Саутгейт: «Рэшфорд в скором времени станет топ-игроком»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил форварда команды Маркуса Рэшфорда, который отметился забитым голом в товарищеском матче с командой Швейцарии.

«Я очень рад за Рэшфорда. Мы все знаем, насколько это великолепный футболист. Думаю, он в скором времени станет топ-игроком.

У Маркуса настоящий суперменталитет. Он провел несколько очень хороших игр, а забить два гола в двух последних матчах – отличный результат», – сказал Саутгейт.

Товарищеский матч сборных Англии и Швейцарии завершился со счетом 1:0.