабатывает момент.. о .браке в пасах и вовсе молчу... Иначе играть ему в топ 5 клубов...

      2
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 15 сентября 2018, 20:29

      Объективнее надо быть.

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > altezzik 15 сентября 2018, 21:29

      Зобнин самый сильный игрок в сборной, глупо спорить.

      2
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      Рейтинг: +81

      pld > Тraumtanzеr 15 сентября 2018, 21:52

      Статистический сервис WhoScored назвал Зобнина самым обыгрываемым при игре «один в один» на ЧМ — его «обвели» 14 раз.

      1
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      ...
      Рейтинг: +81

      pld > Тraumtanzеr 15 сентября 2018, 21:53

      Сила есть, ума не надо.

      1
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      Рейтинг: +81

      pld > VVM1964 16 сентября 2018, 08:31

      Может быть, ему в стайеры перейти?
      Или в марафонцы.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > pld 16 сентября 2018, 13:16

      А твоя тупая голова не понимает почему так происходит?Я тебе объясню. Потому что он играет везде, он не только бокс-ту-бокс, он еще инсайда с легкостью исполняет. Теперь включи мозги, если они есть.

      0
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 15 сентября 2018, 20:00

      Я очень рад, что появляются такие как Зобнин, Головин, Чалов. Зачем их сравнивать и стравливать болел? Удачи парням, в каких бы клубах они не играли.

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      Рейтинг: +74

      seva81 15 сентября 2018, 19:26

      Вот как раз в этом Рейнгольде, и нет ничего особенного.Кто ты?!

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > seva81 15 сентября 2018, 21:30

      Чемпион СССР: 1962
      Серебряный призёр чемпионата СССР: 1963
      Бронзовый призёр чемпионата СССР: 1961
      Обладатель Кубка СССР: 1963, 1965
      Победитель Всемирных Спортивных Игр Молодёжи и Студентов (в рамках фестиваля), Хельсинки: 1962
      Победитель второй группы «А» (третьей по силе лиги СССР): 1970
      Обладатель Кубка СССР среди производственных коллективов: 1959

      А вот ты как раз таки х*йня из под ногтей.

      0
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      Рейтинг: +81

      pld > Тraumtanzеr 15 сентября 2018, 21:48

      Хоть и редко выпускали со скамейки, забивал аж по целых 4 мяча за сезон.
      А в 25 лет выгнали из Спартака, и ни одной команде оказался не нужен.

      2
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      Рейтинг: +74

      seva81 > Тraumtanzеr 16 сентября 2018, 00:40

      Да уж...скатился я...если даже такой чмошн ник вроде тебя мне пишет...

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > seva81 16 сентября 2018, 13:17

      ты в лицо ты мне это сказать сможешь, кусок дерьма?

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > seva81 16 сентября 2018, 13:19

      и да, стату его посмотри, татар конченый.

      0
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      Рейтинг: +74

      seva81 > 22 raza chemp 16 сентября 2018, 22:00

      Даунито,обучись писать на русском языке,потом вякай.

      1
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      Рейтинг: +74

      seva81 > Тraumtanzеr 16 сентября 2018, 22:02

      Ты совсем тормоз?А с кем я разговаривал?!Или ты совсем безликим себя считаешь?!Дебилоид.

      1
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 15 сентября 2018, 19:26

      Специалисты его мнение всерьёз не воспринимают. Пусть дед себе прибавка к пенсии заработает.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 15 сентября 2018, 18:48

      Пустомеля !!!

      5
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 15 сентября 2018, 18:16

      Абсолютно объективно.

      3
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 15 сентября 2018, 17:52

      Согласен на 100 что Зобнин лучший

      4
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      Рейтинг: +862

      Jack24 15 сентября 2018, 17:27

      Валерка перегибает. Головин тоже норм.

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