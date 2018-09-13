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    Рэмзи может перейти в «Милан» летом на правах свободного агента

    Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи может присоединиться к «Милану» следующим летом.

    Футболист ведет переговоры с лондонцами по поводу нового контракта, который истекает в конце нынешнего сезона. В настоящее время валлиец ждет, когда исполнительный директор Иван Газидис озвучит свои планы насчет него.

    Ранее «Милан» предложил Газидису войти в совет директоров клуба. Хавбек приветствует возможность последовать за руководителем в Италию.

    В сезоне-2017/18 Рэмзи провел за «Арсенал» 32 матча, забил 11 голов и сделал 12 результативных передач.

    Источник: Sportmediaset

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    13.09.2018 13:17
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