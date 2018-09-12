Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Саутгейт: «Рэшфорд в скором времени станет топ-игроком»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил форварда команды Маркуса Рэшфорда, который отметился забитым голом в товарищеском матче с командой Швейцарии.

    «Я очень рад за Рэшфорда. Мы все знаем, насколько это великолепный футболист. Думаю, он в скором времени станет топ-игроком.

    У Маркуса настоящий суперменталитет. Он провел несколько очень хороших игр, а забить два гола в двух последних матчах – отличный результат», – сказал Саутгейт.

    Товарищеский матч сборных Англии и Швейцарии завершился со счетом 1:0.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2018 07:53
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 11:44

      Конечно у него все еще впереди.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 сентября 2018, 08:12

      Великолепная скорость, дриблинг у Маркуса присутствует. Прибавит с реализацией голевых моментов и в игровом интеллекте и будет нарасхват у топ-клубов.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11