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  • Дриусси: «Руководство «Зенита» ошиблось, отпустив Дзюбу зимой»

Дриусси: «Руководство «Зенита» ошиблось, отпустив Дзюбу зимой»

14 сентября 2018, 01:51
25

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси отметил важность Артема Дзюбы в петербургской команде.

Во второй половине прошлого сезона российский форвард выступал на правах аренды за тульский «Арсенал».

– Дзюбы не хватало «Зениту» во второй половине прошлого сезона?

– Очень. Артем имеет огромное значение для команды и для всей России, особенно после чемпионата мира. Сейчас он капитан и эмблема сборной – это неудивительно, учитывая, сколько всего он сделал. Мы нуждались в нем после зимнего перерыва, и руководство допустило ошибку, сначала позволив ему уйти, а затем дав ему сыграть против «Зенита», когда он забил нам в важном матче с «Арсеналом».

На старте нынешнего сезона Дзюба забил семь голов в восьми матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Дриусси Себастьян
Комментарии (25)
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salexeich
1536880309
Нет худа без добра! Артём только закалился в Арсенале. Поэтому и стал лидером сборной России на чемпионате мира, а теперь и капитаном сборной.
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омск55
1536884124
Аренда пошла ему только на пользу
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BoltCX
1536897040
Не отпустили бы - не забегал
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+50/-50
1536899176
Древняя мудрость - "Всё будет так, как должно быть. Если и будет по-другому". Значит именно так выводила кривая, что-бы Дзюба сегодня оказался тем, кем он есть.
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Serjoga
1536900374
Все претензии к Манчини! Только почему-то все высказываются после его отставки!
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sochi-2013
1536903332
Манчини хотел быть главной звездой команды. Конкуренты ему не нужны.
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Рубик Докоян
1536903903
В данном конкретном случае "обзырянился" Манчини как в прочем и со всей командой по итогам прошедшего чемпионата. А с митрофанушек какой спрос, если они отстали от футбольного поезда в своём развитии...
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Dominator777
1536904885
Манчини не тренер для Зенита, поэтому у него Дзюба не "проходил" в состав.
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zigbert
1536910705
У Манчини были другие понятия и Дэюба не вписывался в схему его игры.
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Т34
1536913156
Руководство Зенита допустило результативную ошибку. Если бы не отправили Дзюбу в аренду, он так и зачах бы под руководством Манчини. И ни какой игры в основе Зенита не было бы , и ни о какой сборной Дзюбе мечтать не пришлось бы. А так из грязи, да в князи. Из аборигена антисборной туров, стал героем сборной России. Так и рождаются народные сказки.
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