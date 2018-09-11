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    Тренер Хорватии Далич: «Нам не обязательно выигрывать в матче с Испанией»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Испанией.

    «Нам не обязательно выигрывать этот матч, но положительный результат сохранит хорошее настроение, ведь всегда приятнее, когда побеждаешь. Именно поэтому мы всегда стремимся к победе.

    Это будет непростой матч – мы играем с Испанией, которая не оправдала ожиданий на чемпионате мира и сейчас очень мотивирована, так что ничья будет хорошим результатом для нас. Хорватия – финалист чемпионата мира, все команды будут по-особому настраиваться на нас, и мы должны это понимать», – сказал Далич.

    Матч второго тура Лиги наций Испания – Хорватия состоится во вторник, 11 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    11.09.2018 08:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +982

      O-Z 12 сентября 2018, 00:44

      Конечно не твой же уровень. Раз повезло... Или без Манджукича хорватия не хорватия.

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