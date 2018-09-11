Тренер Хорватии Далич: «Нам не обязательно выигрывать в матче с Испанией»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Испанией.

«Нам не обязательно выигрывать этот матч, но положительный результат сохранит хорошее настроение, ведь всегда приятнее, когда побеждаешь. Именно поэтому мы всегда стремимся к победе.

Это будет непростой матч – мы играем с Испанией, которая не оправдала ожиданий на чемпионате мира и сейчас очень мотивирована, так что ничья будет хорошим результатом для нас. Хорватия – финалист чемпионата мира, все команды будут по-особому настраиваться на нас, и мы должны это понимать», – сказал Далич.

Матч второго тура Лиги наций Испания – Хорватия состоится во вторник, 11 сентября, в 21:45 по московскому времени.