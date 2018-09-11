Агент: «Спартак» пока не начал оформлять Мельгарехо российский паспорт»

Футбольный агент Хуан Апплеярд, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, прокомментировал информацию о том, что клуб начал помогать футболисту в получении российского гражданства.

«Получение паспорта Мельгарехо возможно. Но пока клуб не начал это делать.

Я не говорил с Лоренцо пока об этом. В октябре мы будем знать больше, когда я приеду в Москву», – сказал Апплеярд.

Парагваец выступает в России с 2013 года. В «Спартак» 28-летний футболист перешел из «Кубани» в феврале 2016 года. За это время он провел за москвичей 69 матчей, забил 12 голо и сделал шесть результативных передач.