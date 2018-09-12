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    Далич: «После второго гола мы сдались. Почти все удары испанцев залетели в ворота»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о том, почему его команда так крупно уступила Испании в матче второго тура Лиги наций.

    «Тяжело принять то, что мы пропустили так много голов, но выводы делать надо. Нельзя сидеть и расстраиваться, нужно продолжать работу.

    После второго пропущенного гола мы потеряли самообладание. Испанцы же прибавили оборотов и стали еще легче проникать в нашу штрафную. Нам нечего было противопоставить этому.

    Пока играли в командный футбол – наш план работал, но как только перестали – игра рассыпалась. После второго гола мы сдались, и все было кончено. В перерыве я ни до кого не смог достучаться.

    Но что произошло, то произошло. У соперника почти все удары залетели в ворота. Они показали превосходный футбол, уверенно одержав победу. Испания по-прежнему много владеет мячом, но теперь куда больше атакует вертикально и обостряет», – сказал Далич.

    Матч второго тура Лиги наций Испания – Хорватия завершился со счетом 6:0.

    Источник: Football Espana

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    12.09.2018 08:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 12 сентября 2018, 09:56

      Модрич-отвратительно сыграл ! с его паса сопернику -всё началось !..а ведь первые 15 минут хорваты намного сильнее были !

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