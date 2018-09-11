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  • Агент: «Спартак» пока не начал оформлять Мельгарехо российский паспорт»

Агент: «Спартак» пока не начал оформлять Мельгарехо российский паспорт»

11 сентября 2018, 18:10
4

Футбольный агент Хуан Апплеярд, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, прокомментировал информацию о том, что клуб начал помогать футболисту в получении российского гражданства.

«Получение паспорта Мельгарехо возможно. Но пока клуб не начал это делать.

Я не говорил с Лоренцо пока об этом. В октябре мы будем знать больше, когда я приеду в Москву», – сказал Апплеярд.

Парагваец выступает в России с 2013 года. В «Спартак» 28-летний футболист перешел из «Кубани» в феврале 2016 года. За это время он провел за москвичей 69 матчей, забил 12 голо и сделал шесть результативных передач.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (4)
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piligrim1986
1536683343
кто-то лажает
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zigbert
1536687860
Одна новость противоречит другой.
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Mazai-NN
1536689400
Утром одно вечером другое
Ответить
VVM1964
1536691242
" «Спартак» начал помогать Мельгарехо в оформлении российского гражданства " - 16.30 " «Спартак» пока не начал оформлять Мельгарехо российский паспорт» " - 18.10 Вы там как то определитесь уже ну или хотя бы извинитесь , что вбрасываете не проверенную информацию . ((((((((
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