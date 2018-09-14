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    Дриусси: «Руководство «Зенита» ошиблось, отпустив Дзюбу зимой»

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси отметил важность Артема Дзюбы в петербургской команде.

    Во второй половине прошлого сезона российский форвард выступал на правах аренды за тульский «Арсенал».

    – Дзюбы не хватало «Зениту» во второй половине прошлого сезона?

    – Очень. Артем имеет огромное значение для команды и для всей России, особенно после чемпионата мира. Сейчас он капитан и эмблема сборной – это неудивительно, учитывая, сколько всего он сделал. Мы нуждались в нем после зимнего перерыва, и руководство допустило ошибку, сначала позволив ему уйти, а затем дав ему сыграть против «Зенита», когда он забил нам в важном матче с «Арсеналом».

    На старте нынешнего сезона Дзюба забил семь голов в восьми матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2018 01:51
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 14 сентября 2018, 12:45

      Роковая ошибка

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 14 сентября 2018, 11:19

      Руководство Зенита допустило результативную ошибку. Если бы не отправили Дзюбу в аренду, он так и зачах бы под руководством Манчини. И ни какой игры в основе Зенита не было бы , и ни о какой сборной Дзюбе мечтать не пришлось бы. А так из грязи, да в князи. Из аборигена антисборной туров, стал героем сборной России. Так и рождаются народные сказки.

      0
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      Рейтинг: +452

      тёска > Т34 14 сентября 2018, 12:43

      Не тот палец нажал,сорян

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > тёска 14 сентября 2018, 13:15

      бывает

      0
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 10:38

      У Манчини были другие понятия и Дэюба не вписывался в схему его игры.

      5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > zigbert 14 сентября 2018, 10:58

      Я смотрю у него и в сборной никто не вписывается! Манчини-тренер из той категории, которому дайте игроков стоимостью более 100 млн. евро и он все выиграет! С такими игроками и я ВСЁ выиграю! А в остальном... наши тренеры пограмотнее будут!

      4
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      Рейтинг: +100739

      zigbert > Serjoga 14 сентября 2018, 11:02

      Конечно не такой работы ожидали от него в Зените. Но что поделаешь ,знать бы где упадешь - соломки бы постелил.

      5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > zigbert 14 сентября 2018, 11:03

      По ходу Зениту до Семака (а может и с ним потом) нужно было весь Питер соломой покрыть!

      1
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      Рейтинг: +100739

      zigbert > Serjoga 14 сентября 2018, 11:11

      Конечно с Семаком положение Зенита заметно улучшилось. Для ни он оказался нужным человеком.

      3
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      Рейтинг: +452

      тёска > zigbert 14 сентября 2018, 12:46

      Зенит при каждом тренире лидирует до 7-8 тура,а после начинаются еврокубки,вызов в сборные и зеня здувается,силы не бесконечны то

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 14 сентября 2018, 09:47

      никто и не спорит

      2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 14 сентября 2018, 09:01

      Манчини не тренер для Зенита, поэтому у него Дзюба не "проходил" в состав.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Dominator777 14 сентября 2018, 10:47

      Манчини вообще надо завязывать с тренерской работой он и сборную доведет до цугундера

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 сентября 2018, 08:45

      В данном конкретном случае "обзырянился" Манчини как в прочем и со всей командой по итогам прошедшего чемпионата. А с митрофанушек какой спрос, если они отстали от футбольного поезда в своём развитии...

      5
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 14 сентября 2018, 08:35

      Манчини хотел быть главной звездой команды. Конкуренты ему не нужны.

      4
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      Рейтинг: +677

      vodomut 14 сентября 2018, 07:48

      скоро сдуется Дзюба

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 сентября 2018, 07:46

      Все претензии к Манчини! Только почему-то все высказываются после его отставки!

      3
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Serjoga 14 сентября 2018, 07:54

      ну дак ты чего ниубдь против скажи, сразу на лавке окажешься

      5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > EcioAuditore 14 сентября 2018, 08:05

      Правильно, в этом все дело! С самодурами "по душам" разговаривать нельзя! Видимо и Шатов с Дзюбой с ним поговорили, да и Денисов с Черчесовым пообщался! Результат на лицо! Или "факт по всей морде"!

      4
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 14 сентября 2018, 07:37

      Зато как он помог Арсеналу

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