Рэмзи может перейти в «Милан» летом на правах свободного агента

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи может присоединиться к «Милану» следующим летом.

Футболист ведет переговоры с лондонцами по поводу нового контракта, который истекает в конце нынешнего сезона. В настоящее время валлиец ждет, когда исполнительный директор Иван Газидис озвучит свои планы насчет него.

Ранее «Милан» предложил Газидису войти в совет директоров клуба. Хавбек приветствует возможность последовать за руководителем в Италию.

В сезоне-2017/18 Рэмзи провел за «Арсенал» 32 матча, забил 11 голов и сделал 12 результативных передач.