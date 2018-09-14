Сарри: «Терри сказал, что хочет играть. Но если он захочет помочь «Челси», буду очень рад»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри признался, что будет рад видеть бывшего защитника команды Джона Терри в своем штабе.

37-летний футболист еще не завершил карьеру. Недавно он отказался от предложения «Спартака». В услугах англичанина заинтересована «Астон Вилла», в которой он провел прошлый сезон.

«Я не в курсе теперешней ситуации. Я говорю о том, что было неделю назад. Конечно же, «Челси» – его дом.

Джон сказал мне другое. Он заявил, что хочет играть. Я не знаю. Я должен поговорить с ним. Конечно, он будет для меня точкой отсчета, для всех в «Челси». Это зависит от него.

Если он хочет поиграть еще сезон, думаю, он прав, что пытается это сделать. Если он хочет нам помочь, я буду очень счастлив», – сказал Сарри.