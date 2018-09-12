Саутгейт: «Рэшфорд в скором времени станет топ-игроком»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил форварда команды Маркуса Рэшфорда, который отметился забитым голом в товарищеском матче с командой Швейцарии.
«Я очень рад за Рэшфорда. Мы все знаем, насколько это великолепный футболист. Думаю, он в скором времени станет топ-игроком.
У Маркуса настоящий суперменталитет. Он провел несколько очень хороших игр, а забить два гола в двух последних матчах – отличный результат», – сказал Саутгейт.
Товарищеский матч сборных Англии и Швейцарии завершился со счетом 1:0.
Источник: BBC