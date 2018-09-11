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    Агент: «Спартак» пока не начал оформлять Мельгарехо российский паспорт»

    Футбольный агент Хуан Апплеярд, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, прокомментировал информацию о том, что клуб начал помогать футболисту в получении российского гражданства.

    «Получение паспорта Мельгарехо возможно. Но пока клуб не начал это делать.

    Я не говорил с Лоренцо пока об этом. В октябре мы будем знать больше, когда я приеду в Москву», – сказал Апплеярд.

    Парагваец выступает в России с 2013 года. В «Спартак» 28-летний футболист перешел из «Кубани» в феврале 2016 года. За это время он провел за москвичей 69 матчей, забил 12 голо и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.09.2018 18:10
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 11 сентября 2018, 21:10

      Утром одно вечером другое

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 11 сентября 2018, 20:44

      Одна новость противоречит другой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 11 сентября 2018, 19:29

      кто-то лажает

      1
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