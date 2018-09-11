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    Лапочкин рассудит «Уфу» и ЦСКА, Мешков – «Оренбург» с «Зенитом», Казарцев – «Спартак» с «Ахматом»

    РФС утвердил арбитров на матчи седьмого тура РПЛ.

    «Локомотив» – «Динамо»: главный арбитр – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва).

    «Рубин» – «Енисей»:. главный арбитр – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир).

    «Уфа» – ЦСКА: главный арбитр – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург).

    «Арсенал» – «Крылья Советов»: главный арбитр – Сергей Карасев (Москва); ассистенты – Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск).

    «Оренбург» – «Зенит»: главный арбитр – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты – Николай Богач (Люберцы), Андрей Болотенков (Москва).

    «Анжи» – «Краснодар»: главный арбитр – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты – Алексей Ширяев (Ставрополь), Валентин Мурашов (Москва).

    «Спартак» – «Ахмат»: главный арбитр – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты – Владимир Миневич (Смоленск), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).

    «Урал» – «Ростов»: главный арбитр – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Александр Богданов (Верея).

    Источник: РФС

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    11.09.2018 21:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 12 сентября 2018, 04:18

      уф

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