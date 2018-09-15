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Семак: «Все мы говнюки»

15 сентября 2018, 08:27
49

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал одну из цитат главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Россиянин считает, что каждый человек – говнюк.

– Понятно, что в публичном пространстве Вы редко появляетесь без нимба, поэтому я проверю на Вас цитату из Юргена Клоппа: «Я никогда не возьму в команду суперигрока, если он говнюк». Вы согласны с этим тезисом?

– Сложный вопрос. Это Юрген Клопп. Он может взять в «Ливерпуль»практически любого футболиста. У нас нет такой возможности.

Нужно понимать: сможем ли мы работать с этим игроком или нет? Все мы по-своему говнюки в какой-то степени. Поэтому нужно понимать и знать, за что повешен такой ярлык.

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (49)
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anatolich72
1536990170
Самокритично!
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FCZenit is Ivanovo
1536990462
Клопп ты на себя в зеркало видел, ты же самый настоящий Клоп! Таких сволочей у нас хватает, а ты их маткой тогда будешь
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Garrincha58
1536991017
Слуцкий: -„Ко мне в номер постучала группа игроков. До девяти утра мы обсуждали то, что произошло... Те, кто там был, то есть футболисты и я, четко осознавали свой уровень. Мы все в один голос произнесли фразу: «Мы говно». Эту данность надо принять, потому что это важная точка отсчета. Как у алкоголиков.“
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Евгений П
1536991281
Фраза как всегда вырвана из контекста
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Рубик Докоян
1536991432
Лучше прочитать большое с ним интервью в первоисточнике. А что касается говнюков, так их всюду предостаточно. Одних видно и слышно, а те что маскируются так их носом можно учуять...
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Ауторитетный экспэрт мамо
1536999564
..."весь мир -бардак, все бабы - @ляди, мой родный дядя - и тот мудак)))"
Ответить
Yev
1537001905
Всё-таки как можно обставить заголовок статьи. Это вообще не Семака фраза, он просто про нее высказался. И высказался, надо сказать, философски. С ним тяжело не согласиться.
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multiscan
1537002602
Что-то слишком много шума и вони вокруг фекалий, может, всё-таки, на футбольном сайте будем говорить про футбол?
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portero
1537006524
Надо сказать что журналюги не только гавнюки , среди них много подонков всё переаирают. Тренерам и игрокам до них трудно опустится.
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Krd123
1537006554
Какой самокритичный , Богданыч))))) Но мужик зачетный он!)
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