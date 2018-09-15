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    Семак: «Все мы говнюки»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал одну из цитат главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Россиянин считает, что каждый человек – говнюк.

    – Понятно, что в публичном пространстве Вы редко появляетесь без нимба, поэтому я проверю на Вас цитату из Юргена Клоппа: «Я никогда не возьму в команду суперигрока, если он говнюк». Вы согласны с этим тезисом?

    – Сложный вопрос. Это Юрген Клопп. Он может взять в «Ливерпуль»практически любого футболиста. У нас нет такой возможности.

    Нужно понимать: сможем ли мы работать с этим игроком или нет? Все мы по-своему говнюки в какой-то степени. Поэтому нужно понимать и знать, за что повешен такой ярлык.

    Источник: Fontanka.ru

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    15.09.2018 08:27
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    Комментарии46
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    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 16:35

      Сама цитата какая то говнюшная.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 15 сентября 2018, 19:10

      я нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 15 сентября 2018, 14:06

      Прочитайте ответ на вопрос журналиста, а потом прочитайте что в заголовке "Бомбардира" на главной.
      "Семак всех считает говнюками"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 сентября 2018, 14:02

      Надо фразу понимать в переносном смысле. А многие тут, те что настоящие г-нюки, понимают в прямом. В основном из конюшни и свинарника, почему-то. Может из некультурной столицы они, в этом проблема?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Krd123 15 сентября 2018, 13:15

      Какой самокритичный , Богданыч))))) Но мужик зачетный он!)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67327

      portero 15 сентября 2018, 13:15

      Надо сказать что журналюги не только гавнюки , среди них много подонков всё переаирают. Тренерам и игрокам до них трудно опустится.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3959

      Kollljan > portero 15 сентября 2018, 13:55

      Подавляющее количество журналюг - петухи.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 15 сентября 2018, 13:10

      Конфликтов в команде никто не любит и не хочет, но они , к сожалению, происходят постоянно и со всеми, а значит все мы ... -правильно!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 15 сентября 2018, 12:53

      Слова мудрого человека. Отлично, Богданыч!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 15 сентября 2018, 12:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Прямо самобичевание какое-то. От Семака не ожидал такой вульгарности.

      -4
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 15 сентября 2018, 12:10

      Что-то слишком много шума и вони вокруг фекалий, может, всё-таки, на футбольном сайте будем говорить про футбол?

      5
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