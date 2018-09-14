Сарри: «Терри сказал, что хочет играть. Но если он захочет помочь «Челси», буду очень рад»

Терри хочет ещё где-то ЗАРАБОТАТЬ пару лимонов в евро.
А в помощниках у тренера Челси много не заработаешь.
Спартак предлагал хорошие деньги, но Терри испугался английских СМИ!
Вряд ли где Терри сможет их заработать, которые предлагал Спартак.
Спартак не проиграл от отказа Терри, зато ПИАР получился МИРОВОЙ!!!
Спасибо Терри за ПИАР Спартака в футбольном Мире.
Единственная польза Спартака в этом переговорном процессе.
Лондонская овчинка не стоила спартаковской выделки.
Зачем и почём ЗРЯ выбрасывать большие деньги на Терри.
Терри СТРУСИЛ и СДАЛСЯ на милость английских информационных ПРОВОКАТОРОВ, которые развернули в прессе Англии травлю Терри и его семьи.
Терри осуждать не стоит за ТРУСОСТЬ!
Его английские СМИ поставили перед ЖЕСТКИМ выбором!
Терри испугался за свою семью, а угроза английских СМИ была РЕАЛЬНАЯ!
Они обещали Терри устроить варфоломеевскую ночь, подвергнуть его и его семью ЧУДОВИЩНОЙ травле.
Вы что??? не знаете английских СМИ - этих ФАЛЬСИФИКАТОРОВ и информационных махинаторов???
А я, что говорил?
Вероятность перехода очень маленькая.
Спартаку НЕЧЕГО и НЕЗАЧЕМ расстраиваться!
Не те времена и годы футболиста.
По всем спортивным меркам Терри футбольный ПЕНСИОНЕР, но для пиара и пополнения клубной кассы Спартака, в самый раз!
У Спартака есть игроки для замены Жиго!
Пусть они и играют, а не полируют скамейку при Терри.
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри признался, что будет рад видеть бывшего защитника команды Джона Терри в своем штабе.
37-летний футболист еще не завершил карьеру. Недавно он отказался от предложения «Спартака». В услугах англичанина заинтересована «Астон Вилла», в которой он провел прошлый сезон.
«Я не в курсе теперешней ситуации. Я говорю о том, что было неделю назад. Конечно же, «Челси» – его дом.
Джон сказал мне другое. Он заявил, что хочет играть. Я не знаю. Я должен поговорить с ним. Конечно, он будет для меня точкой отсчета, для всех в «Челси». Это зависит от него.
Если он хочет поиграть еще сезон, думаю, он прав, что пытается это сделать. Если он хочет нам помочь, я буду очень счастлив», – сказал Сарри.