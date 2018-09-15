Семак: «Все мы говнюки»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал одну из цитат главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Россиянин считает, что каждый человек – говнюк.

– Понятно, что в публичном пространстве Вы редко появляетесь без нимба, поэтому я проверю на Вас цитату из Юргена Клоппа: «Я никогда не возьму в команду суперигрока, если он говнюк». Вы согласны с этим тезисом?

– Сложный вопрос. Это Юрген Клопп. Он может взять в «Ливерпуль»практически любого футболиста. У нас нет такой возможности.

Нужно понимать: сможем ли мы работать с этим игроком или нет? Все мы по-своему говнюки в какой-то степени. Поэтому нужно понимать и знать, за что повешен такой ярлык.