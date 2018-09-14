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    Рауш: «Первый раз слышу о проблемах с Хохловым»

    Защитник «Динамо» Константин Рауш рассказал о мотивации своей команды перед матчем седьмого тура РПЛ против «Локомотива».

    «Конечно, у нас высокая мотивация реабилитироваться за тот разгром. Помню этот весенний матч – мы пропустили два быстрых мяча со штрафных. Вообще мы нормально играли в той встрече, просто «Локомотив» хорошо реализовывал свои моменты. Сейчас мы неплохо идем в турнирной таблице, и каждая встреча имеет для нас большое значение.

    По поводу каких-то проблем с тренером я первый раз слышу от вас. Мне это вообще непонятно. Я в команде с зимы, Дмитрий Хохлов возглавил ее немного раньше.

    Но если посчитать все очки, которые мы набрали весной и в начале этого сезона, думаю, выйдет достаточно много. В этом чемпионате мы вообще проиграли лишь однажды.

    Считаю, что никаких претензий к тренеру быть не может, он отлично делает свою работу. Команда двигается вперед, и не должно появляться даже слухов про судьбу нашего наставника», – рассказал Рауш.

    Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Динамо» пройдет сегодня, 14 сентября, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    14.09.2018 11:27
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 14 сентября 2018, 12:18

      И словно мухи тут и там ходят слухи по домам...

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