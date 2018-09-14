Дриусси: «Руководство «Зенита» ошиблось, отпустив Дзюбу зимой»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси отметил важность Артема Дзюбы в петербургской команде.

Во второй половине прошлого сезона российский форвард выступал на правах аренды за тульский «Арсенал».

– Дзюбы не хватало «Зениту» во второй половине прошлого сезона?

– Очень. Артем имеет огромное значение для команды и для всей России, особенно после чемпионата мира. Сейчас он капитан и эмблема сборной – это неудивительно, учитывая, сколько всего он сделал. Мы нуждались в нем после зимнего перерыва, и руководство допустило ошибку, сначала позволив ему уйти, а затем дав ему сыграть против «Зенита», когда он забил нам в важном матче с «Арсеналом».

На старте нынешнего сезона Дзюба забил семь голов в восьми матчах.