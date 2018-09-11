Лапочкин рассудит «Уфу» и ЦСКА, Мешков – «Оренбург» с «Зенитом», Казарцев – «Спартак» с «Ахматом»

РФС утвердил арбитров на матчи седьмого тура РПЛ.
«Локомотив» – «Динамо»: главный арбитр – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва).
«Рубин» – «Енисей»:. главный арбитр – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир).
«Уфа» – ЦСКА: главный арбитр – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург).
«Арсенал» – «Крылья Советов»: главный арбитр – Сергей Карасев (Москва); ассистенты – Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск).
«Оренбург» – «Зенит»: главный арбитр – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты – Николай Богач (Люберцы), Андрей Болотенков (Москва).
«Анжи» – «Краснодар»: главный арбитр – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты – Алексей Ширяев (Ставрополь), Валентин Мурашов (Москва).
«Спартак» – «Ахмат»: главный арбитр – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты – Владимир Миневич (Смоленск), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).
«Урал» – «Ростов»: главный арбитр – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Александр Богданов (Верея).